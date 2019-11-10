Трамп хотел бы приехать на Парад Победы в Москву

Президент США Дональд Трамп признался, что хотел бы посетить Москву 9 мая на праздновании 75-летия Победы, однако окончательного решения он еще не принял.

- Я был приглашен в разгар нашего избирательного сезона, но я определенно об этом подумаю. Президент Путин пригласил меня. Это очень важное дело: празднование окончания войны. Это очень важное дело, так что я высоко ценю приглашение. Это самый разгар политического сезона, так что я посмотрю, смогу ли это сделать, но я хотел бы поехать, если смогу, - заявил он журналистам 8 ноября.

А 10 ноября в Кремле сообщили, что ответа ни от президента США, ни от лидера КНДР Ким Чен Ына еще нет.

- Нет, пока нет, - сказал в воскресенье ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, на торжества в Москву также приглашены лидеры стран Европы (в частности, премьер-министр Британии Борис Джонсон), руководители стран ШОС.