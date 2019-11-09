2019-11-09T11:29:38+03:00
Общество

Антидепрессивный салат

Журналист Андрей Шмаров рассказывает, как при помощи одного салата победить осеннюю хандру
Андрей ШМАРОВ
Поделиться:
Штольц из романа Гончарова &quot;Обломов&quot; готовил зимний салат а-ля Шмарофф.Штольц из романа Гончарова "Обломов" готовил зимний салат а-ля Шмарофф.Фото: кадр из фильма
Изменить размер текста:

ЭПИГРАФ

Осень наступила, в огороде пусто

Тихо угасает половое чувство

Выйду за ограду, брошу член свой в лужу

Пусть лежит до лета, все равно не нужен

А вот и нет! Образованный человек прекрасно знает, что осенняя непогода и хандра легко преодолевается естественными – здоровыми, вкусными и полезными – способами.

Про спортивные нагрузки, которые увеличивают гормон эйфорических состояний эндорфин и гормон похоти тестостерон, я вам, моим любезным, но ленивым говорить не буду, все равно от дивана с телеком не оторвать. Но вот на предмет пожрать вы всегда на низком старте. Поэтому слушайте откровение про бодрящую еду.

Сделайте белый зимний салат а-ля Шмарофф. Помните, как Штольц оттаскивал Обломова от тушеной говядины? Гончарова вы не читали (я пытался), но хотя бы кино Михалкова смотрели? Что за салат вместо мяса готовил Штольц?

Журналист Андрей Шмаров Фото: facebook.com

Журналист Андрей ШмаровФото: facebook.com

Примерно вот такой.

Потереть на терке белой редьки. Вонь будет на всю квартиру как из сортира, но вы люди привычные, потерпите. Зато еще как бодрит.

Для изыска порежьте немного голубых вологодских груздей, а кто попроще, те и белыми подмосковными обойдутся.

Художник Саврасов (Грачи прилетели), когда уходил в запой, закусывал только клюквой и прекрасно держался целую неделю. Вот и вы клюковки добавьте, только не американской мутантной и безвкусной, а нашей, мелкой и кисленькой.

Антоновские яблоки. Для готовки только они и не спутайте с сортом Богатырь, которые очень похожи, но не то.

Собственно, все. Заправить подсолнечным или горчичным маслом холодного отжима и обильно поперчить из мельницы.

Не солить! Кушать с грубым хлебом. Не обжираться до несварения желудка! Тяпнуть тминовой или на чесноке две по пятьдесят, не больше.

И пусть теперь меланхолик-англичанин страдает от сплина и инфлюэнцы. А культурный русский человек возьмет, да и выпьет еще полтинничек, или пивка и запляшет, или просто ляжет спать.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Она уже прощалась с жизнью»: трое школьников спасли от смерти в ледяной воде мать семерых детей
Ваня Бурмистров, Виталя Полосин и Леша Пермяков из поселка Майский просто отправились порыбачить в выходной день, но в экстремальной ситуации не растерялись и спасли жизнь односельчанке
Внимание и контроль: «Единая Россия» запустила сервис «Нацпроекты глазами людей»
Национальные проекты, реализацию которых президент Владимир Путин считает важнейшей целью для всей страны, должны стать ближе и понятнее людям. Сегодня, по статистике, о том, что делается в рамках реализации нацпроектов, знает всего лишь 7% россиян
Новости 24
Диетолог рассказала о пользе и вреде мандаринов
Россияне за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей
"Партийные мероприятия должны поддерживать нацпроекты": самарский губернатор рассказал, над чем будет работать "Единая Россия"
У задержанного по делу об убийстве экс-мэра Киселевска нашли тайник с оружием и золотом
МИД сообщил, что Вашингтон заявил о новой причине расторжение ДРСМД
В России создали прибор, который за минуту определит поддельное вино
Отец Джулиана Ассанжа опасается, что его сын может умереть в тюрьме
Роспотребнадзор рассказал об опасности губок для мытья посуды
Ученые назвали напиток, который вдвое снизит риск возникновения рака печени
Туристку из Японии удивили вывески на русском языке на Сахалине
Помпео назвал американским проектом достижение стабильности на Украине
Трамп заявил, что высказывания о вмешательстве России в выборы "самая большая ложь"
Зеленский заявил, что первый спутник и вертолет создали украинцы
Шесть российских фильмов попали в список претендентов на "Золотой глобус"
Бывший мэр Нью-Йорка вступил в предвыборную гонку
В сети появились первые фотографии интерьера поездов в Крым
Катрин Денев идет на поправку после инсульта
Китайские издания рассказали о погоне американских F-35 за Ту-160
В первый день продаж пассажиры купили больше 3,5 тысяч билетов на поезд в Крым
Французская актриса обвинила Романа Полански в изнасиловании
Испанский суд отпустил сына и жену бывшего чиновника Минкультуры РФ
В Париже за покупку психотропных веществ задержали известного британского рокера
Президент Боливии не намерен уходить в отставку из-за давления протестантов и оппозиции
В Кабмине установили размеры пособий по безработице на 2020 год
"Кино про однополую любовь": В Грузии проходят акции протеста у кинотеатров после премьеры фильма
В Пентагоне заявили, что США не получают никакой прибыли от сирийской нефти
Зеленский заявил, что разведение сил у Золотого прошло без происшествий
Генпрокуратура нашла новое имущество у чиновника-миллиардера Шестуна
Суд в Москве взыскал с полковника ФСБ Черкалина более шести миллиардов рублей