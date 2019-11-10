Научись спасать жизнь в экстремальных ситуациях

Что делать, если кому-то рядом с вами понадобилась помощь? Если произошёл несчастный случай? Ведь тут одного желания помочь мало. Надо именно знать, что делать, ведь от ваших действий зависит чья-то жизнь. Только вот, по статистике, очень немногие в нашей стране владеют навыками первой помощи.

Поэтому то, что делают ребята из Центра первой помощи и добровольчества «Вершина» так важно. И поэтому эта некоммерческая организация даже выиграла президентский грант.

Главная цель «Вершины» - увеличение числа людей, способных оказывать первую помощь. А это означает снижение уровня смертности в результате несчастных случаев, катастроф, терактов и других ЧП.

Курсы первой помощи

«Вершина» проводит не обычные уроки ОБЖ, ведь первая помощь - это не набор знаний. В Центре предлагается практически сразу переходить к практике, например, потренироваться делать сердечно-лёгочную реанимацию или останавливать кровотечения.

На занятиях обрабатываются простые приёмы и даже устраиваются ситуационные игры с условными пострадавшими. Этот подход в «Вершине» считают наиболее правильным, так как первая помощь – это навык, который должен работать, когда человек находится в состоянии сильнейшего стресса.

При этом у «Вершины» есть и базовый курс первой помощи, и курс первой помощи в походе, предназначенный главным образом для туристов, тех, кто часто оказывается в такой ситуации, как «у нас есть пострадавший, но до медиков три дня пути».

Курс первой помощи в походе предназначен для туристов

А вот базовый курс подходит абсолютно всем: в нем рассматриваются ситуации, более характерные для городских условий. Как показывает статистика, после прохождения этих курсов люди гораздо чаще замечают тех, кому нужна помощь, и правильно её оказывают.

Базовый курс первой помощи

Кроме того, есть так называемый курс-рефреш. Здесь предлагается освежить знания, повторить основные алгоритмы оказания первой помощи.

Кстати, все эти занятия абсолютно бесплатные. Записаться на них можно в группе «Вершины» во ВКонтакте. Но учтите, что все необходимые перевязочные материалы придётся приносить с собой.

Мастер-классы

К мастер-классам у «Вершины» такой же подход. Здесь сначала инструкторы демонстрируют выполнение того или иного приёма. Например, как обрабатывать ожоги или как помочь человеку с травмой головы. А затем слушателям также предлагается отработать показанный им приём на практике.

Соревнования

Принято считать, что соревнования по первой помощи - это прерогатива тех, чья работа связана со спасением жизней. Но это не так. В соревнованиях, организовываемых «Вершиной», может принять участие любой желающий.

Так, открытые соревнования по первой помощи «Кубок Вершины» уже стали доброй традицией: они проводятся ежегодно. Организуются они в виде игровой симуляции. Участникам предлагается пройти интересную и динамичную дистанцию, наполненную реализмом.

Один из этапов «Кубка Вершины»

Дистанция состоит из ситуаций с разными несчастными случаями. При этом здесь всё как в жизни. Волонтёры изображают условных пострадавших. Причём их раны и травмы выглядят довольно натуралистично. Команда гримеров у «Вершины» действительно достойная.

Одна из работ гримёров

Участники же соревнований должны определить состояние и проблемы пострадавших и оказать первую помощь в соответствии со своими знаниями и умениями.

На что идут средства президентского гранта?

На средства президентского гранта планируется провести более 80 практических курсов, более 10 мастер-классов и два крупных соревнования.

Кроме того, деньги пойдут и на подготовку инструкторов-волонтёров, которые способны самостоятельно проводить занятия по первой помощи. Дело в том, что «Вершина» намерена расширяться - обучать людей за пределами Москвы. Для этого уже создаются региональные автономные группы инструкторов.

И хотя все эти старания «Вершины» и не предотвратят ЧП, но зато минимизирует возможные страшные последствия.