2019-11-07T18:05:59+03:00
Экономика

Станислав Наумов, глава Евразийского центра интеграционных исследований и коммуникаций: «Производительность труда - это когда человек делает то, что он умеет лучше всего»

Популярность рабочих специальностей в последние годы растет
Алексей КУЗНЕЦОВ
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Станислав Наумов, генеральный директор Евразийского центра интеграционных исследований и коммуникаций.Станислав Наумов, генеральный директор Евразийского центра интеграционных исследований и коммуникаций.
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В конце октября в Екатеринбурге прошел очередной чемпионат WorldSkills Hi-Tech 2019. Несколько сотен сотрудников крупнейших холдингов страны определяли, кто из них лучший, в полусотне компетенций: от сварочного и сметного дела до квантовых технологий и интернет-маркетинга. Как воспринимают чемпионаты рабочих профессий в странах-соседях? Влияют ли подобные мероприятия на производительность труда внутри страны? И как люди старшего возраста могут повлиять на рост экономики? Об этом в интервью «КП» рассказал Станислав Наумов, генеральный директор Евразийского центра интеграционных исследований и коммуникаций.

«ВОРЛДСКИЛЛС - ЭТО ГЛОБАЛЬНЫЙ БРЕНД»

- В России движение WorldSkills набрало существенные обороты. Насколько оно развито в других странах-членах ЕАЭС?

- Помню, в 2011 году Роберт Уразов пришел в Агентство стратегических инициатив, он тогда работал замминистра труда Татарстана, и принес этот проект со словами – а давайте у себя сделаем. Скажу честно (и я всегда за у Роберта прошу прощения), я сначала не поверил. Мы сомневались, насколько все эти импортные технологии подготовки кадров будут нам восприняты. Сейчас то же самое происходит и в некоторых странах-соседях.

- То есть тоже сомневаются?

- Все привыкли к своим ПТУ и колледжам. Но среднее профессиональное образование после тех социальных изменений, которые произошли с нашими странами в 1991 году, стало периферией. И на рынке труда, и в системе образования. Престиж рабочих профессий был невысок, все хотели быть коммерсантами, менеджерами, инноваторами и т.д. Но сейчас мы видим, что огромное количество предприятий, крупнейших корпораций заказывают себе специалистов, сами тестируют своих сотрудников на платформе WorldSkills. Поэтому, как только в странах Евразийского экономического союза будут появляться сильные экономические игроки, выходящие за пределы своих домашних рынков, безусловно, они будут понимать, что им нужно внедрять свои команды в чемпионаты, нужно менять внутреннюю систему переподготовки кадров, переходить на мировой стандарт. Ведь эта структура (WorldSkills. - Ред.) по своей силе похожа на глобальные бренды для потребителей. Только в данном случае потребителями являются сами же трудящиеся.

«ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ВСЕГДА ВОСТРЕБОВАН»

- Насколько сильно WorldSkills повлиял на развитие среднего профессионального образования в России?

- Тут такая аналогия. А насколько сильно заокеанские легионеры повлияли на качество нашего хоккея? Всегда есть баланс, есть своя национальная школа, свои национальные традиции и своя инерция. А WorldSkills - это вызов, насколько вы, ребята, действительно способны работать в проектах глобального масштаба. Потому что в любом продукте всегда есть человеческий труд. А человеческий труд – это, в том числе, субъективный фактор. И очень часто мы понимаем, что нужно быть прозрачными для инвесторов, в том числе по технологиям работы вашего персонала. Поэтому вызов огромный. Мы с ним справляемся, иначе бы мы не получили такое количество золотых медалей на чемпионате мира в Казани. Это вызов не только системе среднего образования, это вызов в целом системе профессиональной карьеры и в каком-то смысле человеческого достоинства. Потому что высококвалифицированный специалист всегда будет востребован и всегда будет пользоваться уважением.

