2019-11-09T15:04:53+03:00
Звезды

У звезды «Дома-2» Инессы Шевчук после пластической операции повернулся искусственный имплант в груди

Ее доктор уверен, что это произошло потому, что девушка занималась упражнениями, запрещенными после пластической операции
Анна ВЕЛИГЖАНИНА
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Звезда «Дома-2» Инесса Шечук стала жертвой пластических хирурговЗвезда «Дома-2» Инесса Шечук стала жертвой пластических хирурговФото: Instagram.com
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Новомодная звезда «Дома-2» Инесса Шечук заявила о том, что стала жертвой пластических хирургов. В частности, что якобы ее изуродовали в клинике профессора, пластического хирурга Александра Тепляшина. Доктор подал в суд иск о защите чести и достоинства и рассказал «Комсомолке», что произошло.

С его слов, Инесса обратилась к нему в клинику после неудачной пластики груди.

- Она у нас переделывала грудь. Была достаточная сложная ситуация. Потому что красивая молодая девка, совершенно худая, и там не так много было возможностей, мы выбрали наиболее реальные, - сказал «КП» Александр Тепляшин. – Поминутно и по часам мои адвокаты восстановили ее поведение в инстаграм после операции - а она что какие-то невероятные упражнения выполняла, тренировалась с тренером, а он отчеты публиковал. Делала растяжки, которые категорически противопоказаны при таких операциях. Инесса заявила, что у нее повернулся имплант в груди, а такое могло случиться, поскольку она не соблюдала предписанный ей послеоперационный режим. И в ее же инстаграме стали писать свои отзывы пластические хирурги, что есть причина-следственная связь повороту импланта. Потом она ко мне приходила с требованием выплатить ей ущерб и угрожала всеми возможными последствиями. Я ей сказал, что все будет в судебном порядке. А доказательной базы у нее и нет.

Девушка готовит иск в суд на пластических хирургов Фото: Instagram.com

Девушка готовит иск в суд на пластических хирурговФото: Instagram.com

Знаю,что Инесса от меня пошла к пластическому хирургу Мельникову, который занимается реконструктивной хирургией. Он ей сказал, что у вас все нормально, не стал ее оперировать. Обратилась в «Общество пластических и эстетических хирургов», где ей сказали то же самое.

В итоге несколько значимых хирургов написали вердикт, что у нее нет осложнений. И, тем не менее, Инесса Шевчук пишет, что ее вроде как изуродовали.

- Она еще и сходила на телевидение, где обвинила меня без всякого решения суда. С ее стороны это месть и шикарный пиар для повышения популярности инстаграма. Если бы я чувствовал себя виноватым, я бы вернул деньги и не стал бы связываться.

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Все те кто недовольны работой этого пластического хирурга, напишите мне, подготавливается иск в суд и заявление в следственный комитет, а также кто готов дать комментарий со своей историей в СМИ. Прошу делать репост этой записи
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А когда мне угрожают без всяких решений судов, и когда телепередача сначала назвала меня одним из самых известных пластических хирургов мира (делали сюжет), а теперь такую вещь запустили, то я не могу молчать.

Ругаться с той программой не стал, но написал им ответочку, что вы поступили опрометчиво, потому что показали фотографии бюста не Инессы. У нас в клинике есть ее фото, у нас есть полный делооборот. А на экране показали какие-то изрезанные груди женщин, которые у нас в жизни никогда не были. У нас все запротоколировано. И мы в юридическом плане в судах будем доказывать свою правоту. Мы победим, потому что против закона ни один судья не пойдёт. Мой адвокат направила жалобы и в следственные органы.

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Звезда Дома-2 Инесса Шечук
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ИСТОЧНИК KP.RU

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