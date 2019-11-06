Геннадий Онищенко об открытии британских генетиков: "Злостных российских курильщиков ждёт и импотенция, и шизофрения"

Британские генетики выяснили, что курение приводит к развитию шизофрении и депрессии. (Их исследование выложили в издании Psychological Medicine.) Для проведения научного эксперимента они сделали анализ ДНК более полумиллиона жителей Соединенного Королевства.

Ученые узнали, что люди, которые имеют шизофрению и депрессию, курили намного чаще, чем другие участники исследования.

Также исследователи выяснили, что курящие британцы, чаще становились шизофрениками и страдали от хронической депрессии...

Эту информацию мы обсудили с первым зампредом Комитета Госдумы по науке и образованию, доктором медицинских наук Геннадием Онищенко...

- Геннадий Григорьевич! Вы всегда говорили, что курение - прямой путь к импотенции. А вот генетики британские сказали, что никотин приводит к шизофрении и к депрессии. Что страшнее – импотенция или шизофрения?

- Во-первых, ваши измышления относительно той физиологической особенности, на которую вы обратили внимание и приписали мне, не имеют документального подтверждения.

Но, безусловно, никотин, как системный яд, влияет на все органы и системы организма. Пагубно влияет! Поэтому, - ещё раз безусловно, - открытие британских ученых не блещут новизной, это можно было бы предположить и без этого.

- Допустим...

- Но, если они, конечно же, провели какие-то более углубленные исследования и нашли механизмы такого влияния, - за это им спасибо.

Видите! Вот и еще один камень в тот прочный фундамент, который выстраивается сегодня в нашей стране против всеобщего и полного избавления от самой опасной из вредных привычек, приобретённой человечеством в процессе своей эволюции.

Привычку эту сегодня пестует международная табачная мафия. Естественно, наряду с поддержкой нашего сомнительного бизнеса, который ради своей наживы готов пойти на самое тяжкое.

И является главным редутом в той войне, которая ведется против нас, россиян. 400 тысяч «недожитий» -это та плата, которую мы жертвуем сегодня для того, чтобы эти господа летали на личных самолетах, плавали на яхтах и числили себя в бизнес-элите нашей страны.

На самом деле, это не так.

- То есть, 400 тысяч человек - это каждый год гибнет из-за никотина.

- Правильно. Люди-курильщики умирают на 10 лет раньше, чем они могли бы еще жить.

- То есть, шизофрения страшнее импотенции или это одинаковая беда и пагуба?

- Это зависит от коэффициента вашей озабоченности, господин Гамов.

Геннадий Онищенко - о новых открытиях британских генетиков 00:00 00:00

- У меня все нормально.

- Ну, и слава Богу. Значит, вы сами выберете, что вам страшнее.

Это не взаимоисключающие обстоятельства.

А если отвлечься от курения, то, как правило, люди, у которых не особенно перегружена умственная деятельность, а это именно то заболевание, о котором мы говорим, для них, как правило, за подвиг - отличаться высокой продуктивностью в этой сфере. Поэтому здесь вы для себя определите, что страшнее.

- И что же?

- Злостных российских курильщиков ждёт и импотенция, и шизофрения Но вот - чтобы мы не ёрничали с вами, не превращали это в фарс, то это лишнее подтверждение того, что нам надо избавляться как можно быстрее от этой никотиновой пагубы, - особенно среди молодого поколения, особенно среди женщин. Особенно - среди молодых...