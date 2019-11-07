Битва в совхозе «Новоселовский»: председатель-чеченец защищал русских крестьян от рейдеров

В степи возле хутора Новоегорлыкский, на границе с Калмыкией, нос к носу затормозили две машины: старенькая «Нива» председателя совхоза Василия Дакишвили и Mercedes-Benz местных фермеров Бациевых, оттуда и оттуда высыпали мужики с битами:

- Сука, мы говорили, что пинками под ж…пу сгоним вас с земли?

- Попробуйте, если вы не трепло, а мужчины!

Алдан Бациев (справа) был ранен и попал в реанимацию.Фото: Соцсети

Разговор велся на чистейшем нохчийн мотт: чеченском наречии, наиболее распространенном в этих краях на юго-востоке Ростовской области после русского (описанное – реконструкция со слов выживших).

- Бах! – у кого-то сдали нервы, оставшемуся за рулем «Нивы» совхозному чабану Эдгару выстрелом разворотило лицо.

- Не стреляйте! – выскочил с пассажирского сиденья двоюродный брат председателя Зураб, и тут же получил пятнадцать пуль в живот…

Ислам Бациев (справа) убит (на фото с Адланом).Фото: Соцсети

С обеих сторон подъезжали машины, родственник председателя забрал мертвого чабана и погнал в больницу, друг Бациевых Хусиханов получил битой по голове и отключился, а когда пришел в сознание, услышал крики: «Валите их!», - и увидел, как брат застреленного Зураба делает раненым «контрольные» выстрелы в голову…

Прямо в лучших традициях 90-х.

За своих двоих, Эдгара и Зураба, Дакишвили положили пятерых бациевских: двоих, включая Хусиханова, ранили, троих убили. Один несколько дней провел в реанимации.

По словам родственников, Зураб Дакишвили был добрый и веселый человек. На разборке он погиб одним из первых.Фото: Личный архив

Балауди Хусиханов (на фото слева) приехал на стрелку со стороны Бациевых, получил битой по голове, выжил.Фото: Соцсети

«Столкновение чеченских кланов в казачьей степи! - завыли сайты. – Кавказцы делят нашу землю, доколе?»

Масла подлил местный «эксперт»: «Обе семьи, по нашим меркам, очень зажиточные люди. Речь о сотнях гектаров земли и больших деньгах!»…

В общем, отправляясь в Ростовскую область, я была уверена, что еду писать о двух бандгруппах, «севших» на сельское хозяйство в районе, как Цапки в Кущевке. Только Цапки были казаки, а эти чеченцы.

ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА

Центр хутора Камышевка, где располагается правление того самого совхоза «Новоселовский», неожиданно напоминает город-сад.

Цветущие ряды хризантем. Памятник дедушке Ленину с пионерами. Дом культуры с острым шпилем, похожий на павильон ВДНХ.

Центр хутора Камышевка неожиданно напоминает город-сад. Памятник дедушке Ленину с пионерами. Дом культуры, похожий на павильон ВДНХ.Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Сотрудники конторы от меня разбегаются, только завгар Владимир Николаевич, которого после ареста председателя временно назначили и. о., жизнерадостно орет:

- Какой клан? Какие бандиты? Наш Василий Алексеевич же не собственник: он председатель совхоза, то есть СПК, сельскохозяйственного производственного кооператива! У него паи только те, которые от достались по наследству от родителей! Я вам так скажу: серьезная игра идет вокруг нашей земли! Эти ребята, Бациевы, - они просто пешки, а заинтересованы в происходящем, - он показывает пальцем наверх, - большие силы... Четырех ведь председателей у нас уморили!

Василий Алексеевич Дакишвили пытался восстановить совхоз и не участвовал в перестрелке. Сидит в тюрьме.

- Вова! Заткни рот! – пронзительно кричит жена завгара.

- Три председателя, - не унимается тот, - умерли от сердца, а четвертый успел убежать, теперь больной у нас…

О, да тут теория заговора. Я реагирую:

- Зимой писала про сенатора Арашукова из Карачаево-Черкессии, там полреспублики с такими приступами…

- А глава поселения! – возмущается завгар. – Это же все на ее глазах, и она никакие меры не принимала, никакие жалобы…

В этот момент жена заталкивает говоруна в машину и увозит от греха подальше.

