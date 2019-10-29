Сейчас лучшее время, чтобы быть предпринимателем

Себя Максим в шутку называет «бармос» (москвич барнаульского происхождения). С 1995 года он ведет предпринимательскую деятельность. Его компания выросла из маслозавода. Сначала компания была производителем, но шаг за шагом перепрофилировалась и теперь занимается разработкой и производством высокотехнологичного инновационного оборудования.

- Мы выпускаем аппараты, которые сортируют сельхозпродукцию, а также оборудование, сортирующее твердые коммунальные отходы в промышленных масштабах. Отходы перерабатываются во вторичный материал - бумагу, стекло, пластик. Этому бизнесу уже 12 лет. С 2015-го мы вышли на экспорт и теперь поставляем оборудование в 26 стран, - отметил Савинков.

Компания уже третий раз принимает участие в международной выставке в Ганновере. Выйти на экспортный рынок «Сисорт» помогли инструменты господдержки.

- Для участия в этой выставке мы прибегли к помощи субсидий, которые частично компенсировали наши затраты, - рассказал Максим. - Такие меры - это отличная стимуляция спроса отечественной продукции на международном рынке. Ведь если несколько лет назад имело смысл развивать импортозамещение, то теперь нашим производителям пора выходить на экспорт, расширяться.

По мнению Савинкова, выход на экспорт - пик эффективности работы предприятия. Для того чтобы работать с европейским рынком, его компании также помогли субсидии. В этот раз поддержка оказывалась в сертификации продукции, которая стоит не менее одного миллиона рублей. Свое дело должно быть эффективным.