Национальный центр по привлечению инвестиций в регионы возглавит Александр Галушка

Национальный центр по привлечению инвестиций возглавил Александр Галушка, который ранее был министром по развитию Дальнего Востока. В его задачи будет входить поддержка региональных проектов - таких, которые гарантированно смогут вернуть вложенные сегодня средства в бюджет из своей прибыли. Об этом в четверг, 7 ноября, объявил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). В интервью «России-24» об этом заявил глава структуры Кирилл Дмитриев.

«Сегодня мы объявим о создании национального центра по привлечению инвестиций в регионы, и возглавит его Александр Сергеевич Галушка, бывший министр по развитию Дальнего Востока, который сделал очень много для привлечения инвестиций на Дальний Восток», - сказал он.

Комментируя другие структуры для наращивания региональных инвестиций, Дмитриев напомнил об инициативе по созданию Фонда развития региональных проектов. «Мы часто видим, что регионы могут поддержать проект только на 2-3 года, а он реализуется в горизонте семи лет. Вот этот разрыв мы предлагаем компенсировать за счет того, что федеральный бюджет инвестировал бы в проект заранее, и потом бы получал компенсацию через региональные налоги уже когда проект осуществлен», - пояснил он.

В помощь - специальный фильтр инвестиционных проектов, который создадут на базе нового центра. Такой фильтр поможет отбирать только самые эффективные проекты - те, что гарантированно со временем обеспечат возвращение средств в бюджет в объеме, значительно превышающем размер государственного софинансирования.