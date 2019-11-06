2019-11-06T17:31:27+03:00
Звезды

Андрей Малахов: На Первом канале мне платили $50 000. Познер и Ургант получали больше

Ведущий «Прямого эфира» дал откровенное интервью Ксении Собчак
Антонина ВЕТКИНА
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Андрей Малахов дал откровенное интервью.Андрей Малахов дал откровенное интервью.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Ксения Собчак заполучила в свои сети особо крупную рыбу: старинный приятель ведущей Андрей Малахов дал большое интервью для ее youtube-канала «Осторожно, Собчак». Публикуем выдержки из этой беседы.

Про скандал вокруг выпуска об эскортницах

«Мы хотели предупредить провинциальных девчонок, которые смотрят [на эскортницу] и думают: как же так, она нигде не училась, а у нее каждый день разная страна, шмотки, машины и курорты. Мы теряем поколение целое, у которых смещены понятия. И если мы все будем закрывать глаза и делать вид, что это прикольно».

О прошлом на Первом канале и причинах ухода

«Сказать, что я скучаю? Честно, нет. Потому что у меня тот же ритм, только здесь [«на канале Россия 1»] больше свободы, возможностей для креатива, более быстрое принятие решений. Окружающие меня люди говорят мне и всеми своими поступками дают понять, что уважают, любят и ценят меня как профессионала.

[На Первом канале] было обидно... Я человек, который понимает, что он работает в команде, как солдат. [А Константин Эрнст сказал] что не совсем вырос, что я могу попытаться что-то делать для кабельных каналов Первого. Я посчитал, что это не совсем справедливо.

О Дмитрии Борисове, который заменил его в «Пусть говорят»

«Не могу сказать, что мы прямо дружили, но очень тесно общались. Он очень трудоспособный, талантливый, начитанный, из очень хорошей семьи. И когда я вдруг понял, что он должен меня заменить, а он мне про это даже не сказал, то это, конечно, было… Я узнал об этом из эфира практически. Я сторонник темы всепрощения. Поэтому я пытаюсь найти причины, почему он так поступил.

Я даже перестал ходить в спортзал, куда он тоже записался и стал туда ходить по моему примеру. За эти годы мы виделись дважды: один раз на Масленице и второй раз в аэропорту в Нью-Йорке. Мы поболтали - нельзя не поболтать, когда вы сидите в лаунже друг напротив друга. Мне кажется, он скучает по новостям. Мне кажется, это его стихия».

Про гонорары героям ток-шоу

«Все превращено в мини-рынок. «Вы идете к Малахову? Мы вам дадим в десять раз больше, только вы к нему не ходите, давайте к нам!». Меня как человека старой школы это выворачивает наизнанку. Потому что считаю, что телевидение - не про это. [Самым дорогим моим героем был] Эммануил Виторган. [Мы заплатили ему] 1 800 000 рублей. Это было его первое интервью после рождения ребенка. Я понимаю, когда мы говорим про звезд. Но когда это простая история [простых людей] и телевидение искушает их деньгами — для меня это непонятно.

О доходах

«На Первом я получал в месяц $50 000 (более 3 млн руб. - Ред.). Познер получал больше, Иван Ургант получал больше. Сейчас, учитывая, что я в продакшне, я получаю соизмеримо [своему положению]».

О вере

«На одной неделе могу три раза [в храм сходить] — когда праздники. А бывает раз в неделю. Тем раньше встанешь, тем удачнее: если приходишь в 6.30 утра, в 7.45 она уже заканчивается и ты свободен».

ИСТОЧНИК KP.RU

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