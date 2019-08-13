2019-08-13T15:53:36+03:00
Звезды

Дочь Успенской сильно изменилась после аварии и операций

У королевы шансона резко испортились отношения с единственной наследницей
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Комментарии: comments5
У Любови Успенской испортились отношения со взрослой дочкойУ Любови Успенской испортились отношения со взрослой дочкойФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Любовь Успенская никак не могла нарадоваться на свою единственную дочь Татьяну Плаксину. Наследница певицы выросла талантливой девушкой - она пишет стихи, рисует, занимается духовными практиками, а совсем недавно запела. Королева шансона была в восторге и даже в одном из интервью признавалась, что скоро дочь составит ей конкуренцию. Но несколько часов назад исполнительница шокировала поклонников неожиданным признанием.

У Любови Успенской испортились отношения со взрослой дочкой. Теперь 65-летняя певица с грустью вспоминает те счастливые времена, когда они были близки. Татьяна Плаксина делилась с мамой самым сокровенным. Звездная родительница была для наследницы не только мамой, но и лучшей подругой.

По словам королевы русского шансона, раньше дочь доверяла ей все свои тайны. "Она мне позвонила рассказать, что лишилась девственности. Я ее расспросила, она мне в деталях все рассказала. Понимаете, насколько мы были близки?", - подчеркнула Любовь.

Королева душевной песни Любовь Успенская о хип-хопе, дочери и своих мужчинах.Любовь Успенская рассказала о том, как в 16 лет убежала из дома, об эмиграции в США, о дочери Татьяне, о своих мужчинах и поэзии Евтушенко

Но после переезда в Америку, как рассказала певица, Татьяна сильно изменилась. Она замкнулась в себе. Точку в доверительных отношениях мамы и дочери поставила жуткая авария, в которую Плаксина попала осенью 2018 года. Татьяна упала с велосипеда и получила тяжелые травмы во время прогулки в Коста-Рике. Наследница перенесла несколько тяжелых операций и отдалилась от мамы.

По словам Любови, дочь стала скрытной. Между ними уже нет той связи, которая была раньше. "Таня отдалилась. После аварии она еще больше замкнулась. Тот несчастный случай очень повлиял на ее душевное состояние", - призналась знаменитость в интервью Glamour Russia.

uspenskayalubov_officialuspenskayalubov_official
Люба Успенская - не женщина, а мечта
60374 отметок «Нравится»2439 комментариевInstagram

Артистка переживает из-за этого и хочет снова стать наследнице лучшей подругой, но ничего не получается. "Она сейчас в Испании, лежит в клинике. Надеюсь, когда это все закончится, я верну свою прежнюю подругу Таню", - не теряет надежды Успенская.

uspenskayalubov_officialuspenskayalubov_official
И снова три счастливых дня было у меня...
19313 отметок «Нравится»356 комментариевInstagram

Она не исключила, что ее чрезмерная любовь к ребенку сыграла с ней злую шутку. Ведь она старалась дать дочери все, чего была лишена в детстве сама. "Еще во время беременности я думала, что у моей дочки будет все. Может, это и плохо. Мне кажется, я ее перелюбила", - сетует певица. При этом говорит - только после рождения дочери узнала, что такое настоящее счастье.

Огненная Любовь Успенская в супермини и леопардовых ботфортах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Зеленский снял Безсмертного с поста представителя Киева в группе по Донбассу
В ООН призвали власти Гонконга сдержаннее относиться к протестующим
Посольство РФ осудило демонтаж доски об освобождении Праги Красной армией
Придумано приложение, определяющее артериальное давление по селфи
Школа кино и телевидения Бондарчука едет в регионы в поисках режиссеров
Кремль: Работа по созданию Конституционного комитета Сирии близка к завершению
Ученые рассказали, какие люди больше склонны к онкологии
Глава ФСБ: Террористы пытаются вербовать иностранных студентов в России
В Госдуме прокомментировали идею четырехдневной рабочей недели
Жители Новой Зеландии смогут получать зарплату в криптовалюте
Больше трети россиян предпочитают грибы ягодам
В Киеве прокомментировали водную блокаду Крыма
Песков рассказал об общении Путина с Зеленским
"Была настоящей пьяницей, курила как паровоз": Британский политик публично оскорбил королеву-мать
Впервые с прошлого века в Австралию пришел снегопад
Британская королевская семья лишилась традиционного летнего развлечения
Эксперт рассказал, как обезопасить себя от нового вида телефонного мошенничества
Мужчина напал на алтарника в Казанском соборе на Красной площади
В Алеппо началось активное восстановление жилых домов и инфраструктуры
Власти Парижа очистят улицы от загрязнения свинцом после пожара в Нотр-Даме
Суд в Киеве перенес заседание по делу Вышинского
Число жертв тайфуна в Китае выросло до 49