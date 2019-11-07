2019-11-07T18:35:07+03:00
Общество

Медведев объявил завершенным переход на цифровое ТВ: «Смотрели 2-3 канала с посредственной картинкой, а теперь 20 - в хорошем качестве!»

Следующий этап - переход на «цифру» в школах
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
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Волонтер помогает жительнице одного из сел Рыбновского района Рязанской области подключить новое оборудование для приема цифрового телевидения, февраль 2019 г. Фото: Александр Рюмин/ТАССВолонтер помогает жительнице одного из сел Рыбновского района Рязанской области подключить новое оборудование для приема цифрового телевидения, февраль 2019 г. Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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На заседании правительства в четверг премьер Дмитрий Медведев подвел итоги перехода с аналогового на цифровое телевещание.

- Решение проводилось в четыре этапа, - напомнил Медведев. - Еще лет 12 назад, я начинал эту работу, находясь в стенах правительства, и в течение довольно спокойного периода мы все эти работы провели, а год назад было принято решение об отключении аналогового телевизионного сигнала, в октябре эта работа завершилась успешно. Это был самый большой цифровой проект в мире - и по охвату аудитории, и по инфраструктуре.

Всего на программу выделили 167,5 миллиарда рублей, из них 97,1 миллиарда - из казны.

- Появилось 20 общедоступных каналов в хорошем цифровом качестве, которые теперь смотрят в каждом доме и в столице, и в удаленных местах, где не так давно принимали два - три канала, причем, с весьма посредственной картинкой, - заметил Медведев.

По словам премьера, удалось и импортозамещение: больше 60 процентов передатчиков в сети теперь отечественного производства.

Похвалил Медведев и регионы. Он напомнил, что в региональных бюджетах было зарезервировано больше 2 миллиардов рублей на помощь социально незащищенным слоям населения.

- В течение всего года в торговых сетях были приставки совсем недорогие, доступные для приобретения, - заметил Медведев и поддержал идею Минкомсвязи наградить ответственных за переход на «цифру».

Правительство также обсудило вопрос о распределении 3 миллиардов рублей 13-ти пилотным регионам, которые будут внедрять в школах «цифру».

- Деньги пойдут на развитие инфраструктуры, модернизацию кабельных сетей, компьютерных сетей не менее чем в 1700 школах, а также на создание систем комплексной безопасности, - рассказал Медведев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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