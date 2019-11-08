По следам топливных преступлений

Ноябрь принято считать относительно благополучным месяцем для аллергиков. Весенне-летний пик цветения пройден: деревья давно сбросили свою листву, растения закончили благоухать. Даже в Москву и Подмосковье приходят первые заморозки. Люди, страдающие аллергией, наконец-то могут вздохнуть спокойно.

Но так было еще относительно недавно. Сейчас даже поздней осенью люди, страдающие этим недугом, продолжают кашлять и шмыгать носами. Врачи говорят, что в последние годы добавилась аллергия на выбросы от печного топлива в частных домах Центральной России.

НАЛЕТ НА ПОДОКОННИКАХ

Какая же связь между на первый взгляд абсолютно несвязанными явлениями?

По всей области во время отопительного сезона люди все чаще жалуются на ухудшение здоровья, многие отмечают симптомы астмы. Такие случаи давно перестали быть единичными. Все помнят недавний скандал в одном из богемных коттеджных поселков. Потерпевшей оказалась хозяйка дома, которая по объявлению в интернете приобрела сомнительное печное топливо. В результате котел стоимостью 200 тысяч был выброшен на свалку, сама домовладелица оказалась в больнице, а ее звездные соседи в ужасе постили снимки непонятного налета на своих подоконниках и жаловались, что они как пассивные курильщики вдыхали «топливный никотин».

Дело в том, что мошенники для производства печного топлива используют мазут, который щедро разбавляют керосином. В столичном регионе по-прежнему действуют десятки подпольных или полуподпольных топливных заводов и нефтебаз, которые поставляют населению сотни тонн контрафактного топлива, при использовании которого в окружающую среду выделяются не просто вредные, а в ряде случаев опасные вещества.

И это не единственная неприятная новость об угрозе здоровья жителям столичного региона. Если не будут приняты действенные меры, то заполнивший автозаправки контрафактный бензин и дизель могут превратиться в оружие массового поражения.

Так, совсем недавно руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев опубликовал доклад о качестве топлива с убийственными данными - на нескольких проверенных им АЗС содержание бензола в бензине превышено в 6 - 7 раз, а 25% проб по бензольной концентрации и вовсе оказались смертельными. Бензол - это самое вредное вещество в бензине и сильнейший канцероген. Это прямая дорожка к анемии, лейкозу и заболеваниям костного мозга.

К бензолу производители контрафакта добавляют еще добрую половину элементов таблицы Менделеева - тетраэтилсвинец, нафталин, железосодержащие присадки, метил-трет-бутиловый эфир, этиловый спирт, ацетон, серу. И всем этим нам приходится дышать в клубах автомобильного выхлопа.

И раньше было суррогатное топливо. Но его производили с менее агрессивными присадками. Но и нынешние «бутлегеры» псевдооктанового бензина вместе с уроном здоровью приносят другие уже печально знакомые автомобилистам проблемы: летят катализаторы, свечи, форсунки, датчики кислорода, нарушается работа топливной системы, растет износ двигателя. Владельцами машин подмечено: в последнее время оборудование и системы вновь выходят из строя с критичным постоянством 90-х годов...

С наступлением холодов к проблемам владельцев «зажигалок» добавляется еще один сюрприз - всплеск суррогата дизеля, который на глазок мешают с керосином, чтобы он не замерзал на морозе. Только по официальным данным, каждый месяц на рынок страны выбрасывается около 50 тыс. тонн дизеля, запрещенного для использования. Сколько его продается реально - остается только догадываться.

И еще одна криминальная тема с возможным трагическим концом - мало кто из предпринимателей или представителей серьезных государственных структур задумывается, на чем летают частные вертолеты и легкомоторные самолеты бизнес-авиации и чем могут закончиться трюки с ворованным авиакеросином. На пути от криминальной врезки к вертолетным бакам топливо проходит по грязным шлангам, хранится в замазученных цистернах, а значит, становится опасным.

ПРЯМОГОННЫЙ БЕНЗИН

Кто поставляет токсичное контрафактное топливо?

Совсем недавно правоохранительные органы отрапортовали почти о полной и безоговорочной ликвидации подпольных нефтеперерабатывающих минизаводов, получивших в народе название самоваров. На деле же эти НПЗ продолжают выпускать прямогонный бензин в полуподпольных условиях. Поскольку удаление бензола из нефти - это процесс трудоемкий и затратный, на заводах-самоварах производят контрафакт с высоким содержанием этого вещества, а также используют дешевые присадки.

