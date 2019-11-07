Дебошир Валерий Николаев исправился: актер бросил пить и ему дали работу

54-летний актер Валерий Николаев теперь «тише воды, ниже травы». А все из-за того, что три года назад артист угодил в серьезный скандал: Николаев выпил и за рулем своего авто попал в ДТП, сбил женщину... Звезде сериала «День рождения буржуя» повезло, что никто серьезно не пострадал в этом происшествии. Николаев тогда покаялся: «В течение длительного времени я находился в состоянии глубокого стресса, страдал бессонницей, нервным напряжением...» И ушел в подполье...

Мы узнали, что Валерий Николаев после скандала прошел реабилитацию у психологов, а больше всего мужчине помогли близкие. Друзей после скандала у «буржуя» стало меньше, и Николаев запретил всем рассказывать о нем, публиковать фото. Валерий Николаев по словам коллег не пьет — идеальный работник.

Валерий Никлаев с женой Эльмирой (справа).Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«Родители у Валеры умерли. Самый близкий его человек - дочь Даша, у них очень доверительные отношения, - рассказывает «КП» коллега артиста. - Когда случилась вся эта история с ДТП, жена Валеры цирковая артистка Эльмира Земскова была на гастролях в Вене: у нее был хороший контракт, и она не могла бросить работу - это штрафы. Но как смогла приехала и поддерживала мужа. Николаев тогда покаялся, его оштрафовали на 150 тысяч рублей. Но он себя долго еще продолжал штрафовать: переживал, каялся, отказался от выходов на премьеры, участия в телешоу. Что уж скрывать - многие тогда от него отвернулись. Все хорошо, все наладилось - поседел, возмужал и наконец-то загружен работой».

Жизнь налаживается: с артистом стали заключать контракты театральные агентства. Теперь он гастролирует со спектаклями по регионам. А ближайшая постановка в Москве - спектакль «Ночь ее откровений», где в главных ролях Валерий Николаев и Елизавета Арзамасова, состоится 6 декабря. Билетов почти не осталось.

Валерий Николаев с партнершей по спектаклю «Ночь ее откровений» Елизаветой Арзамасовой.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Осенью Валерий Николаев приступил к съемкам в кино: у него вновь главные роли. Один из сериалов «Тайна Марии» уже отснят в Киеве. Коллеги, как могут, поддерживают артиста: к примеру, Анатолий Руденко уговаривал Валерия Николаева завести страницу в инстаграме. На такие перемены Николаев пока не готов, но друзья надеются, что скоро уговорят Валерия «выйти из тени».

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С лета 2016 года о звезде российских сериалов ничего не было слышно. Валерий Николаев исчез из поля зрения публики после громкого скандала с полицией. История с многочисленными нарушениями ПДД, авариями, наездами на пешеходов и даже на сотрудников полиции началась с конца февраля 2016-го. Свидетели этих происшествий, да и видео с мест ДТП описывали, что Валерий Николаев был не трезв. Актер скрывался после происшествий, его разыскивали, лишали водительских прав и свободы сначала на 10 суток, затем еще на 15. Все закончилось в июне 2016-го, когда звезда сериала «День рождения Буржуя» принес поклонникам его творчества, полиции публичные извинения в видеообращении (подробности)