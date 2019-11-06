Мэры встретятся в Норильске!

Выбор места проведения встречи не случаен – у Норильска, который на днях вошел в список самых благоприятных для проживания городов России, есть чему поучиться.

Министерство строительства РФ, госкомпания «Дом.РФ» и консалтинговое бюро «Стрелка» подготовили индекс качества городской среды. Он разработан на основе исследования 1114 российских городов. Только 24% городов оказались благоприятными для проживания, в их числе Норильск – один из наиболее холодных и ветреных городов мира, где зима длится с сентября по май, а метели дуют в среднем 130 дней в году.

Во время исследования оценивались: жилье, озеленение, общественно-деловая инфраструктура, улично-дорожная сеть и общегородские пространства. Среди 36 критериев индекса: безопасность, комфортность; экологичность и здоровье; идентичность и разнообразие; современность среды, эффективность управления. В итоге Норильск набрал 203 балла. Для сравнения – у Москвы, очевидного лидера индекса, - 276 баллов.

Работать чисто!

Весьма немалый вклад в развитие Норильска делает градообразующая компания. «Норникель» настолько озабочен формированием благоприятной среды в городах присутствия, что обозначил это направление как стратегическое. Накануне фестиваля мэры зимних городов посетят производственные площадки предприятия. Одно из ключевых условий качественной жизни в Норильске - решение экологических проблем. «Норникель» реализует ряд проектов, призванных сделать город значительно чище. В 2016 году компания закрыла Никелевый завод – один из мощнейших источников выбросов в городе. Сейчас воплощается в жизнь «Серный проект», результатом которого должно стать снижение уровня выбросов диоксида серы на 75%. Только на эту цель «Норникель» потратит более 123 млрд рублей.

Автор фото: Александр АНТОНОВ

Вкладывать в Норильск выгодно

Норильск изо всех сил старается превратиться из города, «где страшно жить», в центр заполярной жизни и стать привлекательным не только для его жителей, но и для туристов. Как видим, у него хорошо получается. Об этом говорит и тот факт, что деньги в Норильск готов вкладывать не только «Норникель», но и сторонние предприниматели. Агентство развития Норильска, Агентство развития бизнеса Красноярского края и ряд инвесторов на днях подписали соглашение о сотрудничестве по формированию и развитию туристско-рекреационного кластера «Арктический».

«Общий объем инвестиций в рамках подписанного документа – почти 700 млн рублей. В соглашении 19 участников, из них 17 инвесторов: трое представляют Таймыр, один – Москву, все остальные – Норильск. Если говорить о направлениях бизнеса, - это строительство гостиниц, баз отдыха, модернизация туристической техники, привлечение туристов на территории кластера и расширение спектр туруслуг», - говорит директор Агентства развития Норильска Максим Миронов.

Город-праздник

Со временем проведения встречи мэров тоже получилось удачно. Аккурат в эти же дни в Норильске и городе-спутнике Дудинке пройдет традиционный этнический фестиваль «Большой Аргиш». Это один из наиболее значимых проектов, которые должны повысить привлекательность города как туристического объекта. Шестой по счету фестиваль в этом году пройдет в Норильске и Дудинке с 16 по 17 ноября. Аргиш – почти единственное слово, присутствующее в языках практически всех народов Севера, означающее караван из нескольких оленей, кочевье, многокилометровые переходы по заснеженной тундре, движение и жизненный путь северного человека. Главная идея фестиваля – погрузить гостей в философию северных народностей – нганасан, долган, ненцев, эвенков и энцев. В этом году праздник посвящен национальным сказкам и легендам людей тундры. В его программе несколько направлений: литературное, гастрономическое, фотографическое и туристическое.