При этом малые НПЗ уже давно не являются монополистами на теневом рынке, поскольку производство левого бензина всегда было сверхдоходным бизнесом. По всей Московской области разбросаны десятки промышленных нефтебаз: сюда для хранения и переработки организованные группы врезчиков привозят ворованное из трубопроводов топливо, отсюда же контрафакт уходит для дальнейшей продажи.

Обычно такие базы представляют собой несколько ангаров за высокими заборами, которые охраняются непонятными людьми со стволами разных калибров.

По бумагам деятельность подпольной нефтебазы выглядит как вполне законный бизнес. Чаще всего производство контрафакта здесь маскируют под переработку топлива для увеличения его октанового числа. На деле же ворованные нефтепродукты проходят совсем другую обработку - их бодяжат, или разбавляют. Здесь в ход идет все, что горит: переработанное топливо, газовый конденсат, мазут, растворители.

Условия хранения и доставки нефтепродуктов - отдельная песня. Никто не промывает емкости, топливо постоянно переливают в грязные цистерны бензовозов. Пройдя через несколько далеких от промтребований этапов, качество похищенного топлива еще отдаляется от стандартов. А после использования «волшебных» технологий с нефтепродуктами на нефтебазе говорить о каком-то качестве вообще не приходится, одно слово - бодяга.

На этом чудеса с ворованным топливом не заканчиваются. Тут же на территории объекта как под копирку теневики печатают фальшивые товарные накладные. В них черным по белому написано, что поставка топлива, которое соответствует всем стандартам, осуществляется с лукойловских или транснефтевых наливных станций. После этого гремучая смесь полностью готова для продажи массовому потреблению.

Есть и другая проблема - со временем такой «промобъект» обрастает сопутствующим бизнесом - владельцы базы приторговывают стройматериалами, здесь же рядом на стихийном рынке идет бойкая торговля всяким скарбом. Большое скопление людей рядом с опасным объектом мало кого волнует, а взрыв и пожар на складе, человеческие жертвы всегда легко списать на несчастный случай на производстве.

В такой емкости хранилось ворованное топливо. Из материалов оперативной съемки.

НЕПРАВИЛЬНЫЙ «ДИЗЕЛЬ»

Как остановить топливную преступность?

Как же остановить топливный беспредел в Подмосковье? Что является истоком реки контрафактных нефтепродуктов, которая захлестнула регион?

Халявный бензин, керосин и дизель, который используется на подпольных нефтебазах для производства контрафакта, поставляют нефтеврезчики, расплодившиеся в большом количестве в Московской области. Дело в том, что вокруг Москвы проложен Кольцевой нефтепродуктопровод, по нему одновременно транспортируется по трубам и бензин, и керосин, и дизель. Как известно, спрос рождает предложение, вот и воруют из трубы топливо. И то, и другое, и третье, о чем хозяйка трубы - компания «Транснефть» - говорила неоднократно. Обороты криминальных поставок год от года только растут, а статистика врезок в трубопроводы просто зашкаливает.

Хищения совершают мелкие группы, как правило, от 3 до 8 человек. Они не связаны друг с другом, взять скопом и с поличным крайне сложно, у каждой группировки есть свой канал сбыта краденого и серьезные покровители.

Так можно ли остановить эпидемию криминальных врезок, уничтожить налаженные преступные схемы, лишить «бутлегеров» материала для производства суррогатного топлива?

Эффективной мерой для борьбы с нефтеворами может стать создание спецподразделений в региональных управлениях МВД. Так, например, в Ленинградской области уже несколько лет такое подразделение действует. Вот только некоторые результаты проделанной работы - криминальные врезки в регионе резко пошли на убыль, повысилась раскрываемость преступлений, следственные материалы стали доходить до суда, а не разваливаться в ходе их рассмотрения или пылиться в архивах. К слову, в отделе работает всего 4 сотрудника. Почему же аналогичную практику нельзя распространить на другие территории? Что мешает создать такое подразделение в столичном регионе? Тем более год назад такое решение было уже одобрено на совещании представителей ГУ МВД России по Московской области. Ведь речь идет не только о воровстве, но и непосредственно о жизни и здоровье сотен тысяч людей.