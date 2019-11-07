Александр Шмурнов: Спасибо «Ювентусу» за гол на последней минуте

Футбольный эксперт и телеведущий Александр Шмурнов считает, что такие матчи, как с Туринским клубом могут многому научить российские команды

- Как вам отдельно «Локомотив» и отдельно «Ювентус»?

- Хороший вопрос. «Локомотив» и «Ювентус» нужно отдельно измерять. Клуб Юрия Семина хорош сам по себе, хорош по меркам нашего чемпионата, даже по меркам Европы, если только ему не играть с «Ювентусом» и «Атлетико». Пожалуй, это был худший выбор. В прошлом году был лучший из возможных, «Локомотив» проиграл. А он сейчас намного сильнее и команда действительно способна играть на равных с командами, которые задают тон в Европе. Но «Ювентус», это команда 90-й минуты. И зная это, готовясь к этому, тем не менее, невозможно ничего сделать. Это говорит отчасти об уровне нашего чемпионата, о том, что все-таки нам нужно прибавлять и в комплектации, и в опыте. Ну, что сделаешь? итальянцы раз за разом доказывают не только нам, не только «Локомотиву», но и абсолютно всем, что они играют 96 минут. С одной стороны, это правильно, потому что это ориентир для всех остальных, с другой стороны, очень досадно так проигрывать.

- «Локомотиву» еще играть с «Атлетико», с «Байером». Как вы думаете, есть шансы?

- Шансы в противостоянии с «Байером», в борьбе за место в Лиге Европы, конечно, есть. Потому что «Локомотив» выиграл в гостях, потому что наш клуб будет играть в очень непростую для немцев погоду в Москве, но самое главное, что у команды Юрия Семина есть действительно игра, в которую можно даже с «Ювентусом» играть почти на равных, а уж с «Байером» тем более. Поэтому шансы на европейскую весну есть. К сожалению, вот очередная рана, которую сегодня нанесла нам Европа в футболе, она призывает нас быть сильнее, стараться искать новые ходы. Конечно, железнодорожники, на мой взгляд, фавориты в борьбе с немецким клубом, но хотелось бы, чтобы "Локомотив" когда-нибудь был фаворитом в матче хотя бы с «Атлетико» (Мадрид), я уж не говорю про «Ювентус», «Реал» и «Барселону».

- Европа нас учит бороться до конца. Но вот опять на последней минуте мы пропустили…

- Бороться до конца, отыгрываться, когда ты проигрываешь, это в принципе наша история. Только мы почему-то ее подзабыли. Лучшие команды велики не тем, что они выигрывают 5:0 или 8:0. Лучшие команды в истории хороши именно тем, что они отыгрываются, что они преодолевают себя, достигают своей цели, когда соперник ведет в счете, когда все плохо. И этому надо учиться. Надо учиться и физически, и эмоционально. Это тот урок, который как бы мы выучили очень давно, а сегодня забыли. И хорошо, что «Ювентус» забил на последней минуте. Это не поменяет ничего. Потому что, если бы была ничья, все равно «Локомотив» боролся бы не с «Ювентусом» и не с «Атлетико», а с «Байером». Но боролся бы с лучшими шансами. Сейчас нужно учесть всё что было. Нужно понимать, чем сильны лучшие команды Европы и мира, и становиться такими же. Думаю, что по потенциалу игроков, по возможностям футбольным – дриблинга, передач, паса, комбинационной игры – «Локомотив» не так далек от лучших . Но ментально мы должны расти и прибавлять. Это очень важно. Даже спасибо, можно сказать, итальянскому клубу за этот гол Дугласа Косты на последней минуте.