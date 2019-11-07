"Заслуживает пожизненного запаса тунца": Кошка спасла годовалого ребенка

Если бы в Колумбии смотрели «Простоквашино», то точно оценили бы знаменитую фразу папы Дяди Федора: «Если бы у меня был такой кот, я бы, может, и не женился». Особенно после ролика, который попал в Сеть. На кадрах, снятых скрытой камерой в одном из домов города Боготе, - сиамская кошка по кличке Гатубела. И в отличие от многих сородичей, прославилась она не тем, что пытается залезть в коробку вдвое меньше себя размером.

Гатубела спасла годовалого сына хозяев. Маленький Сэмюэль Леон выполз из своей кроватки и уверенным ползком направился к выходу. Родители, судя по всему не думали, что мальчик уже достаточно хорошо ползает, поэтому не перекрыли ничем выход из комнаты, ведущий прямо к лестнице. 12 ступенек, высота около четырех метров. Упади с этой лестницы ребенок, кто знает, чем эта история могла бы закончится. Но кошка, которая лежала в кресле, увидев мальчика, направляющегося к выходу, бросилась к дверному проему. Она перегородила путь ребенку и стала отталкивать Леона лапами до тех пор, пока он добровольно не отполз в сторону.

Родители просмотрели запись с камер и были в шоке, что кошка фактически спасла жизнь их сына. Позже они решили рассказать о подвиге Гатубелы и выложили видео в Интернет.

- Этот кот заслуживает пожизненного запаса тунца, - появились комментарии к ролику в Youtube.

- Кошки очень умные. Но дайте этому коту много любви!