Можно ли беременным летать: 5 главных правил

Оптимальным временем для любых путешествий считается второй триместр беременности (с 14-й до 27-й недели). В этот период ваш организм, скорее всего, уже адаптировался к происходящим гормональным изменениям, и отступили все неприятности, связанные с токсикозом и плохим самочувствием.

- Беременность не является поводом отказываться от авиаперелетов, ведь убедительных данных о негативном воздействии перелета на организм женщины при нормально протекающей беременности нет, - говорит Вероника Берсенева, врач акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог, врач ультразвуковой диагностики одной из столичных многопрофильных клиник, кандидат медицинских наук. - Но все же необходимо проконсультироваться со своим врачом и получить от него разрешение на перелет и рекомендации. Помните, что доктор будет категорически против вашего путешествия, только если существуют угроза прерывания беременности, кровотечение любой интенсивности и характера, предлежание плаценты, преэклампсия (повышение артериального давления, отеки), анемия тяжелой степени и обострение хронических заболеваний.

Если врач не видит препятствий для перелета, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

1. Не забудьте про компрессионные чулки.

Длительное пребывание в положении сидя может привести к отеку нижних конечностей. В совокупности с физиологической гиперкоагуляцией во время беременности есть вероятность развития тромбоза глубоких вен, и этот риск увеличивается при полетах длительностью более четырех часов. Поэтому при регистрации попросите место у прохода, чтобы иметь возможность регулярно прогуливаться по салону. Кроме того, следует заранее позаботиться об удобных одежде и обуви, а также надеть компрессионные чулки.

Беременность не является поводом отказываться от авиаперелетов.Фото: EAST NEWS

2. Больше воды.

Влажность воздуха в самолетах снижена, что приводит к потере жидкости. Для увлажнения кожи можно воспользоваться термальной водой. Но во время перелета не забывайте пить достаточное количество негазированной воды (без ограничений и нормы, главное – не испытывать жажду).

3. Не летайте с отитом.

Перепады атмосферного давления приводят к «заложенности» ушей. Поэтому, если есть отит или синусит, чтобы не вызвать ухудшений, следует отказаться от перелета до выздоровления. Это очень важно также для детей до 7 лет.

4. Не ешьте шоколад и виноград.

Чтобы избежать дискомфорта, не стоит употреблять газированные напитки и пищу, способствующую образованию газов в кишечнике: сладкие яблоки, виноград, груши, бобовые, молоко, шоколад, мучные продукты, кондитерские изделия, содержащие дрожжи.

Кстати, эта рекомендация хороша не только для беременных, но и для всех.

5. Узнайте правила авиакомпании.

Необходимо заранее узнать в авиакомпании правила перелета для беременных женщин. Некоторые авиаперевозчики требуют предъявить медицинскую справку, удостоверяющую срок беременности и отсутствие противопоказаний для перелета.

Самым главным документом является обменная карта с результатами последних анализов и пройденных обследований. Ее также необходимо взять с собой.