Светлана Крайчинская, директор Академии WorldSkills Russia: Возможность обновлять профессиональные знания должна быть у каждого

В конце октября в Екатеринбурге прошел очередной чемпионат WorldSkills Hi-Tech 2019. Несколько сотен сотрудников крупнейших холдингов страны определяли, кто из них лучший, в полусотне компетенций: от сварочного и сметного дела до квантовых технологий и интернет-маркетинга. Какие навыки сейчас наиболее востребованы? И где можно получить новую специальность? Об этом в интервью «КП» рассказала Светлана Крайчинская, заместитель генерального директора по подготовке кадров и директор академии WorldSkills Russia.

«ОБУЧАЕМ ЭКСПЕРТОВ, МАСТЕРОВ И ПРЕДПЕНСИОНЕРОВ»

- Светлана, расскажите, что это за академия, сколько у вас учащихся и чему вы учите?

- Академия – это одно из основных направлений деятельности союза WorldSkills. Свои первые образовательные программы мы начали делать в 2016 году. Тогда мы подготовили примерно 700 преподавателей и мастеров производственного обучения. То есть, появилась первая группа людей, которые дальше должны были учить других по стандартам компетенций WorldSkills.

- То есть, вы, по сути, педагогическая академия?

- Скорее, академия подготовки. Потому что начали с мастеров, а после этого стали учить всех, кого хотим и считаем нужным.

- Кого именно?

- Во-первых, мы учим всех экспертов WorldSkills. В течение года это примерно 30 - 40 тысяч человек. Какую-то часть обучаем онлайн, кто-то учится на наших очных программах. Это наш костяк. Эксперты могут организовывать мероприятия по WorldSkills, обучать компетенциям и т.д. Во-вторых, обучаем мастеров производственного обучения. Это как раз педагогическая составляющая. И в-третьих, обучаем людей предпенсионного возраста – это 25 тысяч человек в этом году.

- Кстати, на этом чемпионате очень сильно расширили возрастную воронку...

- Действительно, до этого в чемпионатах Hi-Tech была изменена нижняя граница - появилось юниорское направление, школьники. В этом году впервые увеличилась верхняя граница возраста. В основной программе чемпионата теперь участвуют работники компаний до 49 лет. И есть специальное направление – «Навыки мудрых» - это действующие работники 50 лет и старше. Поэтому фактически у нас участвуют все возраста.

Светлана Крайчинская, директор Академии WorldSkills Russia: Возможность обновлять профессиональные знания должна быть у каждого.В конце октября в Екатеринбурге прошел очередной чемпионат WorldSkills Hi-Tech 2019. Несколько сотен сотрудников крупнейших холдингов страны определяли, кто из них лучший, в полусотне компетенций: от сварочного и сметного дела до квантовых технологий и интернет-маркетинга. Какие навыки сейчас наиболее востребованы? И где можно получить новую специальность? Об этом в интервью «КП» рассказала Светлана Крайчинская, заместитель генерального директора по подготовке кадров и директор академии WorldSkills Russia

«ДО КОНЦА ГОДА ЦЕНТРЫ ПОДГОТОВКИ ПОЯВЯТСЯ ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ»

- Что касается подготовки людей предпенсионного возраста. Какие здесь основные направления и какие нюансы приходится учитывать при обучении?

- У нас есть сложившаяся традиция, что люди до определенного возраста учатся и переучиваются, а потом как бы они уже все знают и им уже учиться не надо. Но за последние 10 - 15 лет скорость изменения и обновления технологий возросла настолько, что без повышения квалификации или без переобучения ты уже не можешь работать так же эффективно, как раньше. Поэтому мы впервые развернули программы WorldSkills для людей старше 50, предложив им повысить квалификацию в тех направлениях, где они работают и где появились новые технологии, оборудование, инструменты. Это постоянное обновление профессиональных знаний. И такая возможность должна быть у каждого специалиста.

- Где можно обучиться? Платно это или бесплатно?

