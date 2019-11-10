2019-11-10T16:04:42+03:00
Звезды

"Мне на него наплевать": сын Валерии назвал Александра Шульгина извергом и тираном

Артемий Шульгин возмущен откровениями Юлии Михальчик в адрес своего отца
Ольга ЛИБГАРДТ
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Артем Шульгин - старший сын певицы Валерии и продюсера Александра Шульгина.Артем Шульгин - старший сын певицы Валерии и продюсера Александра Шульгина.Фото: Instagram.com
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Старший сын певицы Валерии и продюсера Александра Шульгина поражен высказыванием бывшей возлюбленной отца Юлии Михальчик. Артистка с теплотой отзывается о бывшем возлюбленном. Кроме этого, она не понимает, почему бывшая жена музыканта и мама их троих совместных детей начинает на всю страну говорить нелестные вещи о продюсере.

"Мне кажется, что об отце своих детей говорить так кардинально криминально может быть не стоило бы. Я не читала ее книги, я не хочу это слышать. Я знала другого человека. Ко мне было другое отношение. Я по себе сужу. Невозможно детей рожать одного за другим от человека, который является невыносимым", - рассказала Юлия Михальчик в эфире программы "Судьба человека".

Она также сообщила Борису Корчевникову, что разговаривала с Александром Шульгиным. "Спрашивала его, любит ли он своих детей. Он мне отвечал: «Дети вырастут и все поймут. Они знают, как меня найти». Я встречалась с его дочерью Аней. Просила позвонить папе. У нее было твердое убеждение в те годы, что отец должен сам сделать первый шаг навстречу», - заметила 34-летняя певица.

После услышанного Артемий поделился с поклонниками собственным мнением относительно отца. Старшего сына Шульгина, задело то, как Юля говорит о продюсере.

"Александр Шульгин - изверг и тиран! Мне на него наплевать. Поражает Юлия, которая выгораживает его, тем самым намекая, что Валерия и наша семья раздула всю эту историю", - цитирует Артемия "СтарХит".

Напомним, Валерия прожила с продюсером Александром Шульгиным десять лет. В браке у них родились трое детей: Анна, Артемий и Арсений. Певица признавалась, что долго молчала о происходившем в семье, потому что ей казалось, что она нашла настоящую любовь и надеялась изменить мужа. Но потом поняла, что попала в такие сети, из которых выбраться просто немыслимо. "Сильный бизнесмен и одаренный продюсер отныне управлял всей моей жизнью, отрезав от общения с друзьями, родственниками, родителями. Пытался представить миру, что я родилась только в момент встречи с ним. Любые попытки сопротивления пресекались резкими ударами его кулаков", - написала Валерия в письме, которое передала в редакцию "Комсомольской правды".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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