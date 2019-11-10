Якубович об операции на сердце: «Меня хоронят не первый раз. А я играю в теннис!»

74-летний телеведущий Леонид Якубович четыре года назад начал тренировки по теннису по рекомендацию врачей - хорошие нагрузки на сердце. Вот и в это воскресенье с утра Леонид Аркадьевич отправился на теннисный корт, а когда вернулся в раздевалку — ответил на телефонный звонок «Комсомольской правды».

- Леонид Аркадьевич, пишут, что вам сделали операцию на сердце. Поставили на днях кардиостимулятор.

- Опять пишут? Меня хоронят не первый раз. Даже уже не интересно комментировать.

- Голос у вас бодрый.

- Я с тренировки. Играю в теннис.

- Вряд ли бы сразу из больницы вас отпустили на корт?

- Напишите так. Что меня из реанимации на носилках доставили сразу на теннис, на тренировку. Я встал и пошел играть..

Якубович посетовал, что его замучили преувеличенные слухи о его проблемах со здоровьем. Недавно его сделали «инвалидом» из-за ушиба колена, до этого уже были «сердечные приступы». Сам Якубович в интернете не сидит, но дочь-студентка Леонида Аркадьевича отслеживает в интернете слухи о «тяжелых болезнях» отца. Семья считает, что подобные домыслы — хорошая примета.

Сам же Леонид Аркадьевич, когда был в гостях у коллеги и своего товарища Елены Малышевой на записи программы «Жить здорово!», рассказал, что не чувствует себя пенсионером, много и с удовольствием работает, занимается спортом (три раза в неделю по часу тренируется в зале). Малышева даже уговорила Якубовича раздеться и показать торс, чтобы убедиться — телеведущий в отличной форме.

Леонид Якубович рассказал: «Я не чувствую, сколько мне лет. Самая моя главная болячка, с которой я борюсь: лень. 4 года назад я посмотрел на себя в зеркало и туда не поместился. Весил 102 кг, сейчас: 78−81».