Исследование: жить становится безопаснее

Жители Москвы и Подмосковья считают, что за последние годы безопасность районов и придомовых территорий улучшилась. О градусе внимания к проблеме говорит такой факт: если раньше вопросы безопасности людьми воспринимались угрозой, то сейчас максимум - дискомфортом. У населения столичного региона выражен запрос на защищенность от посторонних, контроль за происходящим и хорошую освещенность дворов. Таковы результаты опроса, проведенного Центром социального проектирования «Платформа» в рамках проекта «Институт безопасности города».

ОТСУТСТВИЕ СТРАХА

"Институт безопасности города" — проект новый. Проводится по общей инициативе Комиссии РСПП по безопасности предпринимательской деятельности и негосударственной сферы безопасности, Ассоциации предприятий технических средств безопасности, компании «Навигационно-информационные системы», ФГБУ ВНИИ ГОЧС МЧС России и ЦСП «Платформа» для решения задач в области безопасности городской среды. Среди этих задач: сбор данных и их анализ с целью выявления реальных запросов населения, интегрирование и продвижение практических методик для обеспечения безопасности жителей, увеличение инвестиционной привлекательности проектов в области безопасности городской среды, преодоление негативных факторов, влияющих на эффективное развитие цифровых технологий обеспечения безопасности жизнедеятельности россиян.

- Ценность безопасности для граждан не снижается, а в ряде регионов начинает возрастать. Это связано с некоторым падением уровня жизни, к сожалению, вновь появился «призрак 90-х» - ощущение возникающих угроз, - отметил генеральный директор Центра социального проектирования «Платформа» Алексей Фирсов. - С другой стороны, есть ряд структур, которые вопросами безопасности занимаются профессионально: региональные и муниципальные власти, силовые ведомства, застройщики и специализированный бизнес. Опыт показывает, что этот пирог разрезан на куски, и они слабо связаны между собой. Коммуникация нарушена.

Презентация результатов исследования по теме безопасности жизни в Москве и Московской области прошла в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП), где присутствовали делегаты со всей страны. В заседании приняли участие представители Совета Федерации, МЧС России, Правительства Москвы, ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России, компании «Навигационно-информационные системы», РОСАТОМа, телекоммуникационных предприятий, Сбербанка, Ассоциации предприятий технических средств безопасности, малого бизнеса, фирм производителей, общественных организаций, экспертов в области негосударственной сферы безопасности, социологов и урбанистов.

Выяснилось, что 60% респондентов из столичного региона считают безопасными свои дворы, районы - 52% населения. Эксперты говорят, что это нормально — чем дальше от своего подъезда, тем больше риски человек видит.

- Интереснее посмотреть на динамику того, что происходит, - отметил эксперт. - За последние три года людей, которые считают, что жить стало безопаснее, стало больше.

Что считается составляющими безопасности? В первую очередь, комфорт. Причем, если в 90-е речь шла об отсутствии физического риска, то сейчас возможность находиться во дворе в любое время суток (об этом говорят 63% опрошенных), отсутствии страха на выходе и при возвращении домой (55%) и возможность выпустить детей гулять одних (49%; каждый опрошенный мог дать до трех ответов, поэтому сумма не равна 100%). В качестве основных угроз люди видят распитие спиртных напитков в общественных местах (45%), доступ посторонних людей на придомовой территории (40%), хулиганство (33%), шумные соседи (31%) и плохая освещенность (27%).

- Люди хотят воспринимать двор как продолжение жилой площади, комфортную для них среду, - отметил Алексей Фирсов.

ФЕОДАЛИЗАЦИЯ ГОРОДОВ

Эксперты обращают внимание на две тенденции. С одной стороны, на «феодализацию городов»: строительство заборов и установку шлагбаумов. С другой стороны, эти меры только создают иллюзию безопасности, потому что «заборы» сами по себе проблем не решают. Требуются другие инструменты, которые не противоречили бы идее «прозрачного» города.

В настоящее время среди самых популярных средств безопасности респонденты отмечают домофоны, хорошую освещенность дворов, видеонаблюдение и консьержей. При этом хотели бы иметь мгновенный вызов служб спасения, доступ к изображению с камер мобильного телефона, вызов охраны с мобильного приложения, уведомления с датчиков задымления, утечки газа и затопления на мобильный, а также доступ во двор по распознаванию лиц и номера автомобиля. (Здесь график с самыми популярными средствами безопасности – из презентации).

- Устойчивость развития любой страны определяется, в первую очередь, состоянием ее национальной безопасности. То есть способностью государства противодействовать возникающим вызовам, - отметил Алексей Попов, ведущий научный сотрудник ФГБУ ВНИИ ГОЧС МЧС России.

Эксперты говорят, что малый бизнес предлагает немало интересных разработок в области безопасности и цифровой защиты жилья. Но устаревшее законодательство и недобросовестная конкуренция сдерживают развитие отрасли. В результате у обслуживающих домофоны компаний нет полной гарантии в проведении своих инвестиций в сферу ЖКХ. Системы обеспечения безопасности в многоквартирных домах могут относиться либо к общему имуществу дома, либо быть в частной собственности предприятий, осуществляющих техническое обслуживание этих устройств. Данный вопрос законодательно четко не отрегулирован, в результате чего вспыхивают различные споры и разбирательства на уровне управляющих компаний, судов и даже полиции. В результате отрасль развивается чрезвычайно медленно. Проект "Институт безопасности города" может стать не только коммуникационной площадкой, но и стимулировать развитие сферы обеспечения безопасного проживания и ЖКХ в стране на базе привлечения компетенций всех заинтересованных сторон.

- Малому бизнесу в эпоху цифровизации, информатизации и внедрению «умных технологий» достаточно трудно выживать, тем более, внедряя свои разработки. Домофонные компании работают непосредственно с жителями и хорошо знают их запросы, кроме того, за более чем 25 лет накопили определенный «кредит доверия» от них, но к сожалению эти предприятия сталкиваются с рядом проблем, в том числе с неоднозначной трактовкой некоторых законов и постановлений как федерального так и регионального уровня, - отметил руководитель рабочей комиссии РСПП по безопасности предпринимательской деятельности и негосударственной сферы безопасности по проблемам развития инженерных и технических средств безопасности Андрей Каленов.

Также эксперт уточнил, что Ассоциация предприятий технических средств безопасности пробует решать вышеперечисленные проблемы, обращаясь в различные инстанции. Одним из примеров такой работы, как раз и является мероприятие в РСПП. В дальнейшем Ассоциация предлагает Правительству Москвы и Подмосковья, Минстрою России и Госдуме России обсудить законодательные инициативы в рамках проекта «Институт безопасности города».

В целом участники заседания поддержали проект Резолюции, которая как раз предлагает ряд мер по дальнейшему взаимодействию между органами государственной и законодательной власти федерального уровня и регионов России, муниципальными образованиями, управляющими компаниями, телекоммуникационными компаниями, предприятиями технических средств безопасности малого бизнеса, общественными организациями и жителями для выработки прозрачных правил развития рынка безопасности проживания жителей в многоквартирных домах. В том числе все это возможно сделать в рамках проекта "Институт безопасности города" при непосредственном изучении запросов жителей по вопросам безопасности и совместной выработке всеми участниками рынка эффективных мероприятий с их последующим анализом.