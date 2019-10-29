2019-11-06T17:37:34+03:00
Экономика

Смелость города берет

Юлия Кузнецова, основательница сети языковых школ LEO LANGUAGE SCHOOL, начала свой бизнес на следующий год после наступления совершеннолетия
Екатерина СВИНОВА
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Стартап Юлии разросся до франчайзинговой сети из семи школ, охватывающей Великий Новгород, Тамбов, Жуковский, Мытищи, Абрау-Дюрсо. Количество учеников школы выросло за пять лет от 30 до 700 человек. На момент основания своей компании Юлии было всего 19 лет.

- Первую школу я открыла в 2014 году в городе Гагарин Смоленской области. В то время я обучалась на 3-м курсе факультета международной экономики и параллельно работала личным ассистентом у своего преподавателя английского. Тогда я и поняла, что бизнес-ниша языковой школы в моем городе свободна, - вспоминает Кузнецова.

Основав и раскрутив свое дело, Юлия поступила в магистратуру по специальности «теория и методика преподавания английского языка».

- Стоило уехать учиться в Москву, как меня кинула одна из преподавательниц в нашей языковой школе. С сентября по январь она у нас работала и вела занятия у 40 из 50 учеников. Однако через полгода преподавания она решила основать свою языковую школу, куда планировала переманить этих 40 учеников. Мне пришлось вернуться в Гагарин и преподавать самой, при этом параллельно учиться, писать диплом. Это были невероятно сложные полгода моей жизни, но я благодарна судьбе - я определилась со своими целями, и вся эта ситуация сделала меня сильнее и увереннее. Из 40 учеников 35 остались обучаться у нас, - рассказала Кузнецова.

Расширять свой бизнес Юлия Кузнецова начала с 2018-го, именно тогда стартовали продажи франшизы школы.

- Основной плюс франчайзинга - скорость, с которой можно расширить свое дело, - рассуждает Юлия. - Можно создать большую сеть, не привлекая серьезных инвестиций.

В отношении мер господдержки и проекта «Мой бизнес», которые сегодня реализуются в стране, Юлия настроена оптимистично.

- Мы уже несколько раз обращались в наш региональный Фонд поддержки предпринимательства за микрозаймами под небольшие проценты. Также пару раз получали субсидии на проведение выставок в Москве. Это очень удобно и выгодно, - отметила Юлия.

По словам Юлии, сейчас имеются все условия, чтобы развивать свое дело.

- Не важно, в большом или маленьком городе вы живете, - дополняет Юлия, - вы имеете все возможности быть успешным. Будьте смелыми!

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