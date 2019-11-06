Москвич скупает котят на корм своему домашнему питону

"Внимание! Не продавайте котят по этому объявлению на Юле!": Сообщение с пометкой sos в среду, 6 ноября, облетело социальные сети. Зоозащитники уверяют, автор объявления, некий Семен, живущий в районе метро Динамо, скупает котят на корм своему питону.

- Он это даже не скрывает. Так и написал мне в сообщении, что его любимый питон раньше употреблял мышей и хомяков, а потом они ему надоели. Он попробовал кормить его котятами и змея теперь довольна, - рассказала «КП» зоозащитница Юлия.

Фрагмент переписки с Семеном.

Для своего питомца мужчина выбирает беспородных котят. Таких часто продают за символическую цену или отдают даром.

- Он просто живодер. Это жестоко. Люди ищут для котят добрые руки, а в итоге малыши становятся чьим-то кормом, - возмутилась москвичка Ольга Ветрова.

Зоозащитники разместили в социальных сетях мобильный телефон Семена. Судя по всему, возмущенные любители котиков завалили мужчину гневными звонками. Нам дозвониться до него не удалось. Тем временем зоологи уверены, что сам москвич в опасности.

- То что питон перестал есть мышей и теперь употребляет в пищу более крупных животных, говорит о том что он вырос. Аппетиты и дальше будут только расти. Держать такое животное в квартире опасно. Рано или поздно питон попытается удушить и своего хозяина. А еще это запрещено законом. Питоны свыше 4 метров не должны жить в квартирах или домах. Их необходимо содержать в зоопарках, - прокомментировал зоолог Филипп Тимасьян. - Я уже не говорю о том, что кормить питона котятами — это кощунство. Для этого есть специально выращенные животные: мыши, крысы и кролики.