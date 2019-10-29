2019-11-06T17:21:47+03:00
Экономика

Сейчас лучшее время, чтобы быть предпринимателем

Максим Савинков, основатель компании «Сисорт», успешный предприниматель с многолетним опытом, включающим в себя грамотный старт, становление и развитие своего дела
Екатерина СВИНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Себя Максим в шутку называет «бармос» (москвич барнаульского происхождения). С 1995 года он ведет предпринимательскую деятельность. Его компания выросла из маслозавода. Сначала компания была производителем, но шаг за шагом перепрофилировалась и теперь занимается разработкой и производством высокотехнологичного инновационного оборудования.

- Мы выпускаем аппараты, которые сортируют сельхозпродукцию, а также оборудование, сортирующее твердые коммунальные отходы в промышленных масштабах. Отходы перерабатываются во вторичный материал - бумагу, стекло, пластик. Этому бизнесу уже 12 лет. С 2015-го мы вышли на экспорт и теперь поставляем оборудование в 26 стран, - отметил Савинков.

Компания уже третий раз принимает участие в международной выставке в Ганновере. Выйти на экспортный рынок «Сисорт» помогли инструменты господдержки.

- Для участия в этой выставке мы прибегли к помощи субсидий, которые частично компенсировали наши затраты, - рассказал Максим. - Такие меры - это отличная стимуляция спроса отечественной продукции на международном рынке. Ведь если несколько лет назад имело смысл развивать импортозамещение, то теперь нашим производителям пора выходить на экспорт, расширяться.

По мнению Савинкова, выход на экспорт - пик эффективности работы предприятия. Для того чтобы работать с европейским рынком, его компании также помогли субсидии. В этот раз поддержка оказывалась в сертификации продукции, которая стоит не менее одного миллиона рублей. Свое дело должно быть эффективным.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Челябинцы реализуют свои мечты на «Территории Бизнеса»
Предпринимательству в наши дни легко научиться, а заодно - получить финансовую поддержку государства. Именно этим занимается Фонд развития предпринимательства Челябинской области - Территория Бизнеса
Грызть гранит наук: как тренируют бизнес-тренеров
В 2019 году 450 человек, прошедших жесткий отбор по всей России, примут участие в программе «Подготовка тренеров для обучения целевых групп в рамках государственных проектов в сфере развития малого и среднего предпринимательства»
Вадим Живулин: «Бизнес в стране должен стать национальной идеей»
Замминистра экономического развития России в беседе с «КП» рассказал, как проходит первый год реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
Новости 24
Во ФСИН заявили, что для передачи наркотиков в колониях используют голубей и обезьян
В России значительно повысились цены на гречку
В Финляндии таможня в течение трех лет неверно конвертировала российский рубль
Зеленского шокировали результаты работы танкового завода в Харькове
Подросток умер от инсульта из-за компьютерных игр
В "Газпроме" назвали условия нового контракта по транзиту газа с Украиной
Новые поликлиники и wi-fi в больницах: Губернатор Дмитрий Артюхов рассказал, как изменится здравоохранение на Ямале
Росстат: инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 3,8%
В Сети опубликовали первое изображение сверхтяжелого транспортника "Слон"
Эрдоган заявил, что Силы безопасности Турции задержали супругу Аль-Багдади
Лавров заявил, что США пытаются расколоть православный мир
Политолог прокомментировал дело о госизмене и хищении против Кличко
В США мужчина погиб в драке за бургер
В школах Алтайского края создали 10 тысяч новых учебных мест
В Кремле не обсуждают возможность отказа от ЕГЭ в России
В Париже экстренно госпитализирована актриса Катрин Денев
Швеции предложили вступить в НАТО из-за «агрессивного поведения» России
Путин: Россия обладает не имеющим аналогов в мире оружием, но не будет им угрожать
СК объявил в международный розыск задержанного в Неаполе топ-менеджера ОДК Коршунова
В Москве мужчина распылил в лицо химикат, чтобы не платить долги
На Украине завели дело о государственной измене на Виталия Кличко
Режиссер «Джокера» раскрыл загадку исчезновения Софи