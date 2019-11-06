Трагедия "Локомотива" в Черкизово: бразилец Дуглас Коста на 93-й минуте принес победу "Ювентусу" 2:1

Приезд туринского "Ювентуса" стал грандиозным событием для футбольных болельщиков. Задолго до игры 4 тура Лиги Чемпионов были раскуплены все билеты на игру "Локомотива" с командой Роналду, две недели назад в Италии российский клуб едва не обыграл "Юве" на его поле, показав свою силу и "зубы" в матче с командой Маурицио Сарри. Так что встречу на "РЖД Арены" ждали пуще любых новогодних праздников - все хотелизнать, как сыграет "Локо" во второй раз с "Ювентусом".

Рэмзи в начале игры открывает счет в матче.Фото: REUTERS

Итальянский топ-клуб поселился в достаточно скромном четырехзвездочном отеле в Измайлово. Гостиница спряталась посреди пятиэтажек и, пожалуй, даже мало кто из местных жителей мог подозревать, что рядом с ними на сутки поселился Криштиану Роналду и все звезды "Ювентуса". В Москву итальянский клуб приехал в сильнейшем составе. Так что уже прямо возле гостиницы за два часа до начала матча было не протолкнуться - более сотни фанатов обступили автобус, который служащие "Ювентуса" снаряжали в дорогу на стадион.

Алексей Миранчук забил ответный гол "Ювентусу".Фото: REUTERS

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/742243" frameborder="0"></iframe> Сотни фанатов ждали футболистов "Ювентуса" у гостиницы.Команда Криштиану Роналду поселилась в столичном районе ИзмайловоЕвгений НЕСЫН

Все хотели хоть на секунду в живую увидеть Криштиану Роналду в столичном районе Измайлово, даже если ради этого придется стоять под дождем ни один час. В итоге - все звезды "Юве" быстро вышли из гостиницы в назначенный час и просто уехали на матч, отложив, видимо, все автограф- и фотосессии на послематчевое время.

Начался же поединок для "Локомотива" так, как не ждали никто. Уже на 3-й минуте в метрах 25 от ворот хозяев на углу поля назначили штрафной. Подошедший к мячу Криштиану Роналду пробил что было сил. Наш Гильерме не удержал мяч, выронил его, а набежавший Аарон Рэмзи забил первый гол в матче. Все были сконфужены. Однако же - не сломлены!

Роналду на разминке перед игрой с "Локомотивом".Фото: REUTERS

Гол Аарона Рэмзи в матче Локомотив - Ювентус 0:1 6.11.2019. Катастрофическая ошибка Гилерме после штрафного Криштиану

Ибо уже на 12-й минуте матча после атаки "Локомотива" мяч попадает в штангу ворот "Ювентуса", Войцех Щесны не успевает среагировать как следует ... и гол! Второй матч подряд "Юве" забивает лидер "Локо" Алексей Миранчук, подправивший в ворота отскочивший к нему мяч. Это воодушевило вообще всех на стадионе и в следующие пять минут "Локо" должен был забивать "Ювентусу" еще два-три раза. Но не вышло.

Что забавно, наш Леша Миранчук повторил необычное достижение Криштиану Роналду. В сезоне 2013/14 годов выступавший тогда за "Реал" португалец забил в ворота "Ювентуса" в домашней и выездной игре. Спустя шесть лет вторым футболистом, которому удалось это повторить, стал игрок сборной России.

Гол Алексея Миранчука в ворота Ювентуса в матче ЛЧ 6.11.2019 1-1. Юве второй матч не успевает за Миранчуком. Бонуччи смотрел футбол, пока Алексей сравнивал счет

Как не получилось и до перерыва второй раз огорчить "Ювентус". Отдыхать команды шли при счете 1:1 на табло.

На игру "Локомотива" с "Ювентусом" в Черкизово пришло посмотреть немало народу. Официальные данные гласят - на матч пришел 26 821 зритель. И среди них был даже чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов. На этой неделе у самого известного в мире промоушена по смешанным единоборствам в Москве - турнир.

Фанатский сектор "Локомотива" на "РЖД Арене".Фото: REUTERS

Где Хабиб будет гостем и будет поддерживать своих друзей, которым предстоят там поединки. Ну, и конечно же - Нурмагомедов пришел посмотреть за игрой своего давнего друга Криштиану Роналду, с которым знаком не только в жизни, но и в Инстаграме. Боец ММА - один из тех, за кем следит португальский футболист в соцсетях.

Самый лучший вид на гол Алексея Миранчука - из ворот "Ювентуса".Фото: REUTERS

С началом второго тайма над Черкизово в очередной раз зарядил дождь. Так что звездам "Ювентуса" предстояло сражаться еще и с московской непогодой. Периодически по ходу матча осадки были отрезками по 10-15 минут.

Кстати, когда португалец Роналду уходил с поля в конце игры, то все обратили внимание на любопытную деталь. Он не пожал руки своему тренеру Маурицио Сарри. Криштиану уступил свое место на поле аргентинцу Пауло Дибале, который забил два гола нашим в Турине.

Криштиану и главный тренер "Юве" Маурицио Сарри в конце игры.Фото: REUTERS

Но злым гением "Локомотива" стал бразилец Дуглас Коста. Именно этот игрок "Ювентуса" на 93-й минуте забил победный мяч в ворота железнодорожников. Второй матч подряд команда Семина не смогла удержать хороший результат в игре с "Юве", но заслужила немало слов благодарности от фанатов. Даже после поражения 1:2.

Игроки "Локо" в очередной атаке на ворота "Ювентуса".Фото: REUTERS

Следующая игра у "Локомотива" предстоит в Лиге Чемпионов снова дома. 26 ноября команда рия Семина сыграет против леверкузенского "Байера". В этот же день "Ювентус" сыграет против "Атлетико". Ну а ближайшая игра у команды Юрия Семина - в воскресенье 10 ноября против "Краснодара" на своем поле в 16 туре чемпионата России в Премьер-Лиге.