2018-12-25T16:55:10+03:00
Звезды

Дочь Любови Успенской показала пугающее фото с больничной койки

Кажется, травмированная в аварии Татьяна Плаксина устала от негатива, который льется на нее через соцсети
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Любовь Успенская все время проводит в больнице вместе со своей дочерью Татьяной ПлаксинойЛюбовь Успенская все время проводит в больнице вместе со своей дочерью Татьяной ПлаксинойФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Последние два месяца Любовь Успенская все время проводит в больнице вместе со своей дочерью Татьяной Плаксиной, которая пережила уже несколько операций. В начале октября этого года девушка неудачно упала с велосипеда в Коста-Рике, сломала челюсть с двух сторон и потеряла 5 зубов. Первая операция, проведенная в местной больнице сложилась неудачно, началась гангрена и абсцесс, из-за пострадавшую срочно госпитализировали сначала в США, а потом в Швейцарию.

pacha_tatipacha_tati
Это просто мой мир. Пусть каждый обретёт свой
2388 отметок «Нравится»399 комментариевInstagram

За все это время певица заплатила семь миллионов рублей и все ради лечения дочери. Кроме того, королева шансона как-то записала на видео, как она сама обривает голову наследнице перед операцией, чем вызвала волну сочувствия от поклонников. Сейчас девушке уже гораздо лучше, она даже устраивает онлайн-трансляции и активно общается с подписчиками в инстаграме. Но на днях Плаксина опубликовала пугающий снимок, сделанный на больничной койке, и написала длинное послание, обращенное ко всем хейтерам.

«Так вот — дорогие мои советчики — ''прикиньте'' если всю энергию которая у вас уходит на обсуждение чужой жизни в Инстаграм — вы бы направили на Себя! На Свой ум — с моим - то (или вообще с чужим) не совладать! С собственным умом вы то можете — Работать? Направить его на создание того что мило Вам! Что греет Вашу душу», — уверена Татьяна (орфография и пунктуация автора сохранены).

Плаксина предложила каждому, кто критикует ее художественное творчество, попробовать самостоятельно заняться чем-нибудь. Также Татьяна подчеркнула, что никогда не называла себя художником в полном смысле этого слова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

У потерявшей зубы дочери Любови Успенской началось заражение крови

Врачи диагностировали у Плаксиной двухсторонний перелом челюсти, а когда ее перевезли, то провели еще и неудачную операцию, после которой началось заражение крови. Успенская решила, что нужно срочно спасать дочку, и отправила ее на лечение в Швейцарию. (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Ольга АНТОНОВА

 
Читайте также
Новости 24
Количество пострадавших при взрыве у здания МИД Ливии достигло 21
Папа Римский призвал к миру в Сирии и на Украине
Депутат Рады призвал «выгнать из страны» МВФ
Шереметьево откроет третью взлетно-посадочную полосу весной 2019 года
Медведев сменил главу Росприроднадзора
В МИД РФ уверены, что теракт в Ливии не помешает продвижению политического процесса
В Госдуме прокомментировали санкции по Украине
В Кремле стартовали переговоры Путина и Лукашенко
В санкционный список по Украине вошли больше 200 лиц и компаний
В Москве задержаны мошенники, собиравшие деньги с родителей юных футболистов
В афганском Кандагаре произошел взрыв, погибли два человека
В Кремле прокомментировали ситуацию с падением цен на нефть
Илья Авербух назвал Москву «фигурным раем»
Смартфон и 1 млн рублей украли у хоккеиста «Динамо»
Экс-глава Росалкогольрегулирования объявлен в международный розыск
В Швеции неизвестный взорвал жилой дом
Глубоководная рыба-призрак попала на видео у восточного побережья США
В Конго погибли 50 человек в результате ДТП с автобусом
МИД России указал на востребованность встречи Путина и Трампа
Минобороны опубликовало шуточный календарь на 2019 год
Песков перенаправил в МИД вопрос о письме сына бывшего лидера Ливии
ВОЗ: к 2030 году от рака умрут 13,5 млн человек
Россия расширит санкции по Украине
В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг отправки детей брянских чиновников в Турцию
Кремль попросил не вырывать слова президента Белоруссии из контекста
Сергей Шойгу назвал основные успехи армии за 2018 год