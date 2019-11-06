2019-11-06T18:52:21+03:00
Звезды

Адвокат Лолиты представит в суде доказательства измен ее мужа

Страсти между бывшими супругами продолжают накаляться
Елена Петрова
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Лолита Милявская.Лолита Милявская.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Развод Лолиты с фитнес-тренером Дмитрием Ивановым, похоже, будет громким и долгоиграющим. Обиженная молодым и пока еще законным мужем артистка собирается на шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион», где обещает раскрыть всю правду о совместной жизни и расставании. Пока же главное обвинение в адрес тренера — его супружеская неверность. Якобы роман с красавицей-косметологом Ольгой Кулиевой Иванов завел, еще когда делил постель с Лолитой. И хотя сам спортсмен это отрицает…

Лолита с мужем Дмитрием Ивановым, 2018 год. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Лолита с мужем Дмитрием Ивановым, 2018 год.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

- На суде, который состоится 8 ноября, мы предоставим доказательства его неверности, - рассказал kp.ru звездный адвокат Сергей Жорин, защищающий интересы певицы. - То, что Иванов отрицает эту связь, просто смешно! Да и послушайте их, они же путаются в «показаниях»: он говорит, что познакомился с Кулиевой недавно, она же проговорилась, что дружат давно, родом из одного города.

Адвокат Сергей Жорин. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Адвокат Сергей Жорин.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Раскритиковал юрист и беспечность Дмитрия, не явившегося на первое судебное заседание по делу о разводе, которое состоялось на прошлой неделе.

- Он говорит, что не знал о заседании, но это просто несерьезно, ведь он истец — сам подал иск о расторжении брака. Во-первых, его должны были уведомить, во-вторых, вся информация есть на сайте суда — простите, ведь мы же с Лолитой как-то узнали? - перечисляет Жорин. - В-третьих, за пару дней за этого дня во всех СМИ прошла новость с датой и местом события. Даже далекие от этой темы люди и то оказались осведомлены.

Напомним, Лолита Милявская и Дмитрий Иванов были женаты 9 лет, и в каждом интервью артистка уверяла, что счастлива в браке, а супруг — подарок судьбы. То, что звезда на 12 лет старше мужа и зарабатывает больше, до последнего времени их обоих не смущало. Однако теперь Лолита называет супруга не иначе как альфонсом и кровососом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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