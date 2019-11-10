Как художники помогают деревне: 28-метровый "собор" строится в парке Никола-Ленивец

Последние два десятка лет окрестности деревни Звизжи Дзержинского района Калужской области не глушь, а современное арт-пространство. Здесь расположился арт-парк Никола-Ленивец. Он располагается на территории национального парка "Угра". Эти места известны "стоянием". В 1480 здесь проходили военные действия, которые положили конец татаро-монгольскому игу.

Теперь тут место притяжения любителей современного искусства. Под открытым небом появился музей. Его экспонаты - работы множества людей, которые в свое время стали участниками "Архстояния". Своего рода фестиваля современного искусства.

Многие арт-объекты Никола-Ленивца стали знаковыми для современной культурыФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- В живописном природном ландшафте представлена коллекция произведений современного искусства и архитектуры. Все арт-объекты специально созданы для этого места за последние 18 лет художником Николаем Полисским и участниками фестиваля Архстояние. Это единственное в России место, где представлены ландшафтные инсталляции лучших российских и зарубежных авторов. Многие арт-объекты Никола-Ленивца стали знаковыми для современной культуры, - хвастают авторы проекта.

Арт-парк Никола-Ленивец располагается на территории национального парка "Угра".Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Основатель арт-парка Никола-Ленивец и Архстояния, художник Николай Полисский, постоянно обновляет парк. "Угруан – территория новой жизни" – его новый проект. Работы при поддержке президентского гранта стартовали в июле на фестивале "Архстояние".

28-метровая инсталляция из ивовой лозы создается на берегу реки Угра. На нее уйдет в общей сложности 170 000 веток крашеной лозы и 6 месяцев работы. Это первый объект в парке, в котором цвет играет определяющую роль. Он был вдохновлен циклом картин "Руанский собор" Клода Моне.

- Угруан - это живопись в полный рост, в полную реальность, в размер Руанского собора. Это такой "привет" родоначальникам живописи, импрессионистам, и в частности Клоду Моне. Из его цвета мы, как из кирпичиков, создаем этот непростой объект, - рассказывал Николай Полисский.

Процесс создания объекта "Угруан" Фото: Егор Алеев/ТАСС

Но "Угруан" - не просто "искусство ради искусства", у него есть важная социальная задача. Объект связал в единый туристический маршрут основную часть парка Никола-Ленивец и близлежащую деревню Звизжи. Таким образом художники надеются помочь местному населению, поддержать их маленькие бизнесы, обеспечив приток туристов в село. Жителей также привлекают на сезонную работу по ландшафтному благоустройству арт-парка.

nikolalenivets Угруан в стадии строительства. Фото @artaslabour #николаленивец #nikolalenivets #выбирайтесьизгорода

Проект должен стать популяризатором местной культуры, русской глубинки, традиций ручного труда. Создание очередного арт-объекта должно также привлечь новых туристов в парк, надеются его авторы.

- Никола-Ленивец из заброшенного места продолжает формировать новую культурную идентичность, воплощая его в произведениях современного и актуального искусства, обращаясь к прошлому, настоящему и будущему, - уверен идеолог проекта Николай Полисский.

archstoyanie Прикоснуться к одному из масштабных объектов Никола-Ленивца и покрасить лозу для Угруана во время фестиваля мог каждый

nikolalenivets Макет "Угруана"

КСТАТИ

Парк функционирует как музей. Посетить его можно за 250 рублей. Экскурсия будет бесплатной для детей до 14 лет, инвалидов и участников ВОВ, почетных граждан Калужской области и жителей окрестностей.

За день всего не посмотреть, поэтому здесь есть возможность переночевать в одном из домов с названиями "Клевер", "ДубльДом", "Штаб", доме на колёсах "Кибитка". Все они - тоже арт-объекты.