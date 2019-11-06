Умер критик и актер фильма "Подкидыш" Лев Аннинский

Умер Лев Аннинский, литературный критик и замечательный человек. Ему было 85 лет. Про Аннинского говорили, что он стал чуть ли не единственным критиком, получившим телевизионную известность. Мало кто не видел его знаменитых литературоведческих фильмов на канале "Культура". «Серебро и чернь» о поэтах Серебряного века, "Медные трубы", "Засадный полк"... Роли поэтов и писателей в этих фильмах исполняли известнейшие актеры. Так в "Серебре и черни" Пастернака играл Евгений Стеблов, а Анну Ахматову - Лидия Федосеева-Шукшина. Пятнадцать лет назад за эту работу Лев Александрович удостоился премии "Тэфи".

Странное сочетание цифр: в этом году знаменитый фильм "Подкидыш" ("Муля, не нервируй меня") отмечает 80-летие, но мало кто знает, что именно с этой ленты началась "телекарьера" Льва Аннинского. Маленьким мальчиком он снялся в эпизодической роли и произнес диалог, написанный Агнией Барто. Главная героиня спросила, кем он хочет быть. «Танкистом», - ответил мальчик. – «Нет, ты маленький». – «Пограничником», - сказал его герой. – «Нет, ты маленький», - уперлась девочка. – «Ну тогда пограничной собакой», - сказал Лев. Девочка великодушно разрешила.

Став уже маститым критиком, Аннинский в шутку называл себя пограничной собакой: "у меня такая позиция, я вынюхиваю связи, как собака, а сам - ни с правыми, ни с левыми".

Лев Александрович родился в 1934 году в Ростове-на-Дону. Отец, донской казак по фамилии Иванов, взял себе псевдоним Аннинский по названию станицы Новоаннинская. откуда он был родом.

Аннинский закончил филфак МГУ, работал в разных журналах, написал множество книг и статей, в том числе о кино. В 2006 году за кинокритику он даже удостоился премии гильдии киноведов "Слон".

Как справедливо заметил в своем фейсбуке писатель Александр Архангельский, "если кого из советских критиков и знали широкие читающие массы, то его".

И дело, конечно, не только том, что, по словам Архангельского, "он одним из первых в своем поколении научился ставить правильные слова в правильном порядке, то есть писать легко и вольно".

Кадр из фильма "Подкидыш"

Как рассказывал корреспонденту КП сам Лев Александрович, настоящую известность ему принесло телевидение.

- Вы даже не представляете, сколько народу стало со мной здороваться в метро после выхода картины "Охота на льва" о Льве Толстом, - признавался он.

Поначалу Лев Александрович удивлялся. Ведь фильм рассказывал о не новых вещах: обо всем, что было сказано с экрана, он сам написал двадцать лет назад. Но вскоре для него перестало быть удивлением то, что "телевизионное слово до людей доходит лучше".

И когда ему, маститому критику наивные поклонники говорили: "вы лучше не пишите, а говорите", - он научился не обижаться.

Многие начинающие поэты, писатели, прозаики благодарны Аннинскому за доброту. Будучи мэтром, легендой, большим авторитетом, он никогда не отказывался прочесть книжечку начинающего автора. И не просто читал - но и обязательно писал рецензию, в которой никогда не ругал, а находил, за что похвалить. Он был мастером благожелательной критики и многие даже очень слабые авторы могут похвастать книжечкой собственных стихов с напутственными словами самого Льва Александровича.

Но при всей своей доброте и лояльности, критик имел весьма критичное мнение о современной литературе. Он считал, что последние великие вещи нам создала советская литература, а то, что происходит сейчас - не литературный процесс, а "процесс раздачи денег".

- Современные писатели – научились писать хорошо, научились развлекать, но им все равно до смысла жизни. А я именно его ищу. Остальное мне неинтересно, -признавался он.

Нет, он не говорил, что у нас перевелись хорошие писатели. Просто с его точки зрения, из одних только пишущих людей невозможно составить литературу: "Вот будет страдание – будет и великая литература. А нынешняя занимается удовлетворением потребностей: отдохнуть, почитать и выбросить".

Последний год был тяжелым для Льва Александровича. Умерла его старшая дочь, поэтесса и художница Мария. Привыкший быть стойким и не показывать свои переживания, он держался и держал в себе свое горе. Продолжал работать и читать, говорил, что смотрит на жизнь с интересом и очен ждет, когда придет новая форма мышления.

Писатель Георгий Владимов как-то сказал об Аннинском, что этого - короткое дыхание. Лев Александрович часто цитировал и пересказывал эти слова, чем приводил в недоумение слушателей: зачем это говорит, это же не комплимент, вроде. Но Аннинский был прав, восприняв слова благожелательно. Возможно, свою популярность он обрел именно благодаря "Короткому дыханию", не очень свойственному его ровесникам, но удивительно совпадающим с темпом нашего времени.

- Я задумываюсь над появлением твиттеров, СМС, - рассуждал он. - У литературы стало такое короткое дыхание… Но знание от нас не уйдет. Такое уже было на рубеже веков. Читайте Флоренского. Киевская Русь мыслила цветом икон. После Державина страна стала мыслить словом. И в наше время придет что-нибудь новое.

Церемония прощания с критиком и литературоведом Львом Аннинским состоится 8 ноября в Малом зале Клуба писателей Центрального Дома литераторов (ЦДЛ), его кремируют на Хованском кладбище.