В совхозной конторе мне не рады.Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Забегая вперед: когда я снова увидела Владимира Николаевича, на все вопросы он хмуро молчал.

Глава Камышевского сельского поселения Канатова Валентина Егоровна при моем появлении заперлась в кабинете, а едва я вышла из здания, выбежала следом, села в машину и уехала. Криком выгонявшие меня из коридора сотрудники намекнули: «Раньше вы, журналисты, не приезжали узнать, все ли у нас в порядке, нравится ли нам, что с землей делают – а теперь вы приехали, а нам запрещено говорить!»

Глава Камышевского сельского поселения Канатова Валентина Егоровна при моем появлении заперлась в кабинете. Фото: сайт администрации kamishevskaya.ru

Семьи «уморенных» председателей (а фактически все оказалось верно, главы сельхозпредприятия Кублик, Гичко и Чуб умерли с разницей в год, «убежавший» Алексей Крамаренко очень больной человек) отказались обсуждать эту тему…

И только слесаря, чинившие в мастерской трактора после осенней запашки полей, не стали кривить душой:

- Мы председателю нашему, Василию Алексеевичу, благодарны. Он спасал совхоз! Если бы не он, 60 человек уже были бы без работы.

КАК РАЗВАЛИТЬ ХОЗЯЙСТВО-ПЕРЕДОВИК

- К этому шло давно, - говорят работяги. – Все хотят развалить «Новоселовский». При советской власти у нас было 20 тысяч гектар земли, осталось восемь тысяч. Хутор Чернозубов - там вообще теперь нет нашей земли, в Тарасовке тоже... Мы были – самый богатый совхоз в районе, на выставки ездили. Фильмы про нас снимали! Комплекс на 50 тысяч овечек был – видели, до сих пор на въезде остов стоит? Автопарк – сто машин, рук не хватало! Нас в Камышевке полторы тысячи человек, все были в совхозе - и еще солдат привозили! А теперь… 60 рабочих, и то много.

И только работяги из ремонтной мастерской высказались за председателя. Но фотографироваться отказались.Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Фильм я нашла, он любовно выложен в Одноклассниках: там надои и удои, сыплющееся на руки хлеборобов спелое зерно и благодарность Леониду Ильичу Брежневу.

Но масштаб впечатляет.

- Все начало разваливаться в 92-м году, когда землю поделили на паи, - говорит чабан Отар Муташвили, дядя арестованного председателя Василия, убитого Зураба и даже тех Дакишвили, которые, по рассказам, добивали раненых. – Нарезали по 19,6 гектар на взрослого члена совхоза: мужу, жене… Конечно, паи стали продавать! Я в 92-м три купил – в нулевых продал, и именно Бациевым!

Дядя Отар пасёт совхозных овец на старой «копейке».Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Смеется:

- По 80 тысяч рублей: это теперь разогнали цену до пятисот... Бациевы были такие же совхозные пастухи, как и мы:, каждую ночь ко мне приходили, бензин просили, сколько раз у меня ночевали. Мы чеченцы - и они чеченцы, одновременно приехали сюда в начале 80-х, мы из Грузии, из Панкисского ущелья, они из Чечни. Пригласил нас председатель, ему животноводы были нужны, он сам говорил: «Привози своих братьев», - и даже машину давал пожитки перевозить. Дружили, чай пили, если дети дрались, мы их мирили…

Дядя Отар пасет на старой лиловой «Копейке» совхозную отару из четырехсот овец: это все, что осталось от пятидесяти тысяч голов, о которых говорили слесари. Мы разговариваем возле полуразрушенной совхозной кошары, домика в степи, и я наглядно убеждаюсь: семья председателя не сильно забогатела после советской власти…

В отличие от Бациевых.

За эту кошару Бациевы, по словам дяди Отара, заплатили 10 тысяч рублей. И много лет бесплатно пользуются электричеством.Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

КУЛАКИ

Схема простая, как валенок: в конце 90-х братья Бациевы, а именно, застреленный сейчас на разборке Идрис, занялись зерном. Брали его в родном совхозе по бросовым ценам и сдавали в райцентр на элеватор по коммерческим.

Почему совхоз был такой дурак и сам не зарабатывал на своей пшенице?

