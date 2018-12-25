Дочь Любови Успенской показала пугающее фото с больничной койки

Последние два месяца Любовь Успенская все время проводит в больнице вместе со своей дочерью Татьяной Плаксиной, которая пережила уже несколько операций. В начале октября этого года девушка неудачно упала с велосипеда в Коста-Рике, сломала челюсть с двух сторон и потеряла 5 зубов. Первая операция, проведенная в местной больнице сложилась неудачно, началась гангрена и абсцесс, из-за пострадавшую срочно госпитализировали сначала в США, а потом в Швейцарию.

pacha_tati Это просто мой мир. Пусть каждый обретёт свой

За все это время певица заплатила семь миллионов рублей и все ради лечения дочери. Кроме того, королева шансона как-то записала на видео, как она сама обривает голову наследнице перед операцией, чем вызвала волну сочувствия от поклонников. Сейчас девушке уже гораздо лучше, она даже устраивает онлайн-трансляции и активно общается с подписчиками в инстаграме. Но на днях Плаксина опубликовала пугающий снимок, сделанный на больничной койке, и написала длинное послание, обращенное ко всем хейтерам.

«Так вот — дорогие мои советчики — ''прикиньте'' если всю энергию которая у вас уходит на обсуждение чужой жизни в Инстаграм — вы бы направили на Себя! На Свой ум — с моим - то (или вообще с чужим) не совладать! С собственным умом вы то можете — Работать? Направить его на создание того что мило Вам! Что греет Вашу душу», — уверена Татьяна (орфография и пунктуация автора сохранены).

Плаксина предложила каждому, кто критикует ее художественное творчество, попробовать самостоятельно заняться чем-нибудь. Также Татьяна подчеркнула, что никогда не называла себя художником в полном смысле этого слова.

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