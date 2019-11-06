2019-11-06T13:41:27+03:00
В мире

Мария Захарова: Заниматься своими дезинформационными кампаниями в ответ Западу мы не собираемся

Об этом дипломат рассказала «КП» на полях московской конференции по свободе СМИ
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Мария ЗахароваМария ЗахароваФото: Михаил ФРОЛОВ
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В среду в Москве открылась международная конференция «Свобода СМИ и безопасность журналистов» под эгидой ОБСЕ. Последний раз событие такого уровня проходило в нашей стране в 1991 году. На полях конференции «Комсомолка» пообщалась с одним из гостей — официальным спикером МИД РФ Марией Захаровой. Которая рассказала, планирует ли Россия отвечать на информационную войну Запада. И как именно.

- Мария Владимировна, тут прошла информация, что «Россия и Китай создадут рабочую группу по борьбе с зарубежным влиянием на внутренние дела» (такие, например, как массовые протесты в Гонконге).

- Нет, никакая «рабочая группа» не создается. Мы провели [с китайской стороной] консультации и обменялись опытом. Это тоже, к сожалению, реальность нашего времени, когда СМИ используются в качестве инструмента [воздействия на внутреннюю политику другого государства]. Наверное, это было всегда, но, думаю, в первой четверти XXI века достигло каких-то немыслимых масштабов. Усилились кампании по дезинформации, стало больше фейковых новостей и использования СМИ с нарушением этических норм — и об этом говорят все.

- Говорят-то говорят, а мы как-либо отвечать будем?

- Мы точно в данном случае будем отвечать несимметрично. Заниматься своими дезинформационными кампаниями [в ответ Западу] мы не собираемся. Это то, против чего мы боремся.

- Каким образом?

- Мы будем отвечать, публикуя достоверную информацию: говоря о фейках, предоставляя оперативные ответы — и в том числе проводя и способствуя проведению такого открытого и живого диалога, как сейчас [на московской конференции по свободе СМИ]. Очень хочется, чтобы это была действительно объединяющая профессионалов дискуссия с возможноcтью обсуждения и выхода на практические решения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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