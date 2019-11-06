2019-11-06T21:27:40+03:00
Наши права и льготы

В Москве открылась выставка фотоисторий инвалидов — героев нашего времени

Посетители могут увидеть снимки людей с инвалидностью, среди которых спортсмены, журналисты, общественные деятели
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Фотоэкспозицию можно увидеть на стендах, расположенных на Чистопрудном бульваре в МосквеФотоэкспозицию можно увидеть на стендах, расположенных на Чистопрудном бульваре в Москве
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Слова Николая Островского «Умей жить и тогда, когда жизнь становится невыносимой, сделай её полезной» стали жизненным девизом героев фотовыставки «Преодоление».

Тема «Преодоление» раскрывается через личные истории конкретных людей, по разным причинам ставших инвалидами. Человеку свойственно стремиться к самореализации, это требует не только душевных порывов и эмоциональных взлетов, но и работы над собой, преодоления себя. Герои экспозиции, как и Николай Островский, не сломались, не пали духом, а сумели найти своё место и ярко реализоваться в самых разных областях – спорте, журналистике, общественной жизни.

Выставка организована Фондом социального страхования (ФСС РФ), который предоставляет государственные услуги людям с инвалидностью

Выставка организована Фондом социального страхования (ФСС РФ), который предоставляет государственные услуги людям с инвалидностью

Выставка организована Фондом социального страхования (ФСС РФ), который предоставляет государственные услуги людям с инвалидностью, включая обеспечение льготными средствами реабилитации и путевками на санаторно-курортное лечение.

Фотоэкспозицию можно увидеть на стендах, расположенных на Чистопрудном бульваре в Москве. Выставка продлится до начала декабря.

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