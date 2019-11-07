Располневшая Кристина Агилера вышла на сцену в прозрачном купальнике

Кристина Агилера уже давно превратилась из худышки в обладательницу аппетитных форм. Но поклонники даже не подозревали, насколько поправилась звезда, пока она не предстала перед ними в прозрачном купальнике. Во время концерта в Дублине Агилера вышла на сцену в откровенном боди, не скрывавшем ее располневшую фигуру.

Непонятно, чем Кристина руководствовалась при выборе наряда — возможно, она представляла себе, что будет выглядеть точь-в-точь как фигуристая Дженнифер Лопес. Но что-то пошло не так. Прозрачное боди, усыпанное стразами, подчеркивало каждую складочку жира на теле певицы. И если нижнюю часть ее фигуры хоть как-то прикрывал длинный плащ, то верхняя предстала перед зрителями во всей красе.

Певица шокировала зрителей своим нарядом.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Артистка сильно поправилась в 2008 году, когда родила сына Макса. Тогда певица переживала не лучший период - она рассталась с отцом своего ребенка, маркетологом Джорджем Брэтманом, который поднимал на нее руку. Агилера много пила и совсем не следила за питанием. После того, как в 2014 году на свет появилась ее дочь Саммер, Кристина окончательно перешла в категорию девушек размера «plus-size». Несколько лет назад звезда села на строгую диету из тунца и брокколи и сумела похудеть до 54 килограммов. Но потом снова распустилась и перестала следить за фигурой.

Зрители увидели каждую складочку на теле звезды.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Впрочем, сама поп-дива не унывает и уверяет, что любит себя такой, какая она есть. К тому же фигура Кристины вполне устраивает ее гражданского мужа, отца ее дочки Саммер. С Мэттью Ратлером певица живет с 2010 года. В 2014 году пара объявила о помолвке, но так и не пошла под венец.

Как призналась Агилера в одном из интервью, в ее доме нет весов: о своем состоянии она судит по тому, как на ней сидит одежда, а не по показателям набранных килограммов.

- Я сужу о своем весе по тому, как на мне сидит одежда, а не считаю граммы, - говорит она, - Я чувствую себя очень уверенно в своем теле. Для этого потребовалось время, но теперь я полюбила себя.

На заре карьеры певица была худышкой: Кристина в 2001 году.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По словам певицы, ее сыну Максу она тоже нравится в более женственном варианте, чем когда она была «костлявой». А главное — такой она нравится своему бойфренду.

- Я была очень худой. И была даже больше, чем сейчас. И всегда кому-нибудь обязательно не нравилась, — говорит Кристина, - Так что всю эту шумиху вокруг моей фигуры я просто игнорирую. Я люблю свое тело, и мой бойфренд его тоже любит. Близкие рядом со мной, они живы и здоровы — а это все, что имеет для меня значение.

Кристина с женихом Мэттью Ратлером и детьми.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

К счастью, то, как выглядит певица, совершенно не сказывается на ее выступлениях и доходах. Ведь у нее есть ее потрясающий голос. К своим 38 годам Агилера уже добилась славы, признания и всевозможных наград. Она - обладательница шести премий «Грэмми». Журнал «Rolling Stone» назвал её одной из 100 величайших исполнителей всех времён - в этом списке она стала самой молодой из всех артистов.