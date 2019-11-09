2019-11-09T08:08:26+03:00
В мире

Бывшего президента Бразилии Лулу да Силву выпустили из тюрьмы

Освобождение экс-главы государства может спровоцировать политическую нестабильность в стране
Антон ФОКИН (собкор КП в Венесуэле)
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Бывшего президента Лулу да Силву по ходатайству защиты выпустили из тюрьмы.Бывшего президента Лулу да Силву по ходатайству защиты выпустили из тюрьмы.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В бразильской судебной практике случилось почти что невероятное событие. Бывшего президента Лулу да Силву по ходатайству защиты выпустили из тюрьмы, где он находился с апреля прошлого года по обвинении в коррупции и отмывании денег.

Встреча 74-летнего Лулы сторонниками и сочувствующими из Партии трудящихся прошла весьма бурно, ведь до сих пор он cуперпопулярен среди населения. Сторонников Лулы можно с полной ответственностью назвать "фанатами", ведь за все время его нахождения в заключении у дверей "темницы" всегда "нес караул" кто-то из команды поддержки, в буквальном смысле желая политику доброго утра, дня или вечера.

Слова экс-президента не оставляют сомнений, что он решил вернуться к активной общественной деятельности. Бывший глава государства уже объявил о том, что в субботу планирует встретиться с профсоюзом работников металлургической отрасли, которые всегда были верным электоратом левых.

- Они хотели заключить в тюрьму идею, но идеи нельзя запереть, - заявил Лула своим почитателям после выхода на свободу.

Бывшему президенту повезло, ведь за день до освобождения Верховный суд постановил, что Лула имеет право оставаться на свободе до окончания рассмотрения его дела всей судебной вертикалью. На данный момент виновным экс-главу государства признали в суде второй инстанции, а впереди у него апелляция в верховном суде.

Лула правил Бразилией с 2003 по 2011 год и на момент своего ухода из власти обладал фантастическим рейтингом поддержки - 87 процентов. Однако в 2017 году против него было выдвинуто целых пять обвинений в коррупции. Не все они подтвердились, но один эпизод все-таки удалось доказать. Следователи установили, что экс-президент получил от строительной компании OAS взятку в размере 1,1 миллиона долларов, которые политик потратил на шикарную квартиру в курортном городке Гуаружа. Суд был неумолим, и бывшего национального лидера приговорили к 12-летнему тюремному сроку, который он начал отбывать в городе Куритиба с апреля этого года. Правда потом срок политику "скостили" до 8 лет и 10 месяцев. Сам Лула не признает ни одного обвинения и считает, что весь процесс против него был инспирирован, чтобы не допустить участия в предвыборной гонке. Кстати, в президентских выборах в 2018 году он имел реальные шансы победить, ведь был популярнее всех "несидевших" политиков. Однако реализовать свой замысел экс-главе государства не удалось, в результате чего победил Жаир Болсонару, который не скрывает свою ненависть к бывшему "коллеге".

Освобождение бывшего главы государства может доставить немало хлопот нынешнему лидеру. Согласно опросам общественного мнения, менее трети бразильцев одобряют деятельность Болсонару на его текущем посту, а возвращение Лулы в серьезную политику снизит и без того небольшую поддержку для нынешнего лидера. По слухам, экс-президент может скоро отправиться в тур по регионам для того, чтобы мобилизовать свой электорат, а Болсонару готовит ответный шаг - большой марш сторонников против "безнаказанности коррупционеров".

ИСТОЧНИК KP.RU

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