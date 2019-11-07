Началова станет Качаловой, а Пугачева - Анной Борисовной?

Кинобиография певицы, всего за неделю сгоревшей от заражения крови в возрасте 38 лет, вызвала немало споров и возражений, прежде всего со стороны родственников Началовой, которые запретили авторам фильма использовать имя, фото и песни Юли. Но при этом Первый канал получил от родных артистки добро на съемки сериала. И теперь, получается, в свет выйдут сразу две конкурирующие ленты о певице: одна - для кинопроката, другая - для телеэфира.

«ЭТА ВЕЩЬ ПОСИЛЬНЕЕ ЗВЯГИНЦЕВА БУДЕТ»

Напомним, как все начиналось: вскоре после смерти певицы малоизвестный режиссер Андрей Загорский объявил о том, он приступил к съемкам фильма о Юле под названием «Я буду рядом».

- Инвесторы обеспечили бюджет почти в 100 миллионов рублей, - уверял Загорский. - Широкий формат, полный метр. Фильм получится кассовым, потому что в России мало кто такое снимает. По характеристике могу сравнить с работами Алексея Учителя и Андрея Звягинцева. Снимать будем в любом случае, даже если кто-то против.

«Кто-то против» - это родственники Началовой, которые заявили, что разрешения на съемки не давали. В сентябре, когда родители певицы вступили в наследство и получили все права на творчество дочери, стало понятно: договариваться с режиссером они не намерены. Любое использование имени, фотографий или музыки Началовой будет расцениваться как нарушение авторских прав. Загорскому пришлось менять концепцию: теперь его история не о Юле Началовой, а Юле Качаловой - певице из Нижнего Новгорода (сама Началова из Воронежа), которая всего добилась в столице. На пути ей встречается звезда эстрады Анна Борисовна - ее играет финалистка «Минуты славы» Мирабелла Стрельцова, известная тем, что отлично изображает Аллу Пугачеву. Еще одно узнаваемое лицо - актер Владимир Пермяков (Леня Голубков из рекламы «МММ»). А Качалову в юности изобразит внебрачная дочь Евгения Осина, 13-летняя Настя Годунова.

- Я не нарушаю авторских прав! - подчеркивает режиссер. - Если люди хотят ассоциировать Анну Борисовну с Аллой Борисовной, а Юлю Качалову - с Юлей Началовой, это их проблемы.

Кстати, на такие хитрости авторам фильмов и сериалов идут часто. Например, бывший муж Аллы Пугачевой Александр Стефанович, снимая сериал о своей супруге под названием «Кураж», назвал героиню Галлой, а в фильме «Движение вверх» тренер сборной СССР по баскетболу Владимир Кондрашин фигурирует под фамилией Гаранжин - авторы не договорились с родственниками. Вот и Загорский, поменяв буквы в именах героев, избежал таким образом сложностей, связанных с нарушением авторских прав.

В кинофильме Началову в юности должна сыграть Настя Годунова (фото слева), а в телесериале в роли певицы выступит Марина Орлова. Мужа певицы, футболиста Евгения Алдонина, сыграет Алексей Гаврилов. Фото: instagram.com/nastiagodunova.official, instagram.com

МУЗА И ГОША

Что же касается сериала, то он скоро должен выйти на Первом канале. Исполнители главных ролей уже известны. Так, экс-супруга певицы футболиста Евгения Алдонина сыграет актер Алексей Гаврилов (Гоша из «Универа»), который действительно похож на экс-игрока ЦСКА. А саму Юлю - Марина Орлова, последняя муза Михаила Задорнова. Орлова и Началова похожи не только внешне. Маленькая Марина участвовала в музыкальных конкурсах - когда Юля блистала на федеральной «Утренней звезде», Марина выиграла региональную «Восходящую звезду». В последние годы Орлова ездила на гастроли вместе с Задорновым, причем поговаривали, что их связывали не только профессиональные отношения.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Можно наложить запрет и получить компенсацию»

- К сожалению, такое явление не редкость - вместо того чтобы договариваться с правообладателями, платить большие деньги за использование имени (как правило, суммы исчисляются миллионами рублей. - Ред.) и допускать наследников к работе над фильмом, кто-то просто меняет букву в фамилии - и дело в шляпе, - говорит адвокат по авторскому праву Ирина Тулубьева, комментируя проект Андрея Загорского. - И все же это подсудное дело: родственники могут доказать, что фильм снят о певице без всяких на то разрешений. Другой вопрос, что нет показательных процессов, когда нарушителям пришлось бы ответить по закону, поэтому многие пострадавшие в суд не обращаются. Но это дело выигрышное - можно наложить запрет на использование фильма и получить компенсацию за моральный ущерб.