Как художники помогают деревне: 28-метровый "собор" строится в парке Никола-Ленивец
Последние два десятка лет окрестности деревни Звизжи Дзержинского района Калужской области не глушь, а современное арт-пространство. Здесь расположился арт-парк Никола-Ленивец. Он располагается на территории национального парка "Угра". Эти места известны "стоянием". В 1480 здесь проходили военные действия, которые положили конец татаро-монгольскому игу.
Теперь тут место притяжения любителей современного искусства. Под открытым небом появился музей. Его экспонаты - работы множества людей, которые в свое время стали участниками "Архстояния". Своего рода фестиваля современного искусства.
Многие арт-объекты Никола-Ленивца стали знаковыми для современной культурыФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
- В живописном природном ландшафте представлена коллекция произведений современного искусства и архитектуры. Все арт-объекты специально созданы для этого места за последние 18 лет художником Николаем Полисским и участниками фестиваля Архстояние. Это единственное в России место, где представлены ландшафтные инсталляции лучших российских и зарубежных авторов. Многие арт-объекты Никола-Ленивца стали знаковыми для современной культуры, - хвастают авторы проекта.
Арт-парк Никола-Ленивец располагается на территории национального парка "Угра".Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Основатель арт-парка Никола-Ленивец и Архстояния, художник Николай Полисский, постоянно обновляет парк. "Угруан – территория новой жизни" – его новый проект. Работы при поддержке президентского гранта стартовали в июле на фестивале "Архстояние".
28-метровая инсталляция из ивовой лозы создается на берегу реки Угра. На нее уйдет в общей сложности 170 000 веток крашеной лозы и 6 месяцев работы. Это первый объект в парке, в котором цвет играет определяющую роль. Он был вдохновлен циклом картин "Руанский собор" Клода Моне.
- Угруан - это живопись в полный рост, в полную реальность, в размер Руанского собора. Это такой "привет" родоначальникам живописи, импрессионистам, и в частности Клоду Моне. Из его цвета мы, как из кирпичиков, создаем этот непростой объект, - рассказывал Николай Полисский.
Процесс создания объекта "Угруан" Фото: Егор Алеев/ТАСС
Но "Угруан" - не просто "искусство ради искусства", у него есть важная социальная задача. Объект связал в единый туристический маршрут основную часть парка Никола-Ленивец и близлежащую деревню Звизжи. Таким образом художники надеются помочь местному населению, поддержать их маленькие бизнесы, обеспечив приток туристов в село. Жителей также привлекают на сезонную работу по ландшафтному благоустройству арт-парка.
Проект должен стать популяризатором местной культуры, русской глубинки, традиций ручного труда. Создание очередного арт-объекта должно также привлечь новых туристов в парк, надеются его авторы.
- Никола-Ленивец из заброшенного места продолжает формировать новую культурную идентичность, воплощая его в произведениях современного и актуального искусства, обращаясь к прошлому, настоящему и будущему, - уверен идеолог проекта Николай Полисский.
КСТАТИ
Парк функционирует как музей. Посетить его можно за 250 рублей. Экскурсия будет бесплатной для детей до 14 лет, инвалидов и участников ВОВ, почетных граждан Калужской области и жителей окрестностей.
За день всего не посмотреть, поэтому здесь есть возможность переночевать в одном из домов с названиями "Клевер", "ДубльДом", "Штаб", доме на колёсах "Кибитка". Все они - тоже арт-объекты.