Московские рестораторы просят запретить курить электронные сигареты и вейпы: «Достали, гости возмущаются»

Курить сигареты в ресторанах сейчас запрещено. А ведь в лихие 90-е дымили почти в каждом заведении. Был период, когда при входе спрашивали: «Вы бы хотели поужинать в зале для курящих или некурящих?» Закон приняли — вопрос сняли. Но появились электронные сигареты, вейпы. И вот новая проблема: курить новомодные штучки в ресторанах не запрещено, значит — разрешено.

Одни дымят, другие возмущаются

- Достали уже эти проблемы с айкосами. Если разрешаешь курить их в ресторане - гости за соседними столами возмущаются. Все уже привыкли, что в ресторанах не курят. Запрещаешь - бунтуют любители айкосов. Ведь законом курить их не запрещено. В любом случае остаются недовольные, - возмутился в соцсетях Сергей Миронов, основатель ресторана Мясо&Рыба.

С обычными сигаретами все достаточно понятно: если контролирующие службы придут и увидят, что за столиками курят, то выпишут штраф заведению. Жалобу могут написать и посетители. Нарушителей не так много, но бывают попытки закурить обычные сигареты за столиками, где-то в уголочке или туалетной комнате. Сотрудники ресторана могут сделать замечание, но отобрать сигарету или оштрафовать не имеют права. Только вызвать полицию и не более того.

C электронными сигаретами и вейпами — сложнее. Курить их по закону не запрещено, но ограничения могут сделать собственники ресторанов.

- Если это частное заведение, то можно прописать свои правила. Можно указать, что курение электронных сигарет запрещено. В нашем ресторане нельзя. Опять же это вызывает конфликт. Гость говорит, что хочет покурить и законом это не запрещено. Сейчас очень много таких ситуаций. Как правило, пар из вейпа или дым из электронной сигареты у некурящих посетителей вызывает возмущение. Человеку, который курит электронную сигарету, как правило, можно объяснить, что это мешает другим и попросить убрать. А гостям, которые невольно дышат дымом, ничего объяснить нельзя, - рассказал Сергей Миронов.

Ресторатор Сергей Миронов.Фото: Личный архив

Проще всего выйти из этой ситуации, как видится рестораторам, создать законодательный запрет. Ведь все же стики, используемые для электронных сигарет, содержат табак. По словам Сергея Миронова, 8 из 10 ресторанов делают запреты на курение айкосов и вейпов.

Создание отдельных зон для курения

- Рестораторам, конечно, хочется угодить всем клиентам. Ведь, если человеку приходится выходить покурить на улицу часто, то он постарается быстро доесть, отказаться от чашки чая и десерта, чтобы скорее выйти из стен, где ему запрещают курить. Счет, соответственно, от такого клиента будет меньше, - говорит Игорь Бухаров, глава Федерации рестораторов и отельеров России. - В Австрии вообще нет запрета на курение, в Германии вернули право маленьким предприятиям самим решать — разрешать курение или нет.

Оптимальный выход для России — разрешить курить в специализированных ресторанах и кафе (речь не об обычных сигаретах, а об айкосах, вейпах, кальнаях). Собственно, такие заведения в Москве есть, осталось только добавить официальный статус и таблички «здесь можно курить электронные сигареты».

Курильщик с устройством IQOS.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Cами производители говорят, что потенциально вредных веществ в табачном паре в среднем ниже на 95%, чем в дыме сигареты.

- Табак нагревается до температуры не более 350 градусов, поэтому остается меньше запаха на одежде, руках, волосах, а табачный аэрозоль быстро рассеивается, - рассказывает Сергей Слипченко, вице-президент по корпоративным вопросам аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России.

Компания проводила исследования и утверждает, что айкосы не влияют на качество воздуха в помещении. При этом считают, что правильным решением было бы создать отдельные зоны для использования бездымных продуктов. Этот подход уже успешно реализован в Японии.

В России сейчас есть только один федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Последний раз правки вносились в 2013 году. Тогда инновационных продуктов, подобных айкос, еще не было на рынке. Поэтому сейчас собственники заведений самостоятельно решают, можно ли использовать айкосы и вейпы в заведении или нет.

Но в Госдуме считают, что электронные сигареты должны быть приравнены в законодательстве к обычному курению.

- Отрадно, что с этим согласны рестораторы. И как бы производители айкосов и вейпов не говорили, что пар менее опасен, но ведь в электронных сигаретах содержится табак. А значит нужно приравнять к обычным сигаретам и не курить их в общественных местах. Иначе происходит следующее, в аэропорте можно курить айкос, а обычную сигарету нельзя. Это же провоцирует курильщика пойти покурить в туалете. Сейчас и в некоторых офисах разрешено курить айкосы, хотя едкий запах есть, - говорит Сергей Боярский, депутат Госдумы.

По словам Сергея Боярского, нужно называть вещи своими именами. Электронные сигареты в России появились после запрета курить в общественных местах. По сути, людям предложили альтернативу — курить обычную сигарету теперь немодно, а электронную — модно. Депутат Госдумы считает, что и продажа современных курительных аппаратов должны тоже регулироваться законом, то есть никакой красочной рекламы.

КСТАТИ

Курят, нарушают - платят штрафы

Курить обычные сигареты нельзя в кафе, на вокзалах, в аэропортах, в подъездах жилых домов, на детских площадках. За нарушение выпишут штраф от 500 до 3000 рублей. Только в 2018 году за курение в запрещенных местах россияне заплатили более 74 млн рублей. Больше всего нарушителей в Москве, Московской области и в Краснодарском крае.