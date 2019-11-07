2019-11-07T19:09:28+03:00
Экономика

Национальный центр по привлечению инвестиций в регионы возглавит Александр Галушка

О создании центра объявил Российский фонд прямых инвестиций
Поделиться:
Изменить размер текста:

Национальный центр по привлечению инвестиций возглавил Александр Галушка, который ранее был министром по развитию Дальнего Востока. В его задачи будет входить поддержка региональных проектов - таких, которые гарантированно смогут вернуть вложенные сегодня средства в бюджет из своей прибыли. Об этом в четверг, 7 ноября, объявил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). В интервью «России-24» об этом заявил глава структуры Кирилл Дмитриев.

«Сегодня мы объявим о создании национального центра по привлечению инвестиций в регионы, и возглавит его Александр Сергеевич Галушка, бывший министр по развитию Дальнего Востока, который сделал очень много для привлечения инвестиций на Дальний Восток», - сказал он.

Комментируя другие структуры для наращивания региональных инвестиций, Дмитриев напомнил об инициативе по созданию Фонда развития региональных проектов. «Мы часто видим, что регионы могут поддержать проект только на 2-3 года, а он реализуется в горизонте семи лет. Вот этот разрыв мы предлагаем компенсировать за счет того, что федеральный бюджет инвестировал бы в проект заранее, и потом бы получал компенсацию через региональные налоги уже когда проект осуществлен», - пояснил он.

В помощь - специальный фильтр инвестиционных проектов, который создадут на базе нового центра. Такой фильтр поможет отбирать только самые эффективные проекты - те, что гарантированно со временем обеспечат возвращение средств в бюджет в объеме, значительно превышающем размер государственного софинансирования.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Что положено при увольнении и как отстоять свои права
Закон защищает права бывшего работника после увольнения, но как именно - знают не все. Давайте разберемся, что вам положено после ухода из организации и что делать, если начальник отказывается выполнять условия
«Рано или поздно правительство попросит банки списать долги населению»
Гостем Радио «Комсомольская правда» стал известный экономист Владислав Иноземцев, который рассказал, почему нынешние времена нельзя сравнивать с брежневским застоем и когда лопнет кредитный пузырь
Новости 24
Reuters: Минфин России снизит долю валюты в структуре Фонда национального благосостояния
Британские филологи выбрали «словосочетание года»
В прокуратуре Вены подтвердили задержание экс-главы департамента Минкультуры РФ Бориса Мазо
В Центробанке рассказали о схемах работы телефонных мошенников
Умерла вокалистка группы White Ring 37-летняя Кендра Малия
В Совфеде оценили готовность к разведению сил в Донецкой области
В ДОСААФ начнут готовить летчиков с 12 лет
Российские тест-системы ВИЧ способны определять даже новый открытый американцами штамм
В Госдуме прокомментировали «смерть мозга» НАТО
Индекс Мосбиржи впервые поднялся выше 3000 пунктов
В Самаре девятый Парад Памяти посвятили Герою Советского Союза Владимиру Чудайкину
В России создали робота для перевозки небольших грузов и доставки еды
«Эта тенденция хорошо была известна и ранее»: В Кремле прокомментировали данные Счетной палаты по сокращению численности населения
Эксперт предположил, что КНДР продолжит ядерную программу несмотря на давление США
The Sun: У побережья Франции акула съела британского туриста
В Кремле не знают о решении Минстроя ремонтировать ветхое жилье за счет граждан
Роскомнадзор собирается ввести ответственность за покупку краденых персональных данных
После переговоров с Трампом Эрдоган хочет обсудить ситуацию в Сирии с Путиным
С Леонида Ярмольника приставы взыскивают 800 тысяч рублей за ДТП с машиной ФСО
В Москве автобус въехал в торговый центр
Порошенко вновь не явился на допрос в Госбюро расследований Украины
Комитет солдатских матерей снял с должности своего руководителя Флёру Салиховскую
Сенатор предположил, какой международный договор США «похоронит» следующим
Минобрнауки готовит новые правила распределения бюджетных мест в вузах
«Было тяжело»: Отец Дэцла посмотрел фильм о сыне
Букмекеры принимают ставки на беременность Кейт Миддлтон