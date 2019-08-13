Дочь Успенской сильно изменилась после аварии и операций

Любовь Успенская никак не могла нарадоваться на свою единственную дочь Татьяну Плаксину. Наследница певицы выросла талантливой девушкой - она пишет стихи, рисует, занимается духовными практиками, а совсем недавно запела. Королева шансона была в восторге и даже в одном из интервью признавалась, что скоро дочь составит ей конкуренцию. Но несколько часов назад исполнительница шокировала поклонников неожиданным признанием.

У Любови Успенской испортились отношения со взрослой дочкой. Теперь 65-летняя певица с грустью вспоминает те счастливые времена, когда они были близки. Татьяна Плаксина делилась с мамой самым сокровенным. Звездная родительница была для наследницы не только мамой, но и лучшей подругой.

По словам королевы русского шансона, раньше дочь доверяла ей все свои тайны. "Она мне позвонила рассказать, что лишилась девственности. Я ее расспросила, она мне в деталях все рассказала. Понимаете, насколько мы были близки?", - подчеркнула Любовь.

Королева душевной песни Любовь Успенская о хип-хопе, дочери и своих мужчинах.Любовь Успенская рассказала о том, как в 16 лет убежала из дома, об эмиграции в США, о дочери Татьяне, о своих мужчинах и поэзии Евтушенко

Но после переезда в Америку, как рассказала певица, Татьяна сильно изменилась. Она замкнулась в себе. Точку в доверительных отношениях мамы и дочери поставила жуткая авария, в которую Плаксина попала осенью 2018 года. Татьяна упала с велосипеда и получила тяжелые травмы во время прогулки в Коста-Рике. Наследница перенесла несколько тяжелых операций и отдалилась от мамы.

По словам Любови, дочь стала скрытной. Между ними уже нет той связи, которая была раньше. "Таня отдалилась. После аварии она еще больше замкнулась. Тот несчастный случай очень повлиял на ее душевное состояние", - призналась знаменитость в интервью Glamour Russia.

uspenskayalubov_official Люба Успенская - не женщина, а мечта

Артистка переживает из-за этого и хочет снова стать наследнице лучшей подругой, но ничего не получается. "Она сейчас в Испании, лежит в клинике. Надеюсь, когда это все закончится, я верну свою прежнюю подругу Таню", - не теряет надежды Успенская.

uspenskayalubov_official И снова три счастливых дня было у меня...

Она не исключила, что ее чрезмерная любовь к ребенку сыграла с ней злую шутку. Ведь она старалась дать дочери все, чего была лишена в детстве сама. "Еще во время беременности я думала, что у моей дочки будет все. Может, это и плохо. Мне кажется, я ее перелюбила", - сетует певица. При этом говорит - только после рождения дочери узнала, что такое настоящее счастье.