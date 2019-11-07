2019-11-07T09:46:56+03:00
Звезды

Ксения Собчак раскрыла интимное прозвище, которое ей дал Константин Богомолов

Телеведущая в день рождения поделилась с друзьями забавным рассказом о муже
Ирина СУХАНОВА
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Константин Богомолов называет жену "прекрасным верблюдом".Константин Богомолов называет жену "прекрасным верблюдом".Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Ксении Собчак не занимать самоиронии: телеведущая часто публично вспоминает забавные случаи из своей жизни. Одним таким моментом она поделилась в свой день рождения. 38-летие Ксения отметила в ресторане вместе с друзьями. Поднимая тост за своего мужа, Собчак рассказала приятелям о прозвище, которым ее наградил Константин Богомолов. Оказывается, режиссер называет свою жену «прекрасным верблюдом».

В видеоролике, опубликованном в Сториз одной из подруг Собчак, Ксения, энергично жестикулируя, пересказывает друзьям комплимент, которым Константин поздравил ее в день рождения.

- Он сказал: «Ты – классная. Ты прекрасный верблюд», - поделилась телеведущая. – Сказал, что не собирается переделывать меня в арабского жеребца. Я для него прекрасна с двумя горбами и желанием плеваться.

Рассказ Ксении вызвал смех у ее друзей. Экс-супруга Сергея Шнурова Матильда, снявшая видеоролик, сопроводила его хэштегом «истинная любовь».

К слову, сама Ксения придумывает для мужа куда более уважительные прозвища. В Инстаграме Собчак называет Богомолова исключительно «солнцем» и «гением».

- Я всегда высокомерно говорила в ¬узком кругу, что не понимаю, в чем идея жить с известным и талантливым мужиком. Это же бесконечный геморрой. Если бы мне сказали: «Ксюша, а не хочешь ли ты пожить с гением?» – я бы ответила: «Заберите любые бриллианты, только избавьте меня от этой судьбы», - рассказывала Ксения в интервью «Татлеру» накануне свадьбы с Богомоловым. - Ну вот я влюбилась. Это пришло само. И я думаю, это будет очень сложно. Потому что мне, конечно, хочется, чтобы рядом была нянечка, которая бы меня холила и лелеяла. А тут я выполняю несвойственную себе роль.

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Накануне дня рождения Ксения вместе с мужем улетела в Италию: супруги отдохнули в Сорренто. Режиссер и телеведущая поженились в сентябре, но из-за занятости так и не съездили в медовый месяц. В Италии они попытались наверстать упущенное и, похоже, их пылкие чувства после свадьбы нисколько не угасли. В Инстаграме Богмолов опубликовал нежный ролик, посвященный жене. Режиссер снял на мобильный телефон унизанные золотыми кольцами руки Ксении: телеведущая о чем-то рассказывала друзьям за обедом, оживленно жестикулируя.

- Бесконечно смотреть на огонь, воду и эти руки, - подписал ролик Богомолов.

Но самый прекрасный подарок на день рождения Ксения получила от своего сына Платона. Телеведущая поделилась в Инстаграме видеороликом, в котором малыш рассказывает маме стихотворение. Подписчики в комментариях отметили, что мальчик очень развит для своих лет и отлично запоминает наизусть длинные тексты.

Через несколько дней маленький Платон тоже будет отмечать день рождения. 18 ноября сыну Собчак исполнится три года. После развода родителей он носит двойную фамилию Виторган-Собчак. Ксения не запрещает бывшему мужу проводить с сыном столько времени, сколько он захочет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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