2019-11-06T17:13:51+03:00
Общество

2 тысячи рублей за «градус»: Госдума возвращает вытрезвители

Вот только теперь, в отличие от советского времени, эти учреждения станут платными
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
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Спустя много лет депутаты Госдумы пришли к выводу, что вытрезвители - это вовсе не пережиток советского прошлого, а штука по нынешним временам необходимая.Спустя много лет депутаты Госдумы пришли к выводу, что вытрезвители - это вовсе не пережиток советского прошлого, а штука по нынешним временам необходимая.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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На системе вытрезвителей в России был поставлен крест еще в 2011 году. И вот спустя 8 лет депутаты Госдумы пришли к выводу, что вытрезвители - это вовсе не пережиток советского прошлого, а штука по нынешним временам необходимая. Во вторник Госдума приняла в первом чтении законопроект, дающий регионам право открывать платные вытрезвители.

В документе говорится, что создавать вытрезвители можно на базе муниципально-частного партнерства. А значит, с тех, кто попадет в вытрезвители, разрешат взимать плату. Право доставлять россиян в вытрезвители отводится полиции. Как говорится в законопроекте, в вытрезвители будут доставлять лиц находящихся в подпитии в общественных местах, а также тех, кто утратил способность самостоятельно передвигаться. Создавать вытрезвители будут на базе органов здравоохранения.

Как рассказал, представляя депутатам законопроект, замглавы думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн, во многих регионах вытрезвители уже созданы и работают.

- Наш законопроект в первую очередь направлен на то, чтобы обеспечить уже существующие центры необходимыми юридическими механизмами, - заметил Хинштейн.

Депутат привел статистику: в 2018 году в медицинские организации были доставлены 681 тысяча человек, находящихся в нетрезвом состоянии, 75 процентов из которых не получили помощи.

- В случае принятия нашего законопроекта программа госгарантий бесплатного оказания медпомощи будет работать так же, как она работает сегодня. Лица в нетрезвом состоянии, нуждающиеся в медицинской помощи, ее получат. Не нуждающиеся в медицинской помощи, но нуждающиеся в вытрезвлении, в тех регионах, где такие центры созданы, будут доставляться туда, - рассказал Хинштейн.

Определять правила работы вытрезвителей и устанавливать расценки предлагается кабмину.

- Эти расценки будут экономически обоснованы и соразмерны, - пообещал Хинштейн.

По замыслу авторов законопроекта, речь идет о сумме примерно в 2 тысячи рублей. Следить за порядком в вытрезвителях будет разрешено сотрудникам частных охранных организаций. Но по словам Хинштейна, «никаких прав на насилие им делегировано не будет».

- Сегодня нетрезвых граждан доставляют в больницы. Но по большей части они не нуждаются в медпомощи, поэтому вновь оказываются на улице, где могут замерзнуть, попасть под машину, стать жертвами ограбления, сами могут кому-то причинить вред, - пояснил журналистам зампредседателя комитета по охране здоровья Леонид Огуль.

В МВД считают возврат вытрезвителей правильным. По данным правоохранителей, после того, как медицинские вытрезвители были упразднены стало больше криминала. Поддерживают инициативу и в правительстве. А вот Счетная палата законопроект раскритиковала, потому что в нем нет информации, какие расходы придется понести регионам на создание вытрезвителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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