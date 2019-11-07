Татьяна Навка: «У Петра Чернышева сложная ситуация в семье. Но нужно продолжать жить, особенно мужчине»

Татьяна Навка представила в Москве свое ледовое шоу «Аленький цветочек». Прошлой зимой постановку посмотрели более 200 тысяч зрителей — после такого успеха было решено, что герои сказки Аксакова снова выйдут на лед. В паре с Навкой главную роль в спектакле играет Петр Чернышев. Во время генерального прогона шоу Татьяна призналась журналистам, что очень благодарна своему партнеру. Ведь Петр смог вернуться к работе, несмотря на тяжелую болезнь жены (супруга артиста Анастасия Заворотнюк борется с онкологией - Ред.).

- У нас было понимание, что у Петра сложная ситуация в семье, - рассказала олимпийская чемпионка. - Но нужно продолжать жить, особенно мужчине.

Шоу «Аленький цветочек» будет идти в ледовом дворце «Мегаспорт» до 10 ноября. Сборы от последнего спектакля Татьяна планирует передать на лечение Анастасии Заворотнюк.

- Все собранные средства с нашего заключительного шоу 10 ноября мы передадим в поддержу семье Петра, - снова подтвердила Навка. - Анастасия большая умничка, и мы надеемся, что сможем ей помочь.

Вместе с Татьяной Навкой Чернышев танцует в двух ледовых проектах - "Руслан и Людмила" и "Аленький цветочек".Фото: Артем КИЛЬКИН

Татьяна рассказала, что во время репетиций их с Петром мистическим образом преследуют постоянные неудачи — то тросы запутаются, то реквизит подведет.

- Нас на каждом шагу подстерегают неожиданности. Какой-то человек перепутал тросы и повесил их длиннее. Они начали запутываться в воздухе, - цитирует спортсменку «Телепрограмма». - Но мы с Петром додумались, в чем дело. Я попросила их поменять на прежние. Но, оказалось, что их уже нет. Все прогоны очень нервные. Еще два года назад я бы от тросов сошла с ума, но сейчас как-то научилась спокойнее реагировать.

Непредвиденная проблема возникла и на премьере ледового шоу «Руслан и Людмила» в Санкт-Петербурге (в этой постановке Чернышев играет Руслана). На арену неожиданно выехала кровать. В этот момент Татьяна летала на тросах под куполом, и ей пришлось проявить чудеса ловкости, чтобы не покалечиться.

В этом сезоне зрителей ждет еще одно новое ледовое шоу — «Спящая красавица». В этом спектакле на лед выйдет дочь Навки и Дмитрия Пескова Надежда. Пятилетняя Надя с сентября репетирует свою роль — она сыграет героиню Татьяны Навки в детстве.

- По сюжету есть момент, в котором появляется маленькая девочка. И кто, если не Надежда? Я у нее спросила, и она на полном серьезе сказала: «буду, хочу», - рассказала спортсменка. - Не стала капризничать, что болят ножки. И вот с сентября у нее уже по две репетиции в день. Она живет этим образом. Снялась в рекламной кампании и скоро будет на всех билбордах.

Тем временем семья Анастасии Заворотнюк 7 ноября опубликовала в Инстаграме пост, в котором предупредила поклонников: никакого сбора средств на лечение артистки они не объявляли. В поддержку Анастасии передадут исключительно средства, собранные от продажи билетов на спектакль «Аленький цветочек».

podderzhka_azavorotnyuk Мы бесконечно благодарны всем друзьям, кто в этот непростой период искренне поддерживает Анастасию.

- Мы бесконечно благодарны всем друзьям, кто в этот непростой период искренне поддерживает Анастасию. Сегодня говорим большое спасибо Татьяне Навке, - говорится в сообщении семьи Заворотнюк. - Хотим также опровергнуть появившуюся в прессе информацию об объявленном денежном сборе в пользу Анастасии и особо подчеркнуть, что инициатива Татьяны носит исключительно дружеский характер и касается лишь проданных билетов на ее шоу. Мы по-прежнему просим от всех неравнодушных только добрых мыслей и пожеланий здоровья Насте. Спасибо всем!

Напомним, известие о том, что Анастасия Заворотнюк борется с онкологией, пришло в начале сентября. Семья актрисы не комментирует ее состояние и не рассказывает, как проходит лечение. В одном из постов в Инстаграме близкие Заворотнюк попросили поклонников не верить плохим новостям и сообщили, что настроены на победу над болезнью.