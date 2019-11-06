Водительские права Брежнева продают за полтора миллиона

Через неделю в аукционном доме «Литфонд» выставят несколько лотов, среди которых водительское удостоверение Леонида Брежнева. Он, как известно, имел страсть к автомобильной езде. И даже как-то в США прокатил Никсона на «Линкольне», который получил в подарок от американского президента. Ричард Никсон во время этой поездки не на шутку оробел, потому что советский генсек был лихачом. Госавтоинспекция Москвы выдала ему удостоверение, дающее право управлять любыми видами транспорта: легковым автомобилем, грузовиком (с прицепом и без) и автобусом.

- Документ с номером 000077 отлично сохранился, - рассказал «КП» руководитель аукционного дома «Литфонд» Сергей Бурмистров. - Как и талон предупреждений. На нем сотрудники ГАИ делали дыры, если водитель нарушал правила. У Брежнева, разумеется, не было ни одного нарушения. И права, и талон заламинированы. Они были выданы в 1976 году. По свидетельству сдатчика, это был «шуточный подарок» от министра МВД Николая Щелокова. Хранился он на даче Брежнева. После того, как мэром Москвы стал Гавриил Попов, многие вещи Брежнева попали на рынок. И неоднократно перекупались, менялись. Переходили из рук в руки. В том числе, и водительское удостоверение генсека. Оно оказалось у частного коллекционера, который теперь хочет продать этот документ. Купить его может кто угодно. Аукцион открытый. В основном участвуют частные лица. Видимо, потому что у музеев, библиотек, архивов ограничен бюджет. Да и процедура одобрения такой покупки со стороны начальства занимает время.

Начальная цена документов - 1,35 - 1,5 млн рублей.

Документ с номером 000077 отлично сохранился. Фото: Аукционный дом «Литфонд»

На том же аукционе можно будет прикупить также рукописный текст «Путешествия из Петербурга в Москву», сделанный преподавателем пермской духовной семинарии Петром Виноградовым в 1904 году (цена - 85-90 тысяч рублей), книжку «Рассказы о товарище Сталине» 1936 года, тираж которой всего 12 экземпляров (цена - 120 тысяч рублей), автограф Пикассо (цена - 48-50 тысяч рублей) и другие ценности. Всего 200 лотов.

Стать зрителем аукциона может также любой желающий, вход бесплатный.

Адрес: Нижний Кисловский переулок, 6 стр. 2. Дата мероприятия: 14 ноября 19.00.