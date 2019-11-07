Анатолий Чубайс: Только идиоты не понимали, что СССР построен на лжи

Советский союз был построен на лжи. Об этом в фильме журналиста Алексея Пивоварова «Гибель империи» рассказал глава Роснано Анатолий Чубайс.

- Вся страна, за исключением нескольких тысяч идиотов, понимала, что она выстроена на лжи. От начала и до конца, - сказал Чубайс. - Ты включаешь утреннюю зорьку для пионеров. Ты слышишь бодрым голосом: «Дети, собирайтесь в школу! У вас сегодня будет субботник!» какой нахрен субботник? Что это? Приходишь на работу. Тебе сообщают, что у тебя лекция по марксизму-ленинизму. Тебе сообщают, что ты должен рассказать о борьбе в партиях с правым уклоном. Если плохо рассказал — это может сказаться на твоем будущем. Кстати, ты тут собрался в Болгарию в поездку? Не готов ты. Надо тебе подготовиться. Это непрерывное ежесуточное вранье, начиная с омерзительного голоса советских дикторов программы «Время», которые радуют наших телезрителей новыми трудовыми успехами. После этого ты заходишь в магазин, видишь там гнилую капусту. А вечером снова включаешь телевизор. Вот эта глубина вранья была такой… Это понимали дети, это понимали все.

После он объяснил, как советская власть отбивала у людей желание работать:

- «Пускай работает железная пила, не для работы меня мама родила». Это же начиналось с крестьянства. Знаю, в Ленинграде в автобусе два парня (говорят, - ред.)

- Как дела?

- Да ничего, работаю, 140 рублей получаю.

- Ну и дурак! Я 110 получаю и делать ничего не надо. Вот это класс!

Это суть советского человека, суть советской власти. Работает идиот, - подытожил Чубайс.