Эксперты говорят, что это способ ухода от налогов: размер их в то безвременье был таким, что все зашедшие на счет сельхозпредприятия деньги сразу списывались, и председателю парадоксально было выгодно, чтобы заходило поменьше… А на руки, соответственно, отслюнявливали побольше, чтобы он мог заплатить за ГСМ и выдать часть зарплаты трактористам.

Такая смычка бизнеса и криминала в лютой попытке села выжить.

Дядя Отар:

- Чуть Бациевы поднялись – стали давать деньги в рост. Под 150 процентов! 4 миллиона дали – 10 миллионов взяли! Давали и совхозу, и просто людям: я знал одного грузина с райцентра, он на рынке жаловался: «Дали 400 тысяч и каждый месяц накручивают проценты», - этот грузин повесился…

Мы говорим в разваленной кошаре, тоже общественной, и я понимаю: Дакишвили не слишком забогатели на общем бедствии.Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Я слушаю - а будто читаю учебник по отечественной истории 19 века: «Из разлагающейся сельской общины выделились кулаки. Кулаки закабаляли бедноту в том числе путем ростовщичества».

- К декабрю 2014 года, - рассказывает ростовский юрист совхоза «Новоселовский» Роман Кильбаух, - Бациевы установили полный контроль над захиревшим без прибыли сельхозпредприятием и над его тогдашним председателем Гичко, который, не имея возможности расплатиться с кредиторами, шел и на подписание новых кабальных займов, и на передачу Бациевым совхозной собственности... А вы как думали, в чем была цель Бациевых? Земля ресурс конечный, невосполнимый.

Я проглатываю строчку из учебника: «Кулаки захватывали общинные земли».

Всего, говорит дядя Отар, бывшие пастухи получили от Гичко собственности на 60 миллионов рублей. Например, взяли кошару (не ту, в которой мы беседуем, а другую), за 10 тысяч рублей, а к ней целое поле для выпаса:

- Пугали председателей всех, говорили: «Кадыровцы приедут, вам покажут», - хвастались, что ни рубля за свет в той кошаре не заплатили, уже на миллион нажгли, пускай совхоз рассчитывается…

Здесь первое расхождение с историческим материализмом. Сельские кулаки с обрезами 19-го века были, натурально, бандитами, тем удивительнее, что никто на хуторе не обвиняет Бациевых ни в изнасиловании, ни в избиении, ни даже в отъеме надела.

Наоборот, хуторяне говорят, что «обе семьи чеченцев были очень уважительны», предлагали материальную помощь онкобольным, скидывались на украшение хутора к праздникам…

Терки были только у Бациевых с совхозом, и только по поводу земли.

Потому что в 2014-м году в «Новоселовский» пришел Вася Дакишвили. И попытался повернуть колесо истории вспять, в сторону коллективизации.

ЗА НАРОДНОЕ ДЕЛО ОН ПОШЕЛ ВОЕВАТЬ

- За что посадили моего сына? – плачет старенькая мама Василия Тина Дакишвили, специально приехавшая после случившегося из Панкисского ущелья. – Я думала, русские ему памятник поставят!

Старенькая мама председателя Тина Дакишвили: «Я думала, русские памятник поставят моему сыну!»Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Юрист Кильбаух:

- Вместе с Василием мы занимались возвращением совхозной собственности через суды, я непосредственно ходил в суд. Вернули множество объектов, с 2015 по 2018 год были десятки заседаний… Вернули все, кроме тех кошар, которые Бациевы удерживают самозахватом: просто времени не хватило. Конечно, Бациевы тут же предъявили долговые расписки «Новоселовского» на 20 миллионов рублей и в 2017 году вышли с иском о нашем банкротстве. Мы судились за снижение процента, суд снизил задолженность до 11 миллионов рублей, ее совхоз оперативно погасил.

Роман Кильбаух - юрист совхоза «Новоселовский».Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Для этого большой семье Дакишвили пришлось продать хозяйство: дома, овец.

- Тогда, чтобы вернуть контроль над совхозом, - продолжает Кильбаух, - Бациевы стали скупать паи (по разговорам, скупили тысячу гектар. – Ред.), но просчитались: по уставу «Новоселовского», один человек – один голос, будь у него хоть сколько...

В общем, это была настоящая шахматная партия хозяйствующих сторон. В итоге, несколько лет назад на бугре за хутором произошла чеченская сходка.