Автор фото: Александр АНТОНОВ

Держаться корней

Фестиваль стартует в Дудинке. Там пройдет фестиваль северного танца, хедлайнером которого станет фольклорный коллектив «Хейро». Краеведческий музей представит выставку «След простыл...», рассказывающую о дороге человека: в этот мир, к дому, к Создателю, к самому себе. Доминантой выставки станет олень – символ жизни для коренных народов Таймыра. Ждет гостей и «Таймырская ойкумена». Хозяйки национальных чумов расскажут о быте коренных народов в тундре, помогут разобраться, что объединяет и чем отличаются таймырские этносы. На центральной площади Дудинки пройдут народные гуляния,

Праздничная программа развернется и на центральной площади Дудинки. Здесь же можно будет купить и согреться горячими напитками. Завершением первого дня фестиваля станет зрелищное мэппинг-шоу.

В воскресенье, 17 ноября, «Большой Аргиш» придет в Норильск. Традиционно главным атрибутом фестиваля станет выстроенное в центре города этностойбище. Пять чумов олицетворяют пять таймырских этносов. За чашкой чая гостеприимные хозяйки чумов расскажут истории из жизни в заснеженной тундре и национальные сказки. Рядом с чумами будет организовано, пожалуй, главное уличное развлечение фестиваля – катание на оленьих и собачьих упряжках. Практически все культурные объекты Норильска подготовят специальные программы для детей и взрослых.

«Большой Аргиш» - настоящий праздник для гурманов. Все норильские рестораны в эти дни уже за неделю до фестиваля готовят специальное северное меню и кулинарные мастер-классы. Надо сказать, что год от года рецепты блюд становятся все интересней. Каждое лето в Норильск на Гастрофестиваль приезжают шеф-повара топовых столичных ресторанов, чтобы внести новые нотки в суровую северную кухню. Местные кулинары охотно берут эти рекомендации на вооружение и готовят так, что пальчики оближешь.

Центр всемирного притяжения

А еще «Большой Аргиш» вышел на международный уровень. В нем примут участие восемь победителей первого тура международного культурного проекта FusionNow.

FusioNNow — это продолжение конкурса Follow Up Siberia, запущенного в апреле 2018 года накануне XXIX Всемирной зимней универсиады. Тогда в конкурсе участвовали тревел-блогеры из 53 стран. Девять финалистов из Сербии, Канады, Индии, Индонезии, Таиланда, Греции, Австралии, Мексики и Германии приехали в Красноярск на Универсиаду и поделились со своими подписчиками рассказами о путешествии по сибирским городам и знакомстве с местными жителями, разрушая стереотип о Сибири как о далеком и недружелюбном регионе.

Автор фото: Александр АНТОНОВ

Проект FusioNNow идет дальше, основная его цель — не просто знакомство международных участников с Русским Севером, но и создание устойчивых коллабораций, обмен опытом и реализация совместных культурных и социальных проектов на территории Таймыра и Мурманской области. Победители первого этапа стали частью команды уникального тура - Ethno Fashion Tour.

Тревел-блогеры, известные фотографы, писатели, художники, дизайнеры из Португалии, Саудовской Аравии, Египта, Омана, Мексики, Великобритании, Киргизии и России проведут во время «Большого Аргиша» креативные фотосессии совместно с местными фотографами, встречи со студентами, воркшопы на тему создания одежды и аксессуаров на основе этнических традиций. «Я мечтаю посетить Крайний Север, город Норильск, я хочу пообщаться с представителями разных народностей. Я хочу погрузиться в культуру местных этносов и увидеть, как работают местные мастера. С нетерпением жду возможности посетить фестиваль «Большой Аргиш» и узнать побольше о культуре Таймыра», говорит дизайнер из Египта Хадиджа Мостафа.

Также специальным гостем тура станет Себастьен Паоа Агила, уникальный специалист, обладающий обширным опытом в области разработки стратегии, маркетинга и управления туризмом на Рапа-Нуи (остров Пасхи). Он примет участие в рабочих встречах на тему планирования туристического направления с участием местных общин и коренного населения.

В общем, повезло мэрам северных городов – в хорошую компанию попали, будет что дома рассказать, а возможно, и внедрить.