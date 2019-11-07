Бессолнечная Dиета: какой витамин осенью самый важный

Когда дни становятся все короче, а как выглядит солнце мы уже и не помним, самое время вспомнить про витамины. О том, какие из них самые важные в осенне-зимний период, рассказывает эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Юлия Зотова.

Солнечный витамин

Большинство врачей и исследователей в последнее время все чаще говорят о важности витамина D. Да и педиатры настоятельно рекомендуют его малышам, особенно в осенне-зимний период. Учитывая, что и лето в наших средних широтах далеко не всегда радует солнечными днями, витамин D становится просто жизненно необходим практических для всех россиян.

Вот лишь несколько фактов, почему этот микроэлемент буквально незаменим для самых разных процессов:

* Активизирует работу иммунной системы, помогает противостоять различным инфекциям.

* Играет большую роль в регулировании обмена веществ, в том числе кальция и фосфора. То есть без него кальций и фосфор значительно хуже усваиваются, а значит кости становятся хрупкими.

* Для людей, страдающих диабетом, этот микроэлемент тоже жизненно необходим: витамин D «помогает» поджелудочной железе вырабатывать инсулин, нормализуя общий уровень глюкозы в крови.

* Он принимает участие в формировании защитной миелиновой оболочки нервных волокон, защищая от развития рассеянного склероза и заболеваний головного мозга.

Как узнать дефицит

Нет ли у вас дефицита витамина D, можно проверить, сдав анализ крови. Статус витамина D принято определять по уровню 25(OH)D.

Знай свою норму

До недавнего времени необходимая суточная доза для детей и взрослых составляла 200 МЕ витамина D. Несколько лет назад ее пересмотрели и увеличили вдвое – до 400 МЕ.

Но последние исследования подтверждают, что этого количества недостаточно. Поэтому диетологи и эндокринологи установили суточную дозу витамина D для детей старше 3-х лет и подростков – 1000 МЕ, для взрослых – 600-800 МЕ.

Откуда взять: воздух и еда в помощь

В первую очередь, конечно, необходимо побольше находиться на солнце. Ведь даже осенью-зимой выдаются солнечные дни, поэтому в такую погоду старайтесь побольше гулять.

Восполнить запасы витамина Д можно и вместе с пищей:

* Больше всего этого микроэлемента в жирных сортах морской рыбы: лососе, семге, треске.

* Также богаты витамином Д сливочное масло, сыр, яичный желток.

* Есть витамин D и в некоторых растительных продуктах: растительное масло, грибы, соя, апельсиновый сок, травы (петрушка, крапива, одуванчик).

Но самое главное: из продуктов питания можно получить не более 20% от суточной нормы витамина D. Поэтому для профилактики гиповитаминоза, особенно в осеннее-зимний период, необходимо принимать витаминно-минеральные комплексы, содержащие этот витамин, который называют еще холекальциферол. Или отдельно в виде капелек, что удобно для детей, или таблеток для взрослых.

КСТАТИ

5 главных витаминов для здоровья в осенний период

Чтобы поддержать организм в период инфекционных заболеваний, налегайте на еду, в которой содержатся важные витамины.

1. Витамин А (ретинол).

Играет важную роль в процессах роста и развития, поддержании зрения и иммунитета.

Источники: морская рыба, икра, сливочное масло, молоко, сыр, творог, яичный желток. А также каротины, содержащиеся в моркови, тыкве, томатах, красном перце, шпинате.

2. Витамин В6 (пиридоксин).

Участвует в обмене аминокислот, в синтезе нейромедиаторов (норадреналин, серотонин, мелатонин), то есть улучшает работоспособность мозга и способствует улучшению настроения. Также участвует в построении гемоглобина.

Источники: зерновые изделия, крупы, картофель, морковь, мясные и молочные продукты.

3. Витамин С (аскорбиновая кислота).

Антиоксидант, участвует в окислительно-восстановительных процессах, повышает сопротивляемость организма к инфекционным заболеваниям (ОРВИ, грипп).

Источники: в основном продукты растительного происхождения - цитрусовые, шиповник, клюква, облепиха, томат, капуста, редис, лук репчатый.

4. Витамин В9 (фолиевая кислота).

Участвует в метаболизме нуклеиновых кислот и синтезе белков. Способствует росту и делению клеток. Он нужен всем, но особенно важен для детей в периоды активного роста, а также будущим мамам.

Источники: больше всего содержится в зелени - шпинате, петрушке, зеленом луке. И в овощах - капусте (брокколи, брюссельская, цветная), моркови, тыкве.

5. Витамин В12.

Нужен для синтеза и метаболизма нуклеиновых кислот, необходим для кроветворения – регулирует образование эритроцитов. Дефицит витамина В12 может привести к анемии, поэтому поступление этого витамина с пищей крайне важно для человека.

Источники: продукты животного происхождения — мясо, печень, молоко, сыр, йогурт, рыба.