Врачи никаких прогнозов не дают: дочери Успенской сделали четвертую операцию

Единственную дочь Любы Успенской прооперировали в Москве. Татьяна Плаксина после тяжелых травм, полученных в Коста-Рике, перенесла уже четвертое хирургическое вмешательство за последнее время. При этом врачи никаких прогнозов не дают. 29-летняя девушка впала в депрессию и ничего не ест, а звездная родительница не находит себе места.

"Ей сделали уже четвертую по счету операцию. Для этого специально приехал профессор из Лондона. Он сказал, что на восстановление после операции уйдет как минимум полтора месяца", - рассказала Любовь Успенская.

По словам певицы, сейчас ее наследница отходит от наркоза и очень нервничает из-за происходящего. Звездная мама, как может, поддерживает дочь. Королева шансона перевезла Татьяну Плаксину в свой загородный особняк, где все оборудовано по последнему слову техники. "Настроение у Тани не очень. Пока она будет здесь. Ждем, когда все заживет. Это очень непростой процесс. Таня сейчас даже почти ничего не ест", - цитирует артистку Собеседник.Ru.

Плаксина хочет поскорее вернуться в Таиланд, где находилась последнее время. "В Таиланде климат очень хороший, много солнца. Татьяна живет в шикарном месте", - заявила Любовь Залмановна.

uspenskayalubov_official И снова три счастливых дня было у меня...

Но пока девушке нужно быть под присмотром. Мать окружила ее вниманием и заботой. "Говорю, что сейчас надо внимание сосредоточить на своем здоровье. А потом уже пусть делает все, что хочет", - сообщила певица.

Ради наследницы она готова на все. 65-летняя Любовь Успенская постоянно говорит, что дочь Татьяна является ее главной радостью в жизни: "Да я жизнь отдам за нее!".

pacha_tati Дочь Успенской рисует картины, играет на фортепиано, увлекается духовными практиками и йогой. А недавно она запела

Когда в прошлом году наследница упала с велосипеда, сломала челюсть в двух местах и лишилась пяти зубов, артистка бросила все дела и помчалась спасать наследницу в Коста-Рику, где и произошла беда. Основной удар от падения с велосипеда пришелся на лицо Татьяны. Три зуба нижних девушки ушли на три миллиметра вниз. Их пришлось вырывать и вырезать десну, потому что начался абсцесс. Дочка Успенской перенесла несколько операций в Швейцарии. Певица не жалела средств на реабилитацию ребенка в лучших клиниках мира.