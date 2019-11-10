2019-11-10T14:52:17+03:00
Спорт

Владимир Морозов выиграл Кубок мира

Российский пловец третий раз стал лучшим по итогам зимнего сезона
Сергей КИРИЛЛОВ
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Российский пловец Владимир Морозов выиграл Кубок мира.Российский пловец Владимир Морозов выиграл Кубок мира.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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«Третий кубок был завоеван долгим путем и 100 стартами по всему миру! Большое спасибо всем вам кто смотрел, переживал и верил!», - написал у себя в Инстаграм спортсмен.

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Third World Cup ! Третий кубок был завоеван долгим путем и 100 стартами по всему миру! Большое спасибо всем вам кто смотрел, переживал и верил! #swc19 #madwave
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Кстати, о том, что Морозов вновь выиграет Кубок мира стало известно уже два дня до окончания последнего этапа в Дохе. После того, как Владимир выиграл 50 метров на спине, он стал недосягаем для своих соперников.

Морозов является специалистом по плаванию в 25-метровых бассейнах, где он устанавливал ряд рекордов, в том числе и мировых. Владимир является 9-кратным чемпионом мира в короткой воде. А вот в 50-метровых бассейнах на мировых первенствах 27-летний пловец и Новосибирска, который живет и тренируется в США, брал только «серебро» и «бронзу».

Морозов является специалистом по плаванию в 25-метровых бассейнах, где он устанавливал ряд рекордов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Морозов является специалистом по плаванию в 25-метровых бассейнах, где он устанавливал ряд рекордовФото: GLOBAL LOOK PRESS

Плавание. Кубок мира. Седьмой этап. Доха (Катар), 8 ноября

Мужчины. Вольный стиль. 100 м. 1. Владимир Морозов (Россия) – 48,50. 2. Александр Грэхем (Австралия) – 49,03. 3. Себастьян Сабо (Венгрия) – 49,13. Спина. 50 м. 1. Владимир Морозов (Россия) – 24,75. 2. Майкл Эндрю (США) – 24,79. 3. Брэдли Вудвард (Австралия) – 25,35

Плавание. Кубок мира. Общий зачёт. Итог

Мужчины. 1. Владимир Морозов (Россия) – 333 очка. 2. Данас Рапшис (Литва) – 234. 3. Арно Камминга (Голландия) – 195. 5. Майкл Эндрю (США) – 78. 6. Себастьян Сабо (Венгрия) – 78.

ИСТОЧНИК KP.RU

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