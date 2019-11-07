2019-11-07T12:42:49+03:00
Общество

Увидеть должен каждый: как экотуризм на Байкал помогает сохранить семьи

Развивать экологический туризм на берегах знаменитого озера решили волонтеры из Бурятии
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Увидеть хоть раз Байкал - пожалуй, мечта большинства жителей РоссииУвидеть хоть раз Байкал - пожалуй, мечта большинства жителей РоссииФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Относиться к путешествиям можно по-разному: одни в них души не чают и считают дни от поездки до поездки, другие предпочитают проводить отпуск верхом на любимом диване, ну или в крайнем случае на даче. Однако, в России совершенно точно есть одно место, увидеть которое мечтают увидеть практически все без исключения. Речь, конечно, о знаменитом озере Байкал.

Но добраться до него не так-то легко (от Москвы почти 6 тысяч километров!), да и просто гулять по озеру может оказаться затруднительно – места там заповедные. Развивать экологический туризм на берегах Байкала решили добровольцы из Бурятии. Они придумали прокладывать экотропы, строить мосты и переходы на экомаршрутах. Да не просто строить – а привлекать к этому целые семьи и детей, оставшихся без попечения родителей. Таким образом они одновременно решают две проблемы – сохраняют природы и семейные узы. Реализовать проект стало возможно за счет средств президентского гранта.

Добровольцы восстанавливают туристические тропы по одному из самых известных маршрутов со времен Советского Союза Фото: greatbaikaltrail.net

Добровольцы восстанавливают туристические тропы по одному из самых известных маршрутов со времен Советского Союза Фото: greatbaikaltrail.net

Родилась идея не случайно – сейчас в республике более 419 детей оставшихся без попечения родителей, проживающих в реабилитационных центрах, которым очень нужно почувствовать себя важными и нужными.

- Формируется команда из опытных инструкторов, выпускников интернатных учреждений, детей – сирот. Совместная работа создает коллектив, устанавливает доверительные отношения, участники получают незабываемые впечатления, опыт, знания и умения. Участники походов, экспедиций запоминают на всю жизнь дни, прожитые в палатках, красоту родной природы, приключения, своих походных друзей, - объясняют задумку авторы проекта.

И добавляют: еще одна проблема, которую решает грант - сохранение семьи и помощь приемным родителям. Ведь пережив такое путешествие, сделав вместе с близкими важное и полезное дело, забываешь про повседневные обиды и по-настоящему понимаешь, что можешь рассчитывать на родных в любой ситуации.

Несколько таких лагерей уже состоялось в этом году. В команде обязательно есть лидер, он же бригадир, организующий работу волонтеров и жизнь группы в лагере. Волонтеры проживают в палаточном лагере прямо на берегу Байкала – мечта, а не отпуск! Все работы делают по очереди по графику – расчищают тропы, убирают ветки и камни, делают дорожки безопасными. И, конечно, как в настоящем лагере, сами себе готовят еду на костре. А вечерами – песни под гитару, костер и вкусный ужин под шелест волн великого озера. Чем не отдых мечты?

Развивать экологический туризм на берегах Байкала решили добровольцы из Бурятии. Фото: greatbaikaltrail.net

Развивать экологический туризм на берегах Байкала решили добровольцы из Бурятии. Фото: greatbaikaltrail.net

- Мы искренне верим, что экологический туризм на великом озере является залогом его сохранения. Мы строим экологическую и доступную инфраструктуру на побережье Байкала и в Республике Бурятия: тропы, мосты, велодорожки, пандусы и еще много интересных и полезных вещей. Мы глубоко верим, что Байкал должен увидеть каждый и при этом не оставить разрушающего следа. Мы помогаем каждому прикоснуться к всемирному наследию и помочь сохранить его для будущих поколений. Нам не важно сколько вам лет, какое у вас образование и социальный статус. Нам важно любите ли вы природу, активный отдых и готовы ли вложить свой труд в общее дело по сохранению озера Байкал, - рассказывают организаторы.

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