- Нашей дружбе – конец! – заявил Дакишвили глава местной общины Ильяс Бациев. – Теперь каждый сам за себя!

Еще бы, ведь Василий, по сути, пошел против своих.

- Звоню ему в ночь-полночь, - рассказывает Тина Дакишвили, - «Вася, ты где?», - «Мама, я в поле». У него ничего не было: ни жены, ни дома – только этот совхоз!

Лена, вдова отца Василия:

- Это правда. Все фотографируют наш с покойным мужем дом, но он куплен на мой материнский капитал, а Василий Алексеевич только строился рядом. Он глубоко порядочный человек и не только не извлекал выгоды из своего председательства, а, наоборот, постоянно тратился на совхоз, занимал у всех нас по 5 тысяч рублей – и покупал горючку для тракторов…

То же мне говорили левые люди на улицах: «Слушай, подойдет и пятерку просит, я думаю, ничего себе председатель, да?», - а таксист признался, что когда-то возил Василия Алексеевича, и тот говорил, что его «заветное желание – восстановить совхоз таким, каким он был в 80-х». Прямо повесть о настоящем председателе…

- Хороший он человек, - резюмируют слесаря, - при нем к работникам стали нормально относиться, столовую отремонтировали, она как ресторан стала, Новый год, сбор урожая - все там отмечаем. С пьянством он боролся, с хищением ГСМ, комбайн новый купил. Пшеницу на паи выдавал, сено, солому, масло, муку. Жить – можно было, если бы не давили!

ДРУГИЕ СИЛЫ

Дальше интересное. И неграмотные работяги, и ростовский юрист Кильбаух в один голос твердят, что Бациевы-то не были основной проблемой совхоза: земли скупали и другие фермеры.

Но в десяти километрах от «Новоселовского» расположено агрохозяйство «Солнечное», которое связывают с очень серьезными людьми из Москвы...

- Вот там было круто, - говорит Кильбаух. - Пайщики «Новоселовского» ездили на работу в «Солнечное», а дома на собраниях выражали недоверие председателю Дакишвили, то есть действовали тоньше и грамотнее Бациевых, это был реальный путь сместить Василия Алексеевича. Неожиданно возникли вопросы у прокуратуры: якобы «Новоселовский» не заплатил работникам зарплату на миллион семьсот тысяч рублей, хотя бухгалтер наш не понимает, откуда взялись такие цифры. Даже скоропостижные смерти трех председателей подряд – следственные органы не увидели в этом криминала, а я, например, не уверен…

Это к теории заговора. Кстати, после произошедшего юрист Кильбаух переехал в другой регион.

ОСТРАЯ ФАЗА КОНФЛИКТА

Смертоубийство получилось так: Бациевы купили поле в 15 га, которое до 2023 года было в аренде у совхоза. По закону, новый собственник обязан был терпеть арендатора...

- Мы посылаем наших трактористов пахать, - сетует дядя Отар, – Бациевы приходят и говорят: «Это наша земля». Тракторист плюет и уезжает, он же не будет драться, а разбираться Васе. Последний раз такое было за день до стрельбы, и Увейс Бациев (один из братьев. – Ред.) с Васей по телефону поругались, Увейс сказал: «Сгоним тебя с земли», - Вася: «Не будешь мужчиной, если не сделаешь».

Ссору начал Увейс Бациев (слева). Он сказал Васе: «Пинками сгорим тебя с нашей земли!»Фото: Соцсети

Нашла коса на камень.

В этот же день Бациевы, по словам дяди Отара, пасли машину председателя, а назавтра один из них ворвался в контору, где Вася решал вопросы с владельцем местной заправки Хизри. Рассказывают, визитер кричал: «Мы вас застрелим!», - но дагестанец Хизри не понимает по-чеченски, он просто вывел дебошира из кабинета...

Дагестанец Хизри был в конторе, когда туда ворвался Идрис Бациев и стал кричать на председателя. Говорит, если бы только знал, какой это закончится трагедией...Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Через четыре часа сказанное исполнилось. В замес попали взрослые члены обеих семей и скупщик зерна из другого региона, которому сказали: «Проедем, у нас тут дело на 10 минут», - и посадили в председательскую «Ниву»…

А вот Василий под огонь не попал, во время перестрелки он находился в своем кабинете.

