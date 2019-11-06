Узнав реальное положение дел на Украине Зеленский выдал военные и государственные тайны

Владимир Зеленский, ставший президентом Украины в этом году, как оказалось, совсем не знает состояния страны, которой вызвался руководить. Знакомство с реальной Украиной происходит только сейчас и приводит Зеленского в состояние, которое его российский коллега по тусовке характеризовал краткой формулой в применении к себе: «Звезда в шоке!»

Президент Зеленский в шоке от состояния дел в «Укроборонпроме». Посетив Харьков, он оказался настолько шокирован, что даже выдал военную и государственную тайну.

- Мы были на авиазаводе, на легендарном заводе Малышева, - заявил он после посещения крупнейшего танкостроительного завода в Харькове, доставшегося Украине после развала СССР. - Вы знаете, я в шоке. Нам сказал директор завода, что с 2009 года один танк построили. А в советские времена - 900 танков за год. Что происходит с нашими предприятиями?

Что происходит? Ничего. После разрыва отношений с Россией совсем ничего. Распил и сдача оборудования на металлолом и прочее воровство. А все бравурные реляции Гелетея, Турчинова, Полторака и прочих сановных украинцев – простая даже не ложь, а откровенная брехня. Ни одного нового танка в ВСУ поставлено не было. Все только за счет ремонта старых машин советского еще производства. И больше ничего. Кстати, тут прошла информация, что Киев начал закидывать удочку в Таллин, чтобы Эстония поделилась боеприпасами советского производства с Украиной. А то своими поторговали, склады понавзрывали, чтобы следы затереть, а воевать теперь скоро будет нечем. Уж другой вопрос, чтобы продали или оформили гуманитарной помощью, но просят парубки украинские хуторян эстонских выделить снарядов, РСЗО, мин, да и патронов, на худой конец. Зеленскому, правда, об этом, похоже, еще не рассказали.

Владимир Зеленский и генсек НАТО Йенс Столтенберг после переговоров в Киеве.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Другим откровением для президента Украины стали зарплаты сотрудников оборонного концерна.

- На авиационном заводе - 3500 гривен (9000 рублей). Как может человек работать на государство и просто может называться человеком в таких условиях? – ужаснулся он тому, что на заводах «Укроборонпрома» платят копейки. - Извините, мы как к скоту к людям относимся - а потом хотим, чтобы они уважали власть, чтобы они уважали Украину и никуда не уезжали.

- Есть прекрасные самолеты, есть прекрасные конструкторы, только мы ничего не изготавливаем и ничего не летает, - подвел он итоги своей познавательной экскурсии.

А сколько вам, пан президент, открытий чудных еще готовится в будущем! Это ведь даже не одна десятая, а одна сотая из реальной картины украинских дел. Просто у большой конструкции большая инерция. Одна доминошка падает на счет раз, а вот дорожки домино – это зависит от длины цепочки.

Не летает - сказал президент. Добавлю – еще и не ходит по морю, а если только плавает, и то при штиле. И не ездит. Зато взрывается при попытке выстрела, как производимый на заводах Порошенко миномет «Молот». И обо всем этом Зеленскому, наверное, еще предстоит узнать. Как и о том, какой страной в реальности он вызвался рулить. Вот тогда звезда Зе действительно будет в шоке. А сейчас пока так – детские погремушки.