- Данная программа бесплатна, она реализуется за счет федерального бюджета в рамках проекта «Старшее поколение». Обучение можно пройти в любом из центров WorldSkills. На начало года у нас было 132 центра, сейчас их 630. Они уже есть в 70 регионах и до конца года, думаю, появятся и в остальных субъектах РФ. Мы создаем такие центры на базе колледжей, техникумов, вузов, учебных центров предприятий. Там есть современное оборудование, преподаватели-эксперты WorldSkills и правильные программы, которые разрабатывает наша академия. Мы гарантируем, что в любой точке по определенной компетенции можно пройти программу абсолютно одинаковую по качеству. И на выходе принимаем демонстрационный экзамен. То есть, человек сможет оценить уровень своей подготовленности по окончании курсов.

- Как вы взаимодействуете со государственной службой занятости? У них же тоже большой пласт обучающих программ…

- У служб занятости немного другая задача - это работа с безработным населением. Людям в возрасте 50+ зачастую сложно найти работу, поэтому служба занятости предлагает им такие программы, которые позволят им занять имеющиеся вакансии на местном рынке труда. Мы же даем возможность пройти обучающие программы, в первую очередь, работающим людям, которые хотят либо повысить квалификацию, либо сменить профессию. Мы не занимаемся трудоустройством, но там, где есть интерес во взаимодействии, мы подписываем со службами занятости соглашение и работаем совместно.

ВЭБ-ДИЗАЙН, ПРОТОТИПЫ И ФИТНЕС»

- Как я понимаю, выучиться в академии можно на одну из 125 компетенций?

- Со вчерашнего дня – уже 127. И их количество растет.

- А можете ли назвать три или пять самых востребованных сейчас?

- У нас есть топ компетенций и они совершенно из разных сфер. В области информационных технологий очень востребована компетенция «веб-дизайн и разработка». Сейчас фактически каждый может создать свой сайт, страничку и пользоваться этим в профессиональной деятельности. Из промышленного блока популярны компетенции изготовления прототипов. Они могут для решения разных задач применяться, поэтому такой большой спрос на нее. И большой интерес к таким образовательным компетенциям, как дошкольное воспитание, физическая культура, спорт и фитнес. То есть, это те навыки, которые либо дают людям возможность работать в этой сфере, либо они эти знания могут использовать для себя лично. Это сквозные компетенции.

- По общению со своими родственниками и знакомыми старшего возраста, зачастую переобучение они воспринимают со скептицизмом: «ну куда я уж пойду, здоровье уже не то, времени нет». Они немного принижают, что ли, свои достоинства. Какие контраргументы можете привести?

- Мы понимаем, что первый год экспериментальный, и к нам пришли самые активные, смелые и мотивированные. Но даже здесь еще до старта обучения очень многие участники тревожились, что что-то не получится, что они не сдадут экзамен, не смогут освоить новую специальность. Но как только люди попадают в конкретный центр обучения, заходят в аудиторию, садятся на рабочее место и начинают что-то делать, они радуются тому, что все получается. Поэтому я рекомендую, и мы всем это говорим – не бойтесь попробовать. То есть, у вас нет задачи сразу выбрать правильную программу. Вы можете записаться, прийти в центр обучения, попробовать. И если вам не понравится, то через день можете уйти и попробовать другую программу. Количество проб не ограничено. Можете выбрать то, что вам действительно понравится и покажется интересным.

- Куда обращаться?

- Самый простой способ – специальный раздел на нашем сайте (см. «Полезная ссылка»). Или можно в поисковике набрать «Навыки мудрых» и первая же ссылка будет на наш сайт. Там есть все центры обучения, все программы, видео- и фотоматериалы по обучению. Можно пройти профессиональное тестирование. И дальше вы сами решите – интересно вам это или нет. Вторая возможность – если вы живете рядом с колледжем, вузом, техникумом, вы можете подойти туда и спросить, не являются ли они случайно центром обучения WorldSkills. Вполне может оказаться, что у вас в соседнем дворе есть центр, где можно пройти обучение.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

https://50plus.worldskills.ru/

https://worldskillsacademy.ru/#/programs