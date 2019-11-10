Сиротам помогают перейти из детского дома во взрослую жизнь

Дети-сироты нуждаются в помощи. И не только финансовой. Самое сложное для этих ребят выйти из детского дома и начать самостоятельную жизнь. Ведь они в этом мире совершенно одни, никто не может помочь им советом, поддержать в тяжёлой ситуации.

Многие воспитанники детских домов так и не находят своего места в обществе. Они не справляются с переменами и оказываются в сложной жизненной ситуации. Они бросают учебу, остаются без работы, влезают в долги… Но всё это не потому что с ними что-то не так, просто у них никогда не было семьи - взрослых, которые объяснили бы им и показали бы, как устроен мир.

Но благотворительный фонд «В твоих руках» вызвался помочь детям-сиротам. В общей сложности он реализует пять программ, направленных на социальную интеграцию воспитанников детских домов. В частности, программу «Наставничество», в рамках которой к сироте прикрепляется наставник - старший товарищ, который будет регулярно видеться со своим подопечным и поможет ему подготовиться к самостоятельной жизни.

- Многие знания дети берут из семьи: как оплачивать коммунальные счета, куда бежать, если болит живот, как приготовить суп. Ребята, растущие в семье, видят, что в таких ситуациях делают их родители, а у ребенка из детского дома такого примера нет, а важно, чтобы он был. И наставничество может в этом сильно помочь, - говорят в благотворительном фонде «В твоих руках».

Кстати, программа воплощается в жизнь за счёт средств президентского гранта. Ведь её социальная значимость очевидна. Конечная цель фонда «В твоих руках» - выстроить устойчивую систему наставничества, которая в дальнейшем будет самостоятельно функционировать в детских домах.

После знакомства наставник устанавливает график встреч со своим подопечным

В настоящее время проект уже реализуется в детских домах города Калязин, что в Тверской области, подмосковного поселка Быково и села Непецино Коломенского района Московской области.

Путь наставника

Стать наставником может любой желающий старше 25 лет, не имеющий судимости и психологических проблем. Однако сначала ему предстоит предоставить все необходимые справки, а также пройти строгий отбор и обучение. Но обо всём по порядку.

Если вы хотите стать наставником, то сначала нужно заполнить анкету на сайте благотворительного фонда «В твоих руках». Затем необходимо встретиться с координатором программы и пройти психологическое тестирование в одном из детских домов.

Наставники проходят строгий отбор и обучение

А после этого ещё предстоит пройти обучающий тренинг - два занятия по 6-7 часов каждое. Эти курсы должны помочь наставникам наладить контакт с будущими подопечными. В ходе занятий можно узнать всё о детской психологии, характерных для детей-сирот моделях поведения и распространенных приёмах манипуляции.

Один ребёнок, один взрослый и два психолога

А уже после всего этого формируются пары «наставник-подросток». Причём не просто так - кому, как повезёт, а исходя из личностных особенностей и потребностей подростка.

После знакомства наставник устанавливает график встреч, учитывая при этом, что ему необходимо посещать сироту в течение двух лет два раза в месяц. По факту, на эти два года наставники становятся родителями для своих подопечных.

Стоит отметить, что и наставникам, и детям помогают психологи. Каждую пару сопровождают два психолога - детский и взрослый. С ними можно проконсультироваться в любое время. К тому же наставники часто встречаются друг с другом, чтобы поделиться впечатлениями и обменяться опытом.

Клуб наставников

Предварительные итоги

С 2017 года было сформировано 26 пар «наставник-подопечный». И уже точно известно, что дети, участвующие в программе, становятся более самостоятельными, общительными и неконфликтными. У них расширяется круг социальных контактов, они более чётко представляют себе своё будущее.

К тому же подобные программы помогают избавиться от негативных стереотипов о воспитанниках детских домов, которые в настоящее время, к сожалению, всё ещё существуют в нашем обществе.