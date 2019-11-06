Чиновники - убийцы котиков?

ПРОМЫСЛОВЫЕ «МУРЗИКИ» И «ТУЗИКИ»

"... предлагается отнести к охотничьим ресурсам «млекопитающих — бродячих беспородных собак и кошек», а также «птиц — серую ворону, бакланов»".

Если вы сразу не поняли, дорогой читатель, поясню: предлагается объявить кошек и собак... охотничьей, промысловой дичью! Это не цитата из фантастического романа, и не фрагмент истории болезни из психиатрической клиники, нет! Это - ЦИТАТА ИЗ ЗАКОНОПРОЕКТА - плод умственных усилий чиновников министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области! Данный законопроект под заголовком «О регулировании на территории Ульяновской области некоторых вопросов в сфере охоты и охотничьего хозяйства» был опубликован на сайте министерства, но потом оттуда исчез, вместо него другой документ - под точно таким же заголовком. Однако спрятать концы не выйдет: "законотворческая инициатива" широко разошлась в информационном пространстве, да и родился проект не в одиночном мозгу бредящего чиновника, а широко обсуждался, в том числе с "охотничьей общественностью". "Члены ульяновского охотсовета одобрили отстрел бродячих собак, кошек, ворон и бакланов"!!!

ОСОБО ОПАСНЫЕ МУРЗИКИ

Впечатляет то, что, несмотря на бурную реакцию общественности и всероссийский резонанс, целый министр (!) министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области выступил в защиту законопроекта, заявив: «Данные виды млекопитающих и птиц имеют высокую численность и являются вредителями охотничьего хозяйства, наносят вред биоресурсам и представляют опасность для человека, в том числе как разносчики опасных заболеваний». Неделю назад, 31 октября министр природы и цикличной Экономики региона Дмитрий Федоров объяснил необходимость принятия документа: "поступило обращение от областного общества охотников и рыболовов о включении бродячих собак, кошек, серых ворон и бакланов в список.

Охотпользователи сообщали о том, что находят повсеместно в лесах трупы косуль, зайчат, растерзанных бродячими собаками. Также поступали жалобы от рыбаков, которые сообщали об увеличении численности бакланов, которые при всей своей массовости наносят вред водным ресурсам, другим птицам, прибрежной растительности. Живой пример: памятник природы остров Борок в Мелекесском районе, где из-за большого количества бакланов, прилетевших к нам из южных регионов, исчезает колония серых цапель, и гибнут краснокнижные растения. Бакланы продолжают размножаться и селиться на внутренних водоёмах, ведут себя агрессивно по отношению к другим птицам и завоёвывают себе территорию и кормовые ресурсы. Дикие кошки разоряют птичьи гнёзда, уничтожают молодых птенцов.

Собаки же, ушедшие с подворий, сформировали дикие стаи, которые бесконтрольно размножаются и обладают признаками волчьих стай, которые опасны как для молодых кабанов, косуль, зайцев, лосят, так и для людей, находящихся в лесу".

Вот оно что! Откуда в лесу дикие кошки, уважаемые читатели? Кошки и собаки - домашние животные, которых разводит человек. Они живут рядом с человеком, и кормятся всегда возле человека. Собаки, даже сбившись в стаи, в лес не идут - им там добыть пропитание намного труднее, чем в городе. Кошки - тем более легко адаптируются в городах, даже будучи бездомными: они охотятся на грызунов, принося немалую пользу - всем известно - как только живодеры изведут котиков - тут же появляются полчища крыс и мышей. В крайнем случае, если не хватает мышей, котики умело попрошайничают: сам видел такого Мурзика в Угличе. Котик сидел у дверей магазина и выразительным взглядом и вежливым мяуканьем привлекал внимание туристов к своей персоне. Отзывчивые и щедрые туристы правильно понимали кошачий язык - покупали Мурзику в магазине кошачий корм. Котик выглядел упитанным, здоровым, и интеллигентным.

ОСОБО ОПАСНЫЕ ЧИНОВНИКИ.

Безумные идеи российских чиновников множатся день ото дня! У меня уже целая папка под названием "Хроники российского идиотизма". Больше всего там материалов, который создают своим "креативом" "слуги народные". Поражают не только невероятная глупость и некомпетентность, но и то, что, как правило, им все сходит с рук! В цивилизованной стране инициатива, подобная инициативе министра Дмитрия Федорова привела бы к политической смерти персонажа! Такой "министр" больше НИКОГДА бы не то, что государственный пост не получил - вообще бы с трудом нашел себе работу. Во всем мире существует институт репутации. Поэтому все - не только чиновники, но и простые люди репутацию берегут. В России репутация - это пустой звук. От этого и многие наши беды!

Заметим: проблема бездомных животных существует, но – не в лесах, а в городах. И решаться она должна не отстрелом, а цивилизованными методами: животных отлавливают, стерилизуют, и пристраивают в приюты, а те находят им нормальных, ответственных хозяев. Так – во всем мире, в том числе и у нас – теоретически, «по закону». На это выделяются из бюджета огромные деньги. Но, в реальности, деньги «пилят» те же чиновники, а собак и кошек предлагают убивать…

ОТСТРЕЛ УЖЕ НАЧАЛСЯ

А тем временем, не дожидаясь закона, "доблестные и храбрые" ульяновские охотники уже начали отстрел... Правда, пока что до собак и котиков они не добрались - начали с бакланов. Вот цитаты с форума рыболовов:

"На косе кто-то производил убой уток для "Души" - много патронов и тушек (на мой взгляд, не разделанных)" (прилагается фото).

«Для души» - это просто так убивали, не ради охотничьей добычи, а для… удовольствия…

Ему отвечает кто-то из «знатоков»:

"Не утки, а бакланы. Хрен с ними, они как крысы с тараканами. Мочить в сартире..." (Орфография автора сохранена)

Стоит ли удивляться нашим чиновникам и депутатам? Какой народ - такие чиновники и депутаты.

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