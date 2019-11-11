Европейский шлях, "Беги, Гасан, беги!", гроб коммунизма и "на пыльных тропинках далеких планет"

Претензии к русскому языку возникли у европейцев давно. Тут надо уточнить, что имеются в виду не старые европейцы, как-то: французы, немцы, итальянцы. Они говорят на своем языке, а проблемами русского не слишком озабочены. Но европейцы новые со всей страстью неофитов хулят свой матерный язык (Muttersprache), вероятно, рассчитывая тем снискать благосклонность цивилизованного человечества. В Киеве на майдане, причем не 2014, а совсем уже былинного 2004 г. с презрением осуждалась "мова попсы та блатняка" и звучало предостережение "матюки претворюют тебя в москаля".

Всенмирноученый профессор ВШЭ Г. Ч. Гусейнов, как истый европеец и вообще человек мира, не мог остаться на обочине европейского шляха и также изобличил мову попсы та блатняка, поименовав ее клоачной. Вообще говоря, профессор уже много лет за малую мзду рассказывает на Радио Франс интернасьональ, как ему не нравятся неправильные (клоачные) русские и неправильная (клоачная) Россия, и к этому вроде бы привыкли, да и аудитория РФИ не очень велика. Но никогда не знаешь, где подскользнешься, и 257-е стереотипное обличение вдруг вызвало совсем не стереотипное "Брр, гав-гав-гав!". Досталось и профессору, и его коллегам, и самой кузнице и здравнице, где профессор сеет разумное, доброе, вечное.

В Киеве на майдане с презрением осуждалась "мова попсы та блатняка"Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Слушая лай, ректор ВШЭ Я. И. Кузьминов почуял недоброе и призвал Г. Ч. Гусейнова разоружиться перед партией и впредь лучше следить за своей речью, а специально созванный Ученый совет ВШЭ по академической этике постановил: "Рекомендовать профессору Гусейнову принести публичные извинения за сознательное распространение непродуманных и безответственных высказываний, повлекших за собой ущерб для деловой репутации университета, а также дезавуировать данные высказывания". Почти как бывший президент Ирана Ахмадинежад, критиковавший сионистов за то, что они "вмешиваются в дискуссию в невежественной и противоречивой форме".

Многие партизаны Гусейнова устрашились при виде того, как тоталитаризм наступает. Проживающая в Великобритании внучка "товарища Максима" (революционера и наркома М. М. Литвинова-Валлаха) М. И. Филлимор-Слоним призвала: "Беги, Гасан, беги!".

Но непокобелимый Гасан не побежал, а продолжал смело выступать против невежд: "Перед кем мне извиняться, если люди не умеют читать, если они не понимают, в чем суть?". Заняв таким образом твердую позицию:

"Мы и пили, мы и пьём

Уксусну эссенцию,

Мы <любили> и <любём>

Всю интеллигенцию".

Гасан ГусейновФото: Личная страница героя публикации в соцсети

С одной стороны, тут мужество, достойное войти в хрестоматии – "Гусейнов молчал из пронзенной ноги", -- с другой стороны, родная речь обогатилась анекдотом "Это прачечная? – Клоачечная! Это Высшая Школа Экономики!". А впредь разные исходящие от ВШЭ начинания, будут встречаться благожелательным: "Да, это очень интересно, кстати, что у вас там профессор Гусейнов?".

К сожалению, глава Роснано А. Б. Чубайс не проявил сходной великодушной твердости. 7 ноября, в день Великой Октябрьской Социалистической Революции, он по своему обычаю забил последний гвоздь в гроб коммунизма. В показанном по Ютьюб ролике видеоблоггера А. В. Пивоварова он указал, что "Вся страна, за исключением нескольких сотен тысяч идиотов, понимала, что она выстроена на лжи, с начала и до конца. Ежедневное, непрерывное вранье начиналось с омерзительного голоса дикторов программы "Время", которые радуют наших телезрителей новыми трудовыми успехами. После этого ты заходишь в магазин, видишь там гнилую капусту, а вечером снова включаешь программу "Время". Но и рядовые граждане заслуживали упрека – были ленивы и развратны. "Пускай работает железная пила, не для работы меня мама родила. Это суть советского человека. Суть советской власти. Работает идиот". И подытожил: "В моей жизни ничего омерзительнее, чем поздняя советская власть, не случалось".

Вывод, возможно, чрезмерно сильный, и в России, освобожденной от коммунизма, случались дела не менее (некоторые считает, что и более) омерзительные. В святые 90-е неприятности не всегда ограничивались гнилыми овощами в магазинах.

Но при этом приведенные А. Б. Чубайсом конкретные факты трудно оспорить. Программа "Время", отлакированная до блеска, была. Ассортимент советской торговли оставлял желать лучшего. Трудовая мораль тоже не блистала – "Колокольчики, бубенчики, ду-ду, я сегодня на работу не пойду".

Анатолий Чубайс.Фото: Тимур ХАНОВ

Поэтому удивительно, сколь быстро А. Б. Чубайс дал задний ход и вытащил только что заколоченный им же гвоздь из крышки гроба коммунизма – "Это передергивание фактов, фраза вырвана из контекста из фильма шестилетней давности". Хотя и непонятно, как на истинность или ложность приводимых им наблюдений о советской жизни 70-х гг. влияет то, когда эти наблюдения были высказаны – в 2019 г. или в 2013.

Возможно, это был тот случай, когда и хочется, и колется. Когда смелость в груди нарастает волной, хочется сказать что-нибудь в духе

"Пусть мне очередь в лагерь настала,

Лагерей и тюрьмы не боюсь.

Скоро стая акул капитала

Растерзает Советский Союз.

И свободного общества образ

Нашим людям откроет глаза.

"И да здравствует частная собственность!" -

Им отважно в лицо им сказал".

При этом, однако, кого в лесу медведь драл, тот и сучка боится, а слишком отважные речи могут нехорошо отразиться на государственном финансировании нанотехнологий. Поэтому А. Б. Чубайс смело набрал в грудь воздуха, а затем тихо выдохнул.

Куда более храбрыми оказались сотрудники Астрономического института РАН, выдвинувшие предложения по именованию расположенных в далекой галактике HAT-P-3 звезды и обращающейся вокруг нее планеты. Они предложили присвоить звезде имя Medved, а планете -- Balalayka. Так что когда увлеченный технологическими прорывами предсовмина Д. А. Медведев вздумает призвать к себе мудреца, звездочета и скопца, тот может порадовать его рассказом о любви, что движет солнца и светила.