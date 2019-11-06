Носит косыночку: дочь Успенской показала фото после четвертой операции

Дочь Любови Успенской не так давно перенесла четвертую операцию. Татьяна Плаксина никак не может оправиться от тяжелых травм, которые получила в Коста-Рике. При этом врачи никаких прогнозов о состоянии здоровья 29-летней наследницы королевы шансона не дают.

Татьяна Плаксина пытается вернуться к нормальной жизни. Единственная дочь Любови Успенской опубликовала в блоге фотографию после операции. На снимке девушка улыбается. На ней косыночка. "Зубы все еще фальшивые, но улыбка настоящая", - заявила Татьяна, чем сильно порадовала поклонников.

Они пожелали Тане всех благ и крепкого здоровья: "Танечка будьте здоровы!", "Пусть все будет хорошо у вас!", "Ура. Вернулась", "Будь счастлива, солнышко!", "Таня, держитесь! Пусть Господь Бог благословит вас!", "Мы дождались вас, Танечка!", "Наикрепчайшего Вам и мамочке вашей здоровья, энергии".

Публика очень волнуется за Плаксину. Она с февраля не объявлялась в соцсетях, потому всю информацию о своей любимице обыватели черпали из блога ее звездной родительницы. "Ей сделали уже четвертую по счету операцию. Для этого специально приехал профессор из Лондона. Он сказал, что на восстановление после операции уйдет как минимум полтора месяца", - рассказывала ранее Любовь Успенская.

pacha_tati Дочь Успенской показала первое фото после операции

По словам певицы, ее наследница очень нервничает из-за происходящего. Звездная мама, как может, поддерживает дочь. Королева шансона перевезла Татьяну Плаксину в свой загородный особняк, где все оборудовано по последнему слову техники. "Ждем, когда все заживет. Это очень непростой процесс. Таня сейчас даже почти ничего не ест", - делилась звезда.

Любовь Залмановна окружила наследницу вниманием и заботой. Ради нее она готова на все. 65-летняя вокалистка постоянно говорит, что дочь Татьяна является ее главной радостью в жизни: "Да я жизнь отдам за нее!".

Когда в прошлом году наследница упала с велосипеда, сломала челюсть в двух местах и лишилась пяти зубов, артистка бросила все дела и помчалась спасать наследницу в Коста-Рику, где и произошла беда. Основной удар после инцидента пришелся на лицо Татьяны. Три зуба нижних девушки ушли на три миллиметра вниз. Их пришлось вырывать и вырезать десну, потому что начался абсцесс. Дочка Успенской перенесла несколько операций. Певица не жалела средств на реабилитацию ребенка в лучших клиниках мира.