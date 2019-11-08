«Ураган «Катрина» назвали в честь моей жены»

Может ли составить счастье мужчины «королева драмы»? Наш автор приводит в пример семью Ларисы, которая всегда всем недовольна, однако же ее мужчину это вполне устраивает (см. номер от 11 октября с. г.).

Виктория:

А кто вообще сказал, что мужчина счастлив, только если рядом покладистая простушка? Зрелость мужчины как мужчины происходит через разные вещи, в том числе и через сварливую, непослушную супругу. Там могут проявиться такие грани души, о которых он не подозревал. Не вижу тут никакого криминала.

Витя:

В честь моей первой жены назвали ураган «Катрина», а в честь второй не назвали ничего, она была тихой, доброй и во всем со мной соглашалась. Полгода я думал, что после первой фурии попал в рай, а потом так все опостылело. Начал тайком встречаться с первой и в итоге к ней вернулся. Лучше самый сильный шторм, чем беспросветное прозябание.

Катя - Вите:

Если людям скучно жить, они в цирк идут, а не дома устраивают номера с конями и клоунами. Дома должно быть хорошо и тихо - это показатель здоровой семьи.

Белая ночь:

А у меня муж такой. Вечно всем недовольный. Особенно, что касается еды, уж больно разборчив. Сваришь суп - опять суп! Поджаришь мясо - опять жареное! Рис - опять рис! Настроение всегда сначала испортит, но, что характерно, всегда все съест.

Наш автор вывел универсальные советы, как распознать убежденного холостяка и не тратить на него времени (см. номер от 25 октября с. г.).

Женя:

Не понимаю, зачем Люда ждала столько лет? Давно бы уже прояснила этот вопрос с браком. Просто после нескольких лет отношений люди становятся друг другу совсем родными, и спросить, когда же мы поженимся, нормально. Вполне логично. Но если героиня так долго собиралась это сделать, значит, доверия в этой паре не было. А на фига тогда вообще за него замуж идти?

Паша:

Я несколько лет прожил в Германии, и там все вопросы о воспитании детей, общем и раздельном бюджете, отношении к накоплению, ипотеке и в какой колледж отдадут еще даже неродившегося ребенка обсуждают до того, как вступить в брак. Потому что семейный союз - это партнерство, и надо договариваться обо всем на берегу. А не как у нас, поженимся, а там разберемся. Нет, так взрослые люди не делают.

Василиса:

А мне очень жаль Люду. Никто не неудачник настолько, чтобы разжать руки и уйти ни с чем. А она нашла в себе смелость после стольких вложенных усилий бросить все и начать все сначала - в уже зрелом женском возрасте.

Светлана:

«Люда все чаще ловила себя на мысли, что завидует замужним одноклассницам, которые уже водят детей в школу». А вот это вообще путь в никуда. У каждого своя дорога, и сравнивать себя с другими - это только отравлять себе жизнь.

Карина:

Моя бабушка говорила так: если не женился через полгода отношений, то вообще никогда в загс не пойдет. Так какие-то лимбические связи устаканиваются в мозгу, и мужчине уже неохота ничего менять, поэтому, если хотите замуж, настаивайте на предложении руки и сердца в этот период.

Марина:

Да далось вам это замужество: сегодня это реально не гарантирует никакой стабильности. Все настолько верят в себя и уникальность своего «я», что, если почувствуют себя в «тесном» браке, срулят без чемодана и объяснений. Единственное, что нужно искать, - своего человека, с которым будет хорошо просто так.

Наш итальянский колумнист Татьяна Сальвони рассказала три миланские истории о том, как с помощью небольшой женской хитрости были окольцованы VIP-мужчины и что из этого вышло (см. номер от 1 ноября с. г.).

Светлана:

У всех этих историй одна основа: мужчинам подошло время жениться, и они не стали ждать «принцесс всей своей жизни», а, оценив кандидаток, выбрали ту, которая им подходит. Это, кстати, распространенная версия про «время для женитьбы». Мол, в жизни каждого мужчины наступает период, когда он дозрел до брака. И если девушка попадет в него, то ее вероятность стать мужней женой очень высока. И это никак не зависит от качеств самой невесты.

Ольга:

Моя подруга так своего будущего мужа дожала. Он был убежденным холостяком, а она влюбилась как кошка. Он и выгонял ее - она ждала у подъезда, не брал трубки, даже полицию однажды вызвал, но она решила, что он все равно будет ее. И как-то постепенно, медленно она втерлась в его жизнь, и спустя два года они поженились. А вы все любовь-любовь. Упорство берет неприступные крепости!

Миша - Ольге:

Ага, а еще на таких женщин у мужчины может развиться устойчивая аллергия, зуд и заявление на уголовное дело за преследование. Это все-таки очень тонкая грань между настойчивостью и маниакальной навязчивостью. Вот я бы не рисковал.

Наташа:

Слушайте, но речь все-таки идет об импульсивных и темпераментных итальянцах, там совсем другой менталитет. У нас бы за такое женское поведение можно было и отхватить.

Лика:

А интересная у нас жизнь пошла: за статусного мужчину идут такие сражения, как будто вокруг война, а все последний кусок хлеба доедают. Да не хочет он жениться, и фиг с ним. Найдется другой. Никогда бы не стала тратить свою единственную жизнь на такие сомнительные радости.

Олеся:

Первая история, когда мужчина вызвал полицию, чтобы усмирить любимую, не похожа на достойное поведение. Это все-таки твоя личная жизнь, что ж ты со своей женщиной договориться по-тихому не можешь? Наш бы так никогда не поступил.

Валера:

А вот мне было бы приятно, если бы за меня женщина сражалась. Во-первых, мужчине всегда лестно быть в центре женского внимания, во-вторых, понятно, что с такой амазонкой не страшно жизнь прожить. Она тебя ни в каком окопе не забудет. Я бы женился, ей-богу!