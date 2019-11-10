2019-11-10T13:50:14+03:00
Общество

Как художники помогают деревне: 28-метровый "собор" строится в парке Никола-Ленивец

Уникальный музей современного искусства расположен под отрытым небом у деревни Звизжи
Григорий ЛЕОРДА
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Угруан - 28-метровая разноцветная инсталляция из ивовой лозы Фото: Максим Чернышев, vk.com/nikolalenivetsУгруан - 28-метровая разноцветная инсталляция из ивовой лозы Фото: Максим Чернышев, vk.com/nikolalenivets
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Последние два десятка лет окрестности деревни Звизжи Дзержинского района Калужской области не глушь, а современное арт-пространство. Здесь расположился арт-парк Никола-Ленивец. Он располагается на территории национального парка "Угра". Эти места известны "стоянием". В 1480 здесь проходили военные действия, которые положили конец татаро-монгольскому игу.

Теперь тут место притяжения любителей современного искусства. Под открытым небом появился музей. Его экспонаты - работы множества людей, которые в свое время стали участниками "Архстояния". Своего рода фестиваля современного искусства.

Многие арт-объекты Никола-Ленивца стали знаковыми для современной культуры Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Многие арт-объекты Никола-Ленивца стали знаковыми для современной культурыФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- В живописном природном ландшафте представлена коллекция произведений современного искусства и архитектуры. Все арт-объекты специально созданы для этого места за последние 18 лет художником Николаем Полисским и участниками фестиваля Архстояние. Это единственное в России место, где представлены ландшафтные инсталляции лучших российских и зарубежных авторов. Многие арт-объекты Никола-Ленивца стали знаковыми для современной культуры, - хвастают авторы проекта.

Арт-парк Никола-Ленивец располагается на территории национального парка "Угра". Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Арт-парк Никола-Ленивец располагается на территории национального парка "Угра".Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Основатель арт-парка Никола-Ленивец и Архстояния, художник Николай Полисский, постоянно обновляет парк. "Угруан – территория новой жизни" – его новый проект. Работы при поддержке президентского гранта стартовали в июле на фестивале "Архстояние".

28-метровая инсталляция из ивовой лозы создается на берегу реки Угра. На нее уйдет в общей сложности 170 000 веток крашеной лозы и 6 месяцев работы. Это первый объект в парке, в котором цвет играет определяющую роль. Он был вдохновлен циклом картин "Руанский собор" Клода Моне.

- Угруан - это живопись в полный рост, в полную реальность, в размер Руанского собора. Это такой "привет" родоначальникам живописи, импрессионистам, и в частности Клоду Моне. Из его цвета мы, как из кирпичиков, создаем этот непростой объект, - рассказывал Николай Полисский.

Процесс создания объекта "Угруан" Фото: Егор Алеев/ТАСС

Процесс создания объекта "Угруан" Фото: Егор Алеев/ТАСС

Но "Угруан" - не просто "искусство ради искусства", у него есть важная социальная задача. Объект связал в единый туристический маршрут основную часть парка Никола-Ленивец и близлежащую деревню Звизжи. Таким образом художники надеются помочь местному населению, поддержать их маленькие бизнесы, обеспечив приток туристов в село. Жителей также привлекают на сезонную работу по ландшафтному благоустройству арт-парка.

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Угруан в стадии строительства. Фото @artaslabour #николаленивец #nikolalenivets #выбирайтесьизгорода
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Проект должен стать популяризатором местной культуры, русской глубинки, традиций ручного труда. Создание очередного арт-объекта должно также привлечь новых туристов в парк, надеются его авторы.

- Никола-Ленивец из заброшенного места продолжает формировать новую культурную идентичность, воплощая его в произведениях современного и актуального искусства, обращаясь к прошлому, настоящему и будущему, - уверен идеолог проекта Николай Полисский.

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Прикоснуться к одному из масштабных объектов Никола-Ленивца и покрасить лозу для Угруана во время фестиваля мог каждый
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Макет "Угруана"
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КСТАТИ

Парк функционирует как музей. Посетить его можно за 250 рублей. Экскурсия будет бесплатной для детей до 14 лет, инвалидов и участников ВОВ, почетных граждан Калужской области и жителей окрестностей.

За день всего не посмотреть, поэтому здесь есть возможность переночевать в одном из домов с названиями "Клевер", "ДубльДом", "Штаб", доме на колёсах "Кибитка". Все они - тоже арт-объекты.

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