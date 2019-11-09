Антидепрессивный салат

ЭПИГРАФ

Осень наступила, в огороде пусто

Тихо угасает половое чувство

Выйду за ограду, брошу член свой в лужу

Пусть лежит до лета, все равно не нужен

А вот и нет! Образованный человек прекрасно знает, что осенняя непогода и хандра легко преодолевается естественными – здоровыми, вкусными и полезными – способами.

Про спортивные нагрузки, которые увеличивают гормон эйфорических состояний эндорфин и гормон похоти тестостерон, я вам, моим любезным, но ленивым говорить не буду, все равно от дивана с телеком не оторвать. Но вот на предмет пожрать вы всегда на низком старте. Поэтому слушайте откровение про бодрящую еду.

Сделайте белый зимний салат а-ля Шмарофф. Помните, как Штольц оттаскивал Обломова от тушеной говядины? Гончарова вы не читали (я пытался), но хотя бы кино Михалкова смотрели? Что за салат вместо мяса готовил Штольц?

Журналист Андрей ШмаровФото: facebook.com

Примерно вот такой.

Потереть на терке белой редьки. Вонь будет на всю квартиру как из сортира, но вы люди привычные, потерпите. Зато еще как бодрит.

Для изыска порежьте немного голубых вологодских груздей, а кто попроще, те и белыми подмосковными обойдутся.

Художник Саврасов (Грачи прилетели), когда уходил в запой, закусывал только клюквой и прекрасно держался целую неделю. Вот и вы клюковки добавьте, только не американской мутантной и безвкусной, а нашей, мелкой и кисленькой.

Антоновские яблоки. Для готовки только они и не спутайте с сортом Богатырь, которые очень похожи, но не то.

Собственно, все. Заправить подсолнечным или горчичным маслом холодного отжима и обильно поперчить из мельницы.

Не солить! Кушать с грубым хлебом. Не обжираться до несварения желудка! Тяпнуть тминовой или на чесноке две по пятьдесят, не больше.

И пусть теперь меланхолик-англичанин страдает от сплина и инфлюэнцы. А культурный русский человек возьмет, да и выпьет еще полтинничек, или пивка и запляшет, или просто ляжет спать.