И через сутки был арестован как организатор.

НЕТ НИКАКОГО ОКТЯБРЯ

- Почему арестовывают только наших, а Бациевы ходят на свободе? – спрашивают родственники председателя. – Разве не Увейс начал ссору? Да, мы стреляли, но в ответ! За смерть своих двоих парней! И мы предупреждали, что так будет: пятнадцать раз писали на Бациевых в прокуратуру и в полицию!

Я молчу. Обычно, когда происходит обоюдная разборка, сажают всех.

- Почему перестрелка произошла, когда совхоз вытянули из долговой ямы, и он начал закупать технику? – спрашивает юрист Кильбаух. – Поверьте, это крепкое предприятие, там много дорогостоящих объектов, отстроенных в советское время...

Хотела поговорить об этом с Бациевыми, но они не захотели говорить с «КП».

- Что будет с нами без председателя? – спрашивают работяги. – Если московские олигархи скупят землю, то лишние работники им не нужны, у них комбайны с компьютерным управлением… Нам – умирать?

Я еду с таксистом на место перестрелки: мы вылезаем под указателем «Новоегорлыкский» и смотрим на жирные пятна крови на асфальте.

Стреляли примерно здесь.Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

- Знаете, как раньше назывался этот хутор? – говорит таксист. – Двадцать лет.

- Двадцать лет – Октября? – переспрашиваю я.

- Нет, никакого Октября! Просто: Двадцать лет.

Мы вылезаем из машины и смотрим на чёрные пятна крови на асфальте.Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Помощник депутата Госдумы от КПРФ по Орловскому району Ростовской области Владимир Кучера:

«От стадии накопления капитала к стадии монополистического капитализма»

- На селе происходит второй передел собственности. Первый был в 92-м, когда совхозы поделили на паи. Люди тогда не знали, что с ними делать, отдавали за два мешка картошки, за ящик водки...

Потом из этой массы выделились фермеры: оборотистые люди, разными путями заработавшие деньги, в вашей истории это Бациевы.

Владимир Кучера - помощник депутата Госдумы от КПРФ.Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Они стали конкурировать с раздробленными недобитыми совхозами, причем государство умышленно ставило коллективные хозяйства в проигрышное положение: например, фермеры сидели и сидят на упрощенке, как ИП, а совхозы отчитываются за каждую копейку. Или сколько раз председателей заставляли менять форму собственности: сначала они стали ТОО, потом АОЗТ-ЗАО, теперь – СПК давайте. И ваш «Новоселовский» официально сельхозпотребкооператив…

Это был целенаправленный курс на уничтожение совхозов, и у нас в Орловском районе долгие годы была самая высокая концентрация фермеров по Ростовской области, за это хвалили.

С позиций исторического материализма все объяснимо: был этап коллективной собственности, потом государство специально ее уничтожило...Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Зачем государство сгоняло колхозников с земли? Зачем нам рассказывали, что фермеры эффективнее: эффективнее-то крупные хозяйства, у которых много земли, много ресурсов, денег.

И вот, с 2010 года, на село приходят агрохолдинги. Гигантские латифундии, которые пожирают и остатки совхозов, и фермеров, и все остальное: у нас, например, до недавнего времени были федеральные конезаводы, теперь их поглотили, землю распахали. Пашется каждый клочок земли, это выгодно, и выгоднее всего гнать пшеницу за границу.

Как писал В. И. Ленин: «От стадии накопления капитала к стадии монополистического капитализма»Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Деньги, которые пришли в сельское хозяйство, это деньги нефтянки и общаки типа того, что нашли у полковника Захарченко, их надо отмыть…

То есть, идет обратное укрупнение: сначала раздробили, теперь собрали, вот только раньше в совхозе хозяева были – все, у кого есть пай, а теперь хозяин – один. Монополизация, как по учебнику. От стадии накопления капитала - к стадии монополистического капитализма.

А кто остался из-за этого без работы – что же, не вписался в рынок.

На юго-востоке Ростовской области все осложняется тем, что 20 процентов населения у нас кавказцы: их когда-то централизованно завозили в совхозы поднимать животноводство, а теперь земли стало меньше, и происходят стычки. Уже было так, что славянское население массово било дагестанцев за потравы скотом посевов...

Но убийство из-за земли у нас впервые.