Станислав Наумов: «Производительность труда - это когда человек делает то, что он умеет лучше всего».В конце октября в Екатеринбурге прошел очередной чемпионат WorldSkills Hi-Tech 2019. Несколько сотен сотрудников крупнейших холдингов страны определяли, кто из них лучший, в полусотне компетенций: от сварочного и сметного дела до квантовых технологий и интернет-маркетинга. Как воспринимают чемпионаты рабочих профессий в странах-соседях? Влияют ли подобные мероприятия на производительность труда внутри страны? И как люди старшего возраста могут повлиять на рост экономики? Об этом в интервью «КП» рассказал Станислав Наумов, генеральный директор Евразийского центра интеграционных исследований и коммуникаций

- У нас один из главных национальных проектов – это повышение производительности труда – то, в чем мы пока очень сильно отстаем от развитых стран. Вот как WorldSkills может повлиять или, может быть, уже начал потихоньку оказывать влияние на реализацию этого нацпроекта?

- У меня это связано со скоростью, точностью и с тем, что касается нулевого брака или бережливого производства. Все, что мы сейчас здесь видим, раньше, по отдельности, пропагандировалось и применялось японскими, американскими и европейскими корпорациями. То есть, лидерами по производительности труда. От других стран с развивающейся экономикой трудно требовать на старте высокой производительности труда – это было бы что-то невероятное. А когда вы понимаете, что у вас совместные проекты и создание добавленной стоимости встроено в международные цепочки, вы не можете в одиночку создать продукт, который будет востребован на мировых рынках. Это всегда кооперация между разными производителями и поставщиками, каждый специализируется в чем-то своем. Поэтому производительность труда - это сквозная единица оценки конкурентоспособности.

- Чем она должна измеряться?

- Речь не про то, чтобы изматывать человека 20-часовым рабочим днем и 6-дневной рабочей неделей. Важно, чтобы человек высококвалифицированно делал те операции, которые он делает лучше всего. Где он номер один. С моей точки зрения, у великих художников Возрождения была очень высокая производительность труда. То есть они просто расписывали потолки в храмах, а теперь это считается искусством. Это касается любого. Чемпионат рабочих профессий и производительности труда - это не просто молотить быстрее всех отбойным молотком. А чтобы создавать то, что будет куплено и потреблено в качестве предмета человеческой культуры. Вы только посмотрите: у них и глаза горят, как у художников!

- Меня как раз поразила сосредоточенность на работе и соревновательный дух, которые чувствовались...

- Это со спортом очень похоже. Не зря чемпионатом называется. Здесь нужен бойцовский характер.

«ЛЮДЕЙ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА НУЖНО ДЕЛАТЬ НАСТАВНИКАМИ»

- В этот раз появился новый формат «Навыки мудрых». Как вы считаете, как правильно людей этой категории сейчас переобучать? Многие из них сталкиваются с тем, что их профессии устаревают...

- Во-первых, не надо недооценивать наши внутренние барьеры. На самом деле можно и в 20, и в 30 лет бояться начинать что-то новое делать. Многие люди действительно недооценивают себя и нужно создавать у них чувство самоуважения, чувство собственного достоинства. Они достигли очень больших успехов в своей профессии, в том проекте, где они большую часть времени проработали. Но все меняется, не бывает вечных компаний. Продолжительность жизни растет, поэтому нет ничего страшного, что внутри одного жизненного цикла у человека будет два-три разных профессиональных проекта. Найти себе востребованную сегодня нишу можно и нужно. Ничего сложного в самом переобучении нет.

- Какую нишу?

- На этом чемпионате правильное слово подобрали – «мудрый». Ведь мудрым может быть любой человек. Просто старший товарищ, который делится жизненным опытом с более молодым. Наставнкик. И речь не только о профессиональных навыках. У нас, несмотря на всю цифровую трансформацию, базовые ценности цивилизации, человеческого общения все равно остаются. Поэтому эти навыки не только технологические, они и житейские. И хорошо, что мы не упускаем эту возможность. Это тот самый человеческий капитал. А он самый разный. Просто раньше, когда человек выходил на пенсию, это действительно было изоляцией. Но это было раньше. Сейчас мы живем в информационном обществе, и искусственная изоляция не нужна никому. Наоборот, нужно втягивать людей в общение друг с другом. А если это еще можно сделать источником дополнительного дохода, - это и есть высокая экономика, это и есть инновация.

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